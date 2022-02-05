https://ria.ru/20220205/sammit-1771190719.html

В США назвали условие для встречи на высшем уровне с КНДР

В США назвали условие для встречи на высшем уровне с КНДР - РИА Новости, 05.02.2022

В США назвали условие для встречи на высшем уровне с КНДР

США рассмотрят возможность проведения встречи с КНДР на уровне лидеров государств, если для этого будут созданы необходимые условия – пока их нет, заявил... РИА Новости, 05.02.2022

2022-02-05T01:19

2022-02-05T01:19

2022-02-05T01:19

джо байден

ким чен ын

в мире

кндр (северная корея)

совет безопасности оон

сша

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ООН, 5 фев – РИА Новости. США рассмотрят возможность проведения встречи с КНДР на уровне лидеров государств, если для этого будут созданы необходимые условия – пока их нет, заявил журналистам постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.Отвечая на уточняющий вопрос, не исключает ли она встречи с участием Байдена, если северокорейцы пойдут на контакт, постпред заявила, что "если условия будут созданы, мы определенно рассмотрим это"."Но сейчас мы в ситуации, когда мы не можем посадить их за дипломатический стол для проведения хоть каких-либо переговоров", - отметила Томас-Гринфилд.В пятницу в СБ ООН прошло закрытое заседание в связи с последним пуском баллистической ракеты КНДР.КНДР произвела в минувшее воскресенье пуск одной, предположительно, баллистической ракеты в сторону Японского моря из района северокорейской провинции Чагандо. По данным южнокорейских военных, дальность полета составила примерно 800 километров, наибольшая высота полета - 2 тысячи километров. Северная Корея на следующий день заявила, что осуществила проверочный пуск баллистической ракеты средней дальности "Хвасон-12", которая производится и поставляется в армию КНДР, чтобы подтвердить эффективность и безопасность ее эксплуатации.Это стало седьмым испытанием вооружений КНДР за январь. Сначала 5 и 11 января Северная Корея испытала гиперзвуковые ракеты (оба раза пуски также производились из провинции Чагандо), 14-го были пущены две баллистические ракеты малой дальности с железнодорожного ракетного комплекса, 17-го и 27-го КНДР провела испытания тактических управляемых ракет также малой дальности. Также 25 января прошел пуск двух крылатых ракет большой дальности, что, в отличие от испытаний баллистических ракет, не нарушает резолюции Совбеза ООН.

https://ria.ru/20220205/raketa-1771189786.html

https://ria.ru/20220131/snimki-1770302333.html

кндр (северная корея)

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джо байден, ким чен ын, в мире, кндр (северная корея), совет безопасности оон, сша