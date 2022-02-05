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"Все начнется из-за мелочи". Что тибетские монахи пророчат России в 2022-м

"Все начнется из-за мелочи". Что тибетские монахи пророчат России в 2022-м - РИА Новости, 05.02.2022

"Все начнется из-за мелочи". Что тибетские монахи пророчат России в 2022-м

У буддистов началась новогодняя пора — Сагаалган. Считается, что 15 праздничных дней определяют весь предстоящий год. Поэтому монахи пытаются предсказать... РИА Новости, 05.02.2022

2022-02-05T08:00

2022-02-05T08:00

2022-02-05T08:13

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости, Никита Бизин. У буддистов началась новогодняя пора — Сагаалган. Считается, что 15 праздничных дней определяют весь предстоящий год. Поэтому монахи пытаются предсказать будущее. Их пророчества не раз сбывались. Что, по мнению лам, сулит 2022-й — в материале РИА Новости.Тигр вместо БыкаПо буддийской традиции каждый год символизирует одно из 12 животных, а также вода, огонь, земля, металл или дерево.В 2022-м правит бал водяной Тигр, сменивший металлического Быка. Двенадцать месяцев назад замглавы Буддийской традиционной сангхи России по Северо-Западному федеральному округу лама Буда Бадмаев по просьбе РИА Новости дал прогноз на 2021-й. "Год будет непростым, но легче, чем предыдущий. Произойдет то, что изменит порядок в мире. И люди будут жить в новой реальности", — сказал он.Предсказание сбылось. "Из-за пандемии закрылись границы, коронавирус нанес серьезный удар не только по туристическому бизнесу — по всем сферам жизни. Государства и народы должны были адаптироваться к новым условиям", — поясняет лама сейчас.И люди, по его словам, научились жить по-новому, ценить то, что раньше в повседневной суете "совсем не замечали".Корреспондент РИА Новости спросил, чего следует ожидать от года синего водяного Тигра."Он тоже будет сложным. И, как само хищное животное, переменчивым, неоднозначным. Этот зверь, как мы знаем, с виду спокойный, но всегда готов напасть", — говорит Бадмаев.Поэтому надо сохранять бдительность, не упускать из виду даже мельчайшие подробности. Как считает монах, люди должны быстрее реагировать на происходящее, даже на вроде бы незначительные события.Универсальный алгоритмМногие популярные астрологические термины пришли из буддизма. За сотни лет ламы разработали сложную систему предсказаний будущего."У любого человека есть дата и знак рождения, — указывает Буда Бадмаев. — Это означает, что каждому, как носителю индивидуальной печати, присущи определенные качества и черты. Так же и с годами".Само собой, прогнозы монахов могут отличаться — нюансов хватает."Например, человек заболел. Один врач говорит, что это простуда из-за холодной погоды, другой винит вирус, — объясняет духовный деятель. — Оба правы, поскольку смотрят на общую картину болезни. Но по-разному трактуют причину".И все же не стоит слишком полагаться на астрологию. Будущее зависит и от самого человека."Буддизм учит, что каждый должен воспитывать в себе доброту и любовь ко всем живым существам, поэтому я всегда говорю: происходящее в мире определяет наша духовная практика. Чем глубже внутреннее понимание ситуации, любовь и сострадание к окружающим, тем легче нам справиться с трудностями", — подчеркивает лама.Считают по-своемуГод водяного Тигра наступил в ночь с 1 на 2 февраля. Сутки спустя праздник начали отмечать по китайскому календарю, который, вопреки стереотипам, несколько отличается от буддийского.Хотя общего действительно немало: 12 животных и пять стихий, ориентация на небесные светила. А чтобы удобнее вычислять лунные фазы, и там и там придумали 60-летние циклы. Но даты совпадают редко.Буддийский Сагаалган приходится на период между концом января и серединой марта и длится 15 дней. Дату определяют при помощи специальных астрологических таблиц.В России этот праздник официально отмечают в Туве, Калмыкии и Бурятии. Правда, тоже в разные дни. Тувинцы и буряты встречают водяного Тигра 2 февраля, калмыки — 2 марта.Дело в том, что в их календаре есть дополнительный 13-й месяц. Он компенсирует отставание лунной системы летоисчисления от солнечной, григорианской. Правда, разночтения с единоверцами возникают раз в четыре года.Традиции празднованияВ Сагаалган не только делают предсказания, но и совершают обряды. Один из важнейших — Дугжууба."Накануне Нового года буддисты обтираются кусочком теста — табаленом. Его нужно прокатать по всему телу, представляя при этом, что из организма вытягиваются болезни и негативные эмоции. Затем табален бросают в ритуальный костер, разожженный возле дацана", — рассказывает представитель традиционной сангхи России в Москве Идамжат.Суть обряда — духовное очищение. Чтобы благополучно перейти в новый год, груз бед и несчастий надо оставить в прошлом.Из теста также лепят фигурку человека, которую кладут в большую чашу вместе с монетами, остатками еды и ненужной утварью. Это своеобразный выкуп, чтобы зло и неудачи покинули дом. Вечером накануне Сагаалгана верующие несут все это к ближайшему пустырю и выбрасывают со словами: "Прочь отсюда!" Потом возвращаются домой. Главное — не оглядываться. Иначе, согласно поверью, зло пойдет следом."Однако лучше встретить праздник в храме. В течение всего дня и ночи там проходят торжественные службы — хуралы. После настоятель поздравляет с наступившим новым годом. А присутствующие обмениваются хадаками — праздничными шелковыми платками", — объясняет Идамжат.В Сагаалган дома украшают разноцветными флажками, символизирующими стихии. В храмах читают специальный молебен "Монлам Ченмо", посвященный 15 чудесам, которые, по преданию, Будда Шакьямуни совершил в индийском городе Шравасти. От этих ритуалов зависит благополучие на весь наступивший год.

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буда бадмаев, москва, россия, аналитика - религия и мировоззрение