В США назвали условие для встречи на высшем уровне с КНДР
Постпред Томас-Гринфилд: США могут рассмотреть возможность саммита с КНДР на высшем уровне
© AP Photo / Evan VucciФлаги КНДР и США
© AP Photo / Evan Vucci
Флаги КНДР и США. Архивное фото
ООН, 5 фев – РИА Новости. США рассмотрят возможность проведения встречи с КНДР на уровне лидеров государств, если для этого будут созданы необходимые условия – пока их нет, заявил журналистам постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.
"США дали четко понять, что мы хотим встречаться с северокорейцами без предусловий. Но прежде, чем проводить встречу нашего президента, нам нужно лучше понять, чего мы можем достичь", - сказала Томас-Гринфилд, отвечая на вопрос о том, не считает ли она, что президенту США пора самому принять непосредственное участие в контактах с КНДР.
Отвечая на уточняющий вопрос, не исключает ли она встречи с участием Байдена, если северокорейцы пойдут на контакт, постпред заявила, что "если условия будут созданы, мы определенно рассмотрим это".
"Но сейчас мы в ситуации, когда мы не можем посадить их за дипломатический стол для проведения хоть каких-либо переговоров", - отметила Томас-Гринфилд.
В пятницу в СБ ООН прошло закрытое заседание в связи с последним пуском баллистической ракеты КНДР.
КНДР произвела в минувшее воскресенье пуск одной, предположительно, баллистической ракеты в сторону Японского моря из района северокорейской провинции Чагандо. По данным южнокорейских военных, дальность полета составила примерно 800 километров, наибольшая высота полета - 2 тысячи километров. Северная Корея на следующий день заявила, что осуществила проверочный пуск баллистической ракеты средней дальности "Хвасон-12", которая производится и поставляется в армию КНДР, чтобы подтвердить эффективность и безопасность ее эксплуатации.
Это стало седьмым испытанием вооружений КНДР за январь. Сначала 5 и 11 января Северная Корея испытала гиперзвуковые ракеты (оба раза пуски также производились из провинции Чагандо), 14-го были пущены две баллистические ракеты малой дальности с железнодорожного ракетного комплекса, 17-го и 27-го КНДР провела испытания тактических управляемых ракет также малой дальности. Также 25 января прошел пуск двух крылатых ракет большой дальности, что, в отличие от испытаний баллистических ракет, не нарушает резолюции Совбеза ООН.