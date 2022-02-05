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В США назвали условие для встречи на высшем уровне с КНДР
В США назвали условие для встречи на высшем уровне с КНДР - РИА Новости, 05.02.2022
В США назвали условие для встречи на высшем уровне с КНДР
США рассмотрят возможность проведения встречи с КНДР на уровне лидеров государств, если для этого будут созданы необходимые условия – пока их нет, заявил... РИА Новости, 05.02.2022
2022-02-05T01:19
2022-02-05T01:19
джо байден
ким чен ын
в мире
кндр (северная корея)
совет безопасности оон
сша
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ООН, 5 фев – РИА Новости. США рассмотрят возможность проведения встречи с КНДР на уровне лидеров государств, если для этого будут созданы необходимые условия – пока их нет, заявил журналистам постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.Отвечая на уточняющий вопрос, не исключает ли она встречи с участием Байдена, если северокорейцы пойдут на контакт, постпред заявила, что "если условия будут созданы, мы определенно рассмотрим это"."Но сейчас мы в ситуации, когда мы не можем посадить их за дипломатический стол для проведения хоть каких-либо переговоров", - отметила Томас-Гринфилд.В пятницу в СБ ООН прошло закрытое заседание в связи с последним пуском баллистической ракеты КНДР.КНДР произвела в минувшее воскресенье пуск одной, предположительно, баллистической ракеты в сторону Японского моря из района северокорейской провинции Чагандо. По данным южнокорейских военных, дальность полета составила примерно 800 километров, наибольшая высота полета - 2 тысячи километров. Северная Корея на следующий день заявила, что осуществила проверочный пуск баллистической ракеты средней дальности "Хвасон-12", которая производится и поставляется в армию КНДР, чтобы подтвердить эффективность и безопасность ее эксплуатации.Это стало седьмым испытанием вооружений КНДР за январь. Сначала 5 и 11 января Северная Корея испытала гиперзвуковые ракеты (оба раза пуски также производились из провинции Чагандо), 14-го были пущены две баллистические ракеты малой дальности с железнодорожного ракетного комплекса, 17-го и 27-го КНДР провела испытания тактических управляемых ракет также малой дальности. Также 25 января прошел пуск двух крылатых ракет большой дальности, что, в отличие от испытаний баллистических ракет, не нарушает резолюции Совбеза ООН.
https://ria.ru/20220205/raketa-1771189786.html
https://ria.ru/20220131/snimki-1770302333.html
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джо байден, ким чен ын, в мире, кндр (северная корея), совет безопасности оон, сша
01:19 05.02.2022
 
В США назвали условие для встречи на высшем уровне с КНДР

Постпред Томас-Гринфилд: США могут рассмотреть возможность саммита с КНДР на высшем уровне

© AP Photo / Evan VucciФлаги КНДР и США
Флаги КНДР и США - РИА Новости, 1920, 05.02.2022
© AP Photo / Evan Vucci
Флаги КНДР и США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 5 фев – РИА Новости. США рассмотрят возможность проведения встречи с КНДР на уровне лидеров государств, если для этого будут созданы необходимые условия – пока их нет, заявил журналистам постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.
"США дали четко понять, что мы хотим встречаться с северокорейцами без предусловий. Но прежде, чем проводить встречу нашего президента, нам нужно лучше понять, чего мы можем достичь", - сказала Томас-Гринфилд, отвечая на вопрос о том, не считает ли она, что президенту США пора самому принять непосредственное участие в контактах с КНДР.
Отвечая на уточняющий вопрос, не исключает ли она встречи с участием Байдена, если северокорейцы пойдут на контакт, постпред заявила, что "если условия будут созданы, мы определенно рассмотрим это".
Испытание гиперзвуковой ракеты в КНДР - РИА Новости, 1920, 05.02.2022
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США и часть стран СБ ООН назвали пуск КНДР нарушением резолюций Совбеза
"Но сейчас мы в ситуации, когда мы не можем посадить их за дипломатический стол для проведения хоть каких-либо переговоров", - отметила Томас-Гринфилд.
В пятницу в СБ ООН прошло закрытое заседание в связи с последним пуском баллистической ракеты КНДР.
КНДР произвела в минувшее воскресенье пуск одной, предположительно, баллистической ракеты в сторону Японского моря из района северокорейской провинции Чагандо. По данным южнокорейских военных, дальность полета составила примерно 800 километров, наибольшая высота полета - 2 тысячи километров. Северная Корея на следующий день заявила, что осуществила проверочный пуск баллистической ракеты средней дальности "Хвасон-12", которая производится и поставляется в армию КНДР, чтобы подтвердить эффективность и безопасность ее эксплуатации.
Это стало седьмым испытанием вооружений КНДР за январь. Сначала 5 и 11 января Северная Корея испытала гиперзвуковые ракеты (оба раза пуски также производились из провинции Чагандо), 14-го были пущены две баллистические ракеты малой дальности с железнодорожного ракетного комплекса, 17-го и 27-го КНДР провела испытания тактических управляемых ракет также малой дальности. Также 25 января прошел пуск двух крылатых ракет большой дальности, что, в отличие от испытаний баллистических ракет, не нарушает резолюции Совбеза ООН.
Трансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей в Сеуле. 30 января 2022 - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
31 января, 13:40
КНДР опубликовала снимки из космоса, сделанные "во время пуска ракеты"
 
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