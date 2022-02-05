https://ria.ru/20220205/tseny-1771210880.html

Эксперт предупредила о росте цен на одежду и обувь в России на 15-25%

Эксперт предупредила о росте цен на одежду и обувь в России на 15-25% - РИА Новости, 05.02.2022

Эксперт предупредила о росте цен на одежду и обувь в России на 15-25%

Рост цен на одежду и обувь в России в этом году составит порядка 15-25% в связи с увеличением затрат производителей и волатильностью рубля, рассказала РИА... РИА Новости, 05.02.2022

2022-02-05T10:35

2022-02-05T10:35

2022-02-05T10:35

россия

экономика

в мире

одежда

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Рост цен на одежду и обувь в России в этом году составит порядка 15-25% в связи с увеличением затрат производителей и волатильностью рубля, рассказала РИА Новости генеральный директор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс."Средний рост цен на одежду и обувь в 2021 году (в России - ред.) составил 15-25%. Наиболее активно выросли цены в премиальном сегменте товаров - на 20-30%, в среднем сегменте - на 15-25% и в массовом сегменте - на 10-15%... Исходя из существующих трендов и состояния международной политики, показатели роста цен в 2022 году будут не ниже 2021-го", - считает Лебсак-Клейманс.По ее словам, цены на одежду и обувь вырастут не только в России, но и во всем мире. "Это не локальный - это общемировой тренд. Согласно оценке, прозвучавшей на конференции по торговле и развитию при Генассамблее ООН (UNCTAD), усредненный рост цен на товары будет не менее 10%. Текстиль, одежда и обувь - лидеры в списке категорий, в которых цены вырастут в первую очередь", - добавила эксперт.Объясняя причины подорожания одежды и обуви, она выделила несколько факторов. В первую очередь, это мировой рост цен на все виды сырья, который влечет подорожание себестоимости товаров. Влияет на цену и увеличение стоимости транспортировки - как из-за карантинных мер, так и ввиду подорожания топлива.Есть, по словам эксперта, и локальные факторы, влияющие на рост цен. "К счастью, в 2021 году курс рубля был устойчивым. Но в текущий момент 2022 года стабильность рубля оказалась под угрозой в связи с напряжением в международных отношениях. "Сползание вниз" обменного курса рубля влечет за собой рост рублевых цен", - сказала Лебсак-Клейманс. Глава FCG отметила также высокую инфляцию, которая в прошлом году уже повлияла на закупочные цены и, соответственно, влияет на розничные цены в ткущем году.

https://ria.ru/20211109/ekspert-1758159432.html

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россия, экономика, в мире, одежда