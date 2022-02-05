Эксперт назвал тех, кому нельзя ездить без техосмотра
Эксперт Данилов: техосмотр обязателен при использовании личного авто в служебных целях
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкТехнический эксперт проводит осмотр автомобиля на пункте технического осмотра
Технический эксперт проводит осмотр автомобиля на пункте технического осмотра. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. В России вступил в силу закон об освобождении от обязательного техосмотра, однако он распространяется не на всех, рассказал агентству "Прайм" адвокат, заместитель председателя Московской коллегии адвокатов "Альфа", преподаватель Финансового университета при Правительстве России Кирилл Данилов.
Так, техосмотр всё ещё обязателен для тех транспортных средств, эксплуатация которых связана с предпринимательской или служебной деятельностью, в том числе с перевозкой пассажиров и багажа легковым такси, использованием личного транспорта в служебных целях.
Кроме того, отмечает юрист, каждые 24 месяца ТО должны проходить автомобили, максимальная масса которых составляет до трех тонн пятисот килограмм, мототранспортные средства, с года изготовления которых прошло более четырех лет. Независимо от даты изготовления, техосмотру также подлежат транспортные средства, в конструкцию которых были внесены изменения, добавил Данилов.
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