https://ria.ru/20220205/rakov-1770828757.html
Биография Виктора Ракова
Биография Виктора Ракова - РИА Новости, 05.02.2022
Биография Виктора Ракова
Актер театра и кино, народный артист России Виктор Викторович Раков родился 5 февраля 1962 года в Москве. РИА Новости, 05.02.2022
2022-02-05T07:23
2022-02-05T07:23
2022-02-05T07:23
справки
москва
виктор раков
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Актер театра и кино, народный артист России Виктор Викторович Раков родился 5 февраля 1962 года в Москве.В 1984 году окончил Российский институт театрального искусства (ГИТИС), курс Владимира Андреева. После окончания института был принят в Московский театр имени Ленинского комсомола (с 1990 года – "Ленком", с 2019 года – Московский государственный театр "Ленком Марка Захарова"). Первой театральной ролью актера стал Глумов в спектакле "Мудрец" по мотивам пьесы Александра Островского "На всякого мудреца довольно простоты" в постановке режиссера Марка Захарова. Спектакль стал одним из наиболее популярных и любимых зрителями и в 2004 году обрел телеверсию. Среди других театральных работ Виктора Ракова − Лаэрт в "Гамлете" (режиссер Глеб Панфилов), Хоакин Мурьета в рок-опере "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты" (композитор Алексей Рыбников), Фернандо Лопес и Человек от театра, Пылающий еретик, граф Николай Резанов в спектакле "Юнона и Авось" и Томас Кромвель в "Королевских играх" (оба спектакля в постановках Марка Захарова), Орлов в "Капкане" (постановка Марка и Александры Захаровых) и другие.В настоящее время актер занят в спектаклях "Ложь во спасение" (сеньор Бальбоа, сценическая версия режиссера Глеба Панфилова по мотивам Алехандро Касоны), "Поминальная молитва" (Урядник, по пьесе Григория Горина), "Шут Балакирев" (Меншиков, по пьесе Григория Горина), "Ва-банк" (Дульчин, Прибытков, по пьесе Александра Островского "Последняя жертва"), "Женитьба" (Подколесин, по пьесе Николая Гоголя) в постановках Марка Захарова. В кино начал сниматься в 1983 году. Дебютной стала роль Гаврилы в телефильме "Клятвенная запись" (режиссеры – Амиран Дарсавелидзе, Гига Лордкипанидзе). В 1988 году получил первую большую роль в фильме Марка Захарова "Убить дракона", сыграв Генриха. Среди других киноработ: "Мать" (1989) по роману Максима Горького, "Мастер и Маргарита" (1993, вышел на экраны в 2011 году) по роману Михаила Булгакова, "Любить по-русски" (1995) в трилогии Евгения Матвеева, "Барханов и его телохранитель" (1996) Валерия Лонского. Играл в сериалах "Петербургские тайны" (1994), "Сыщики" (2001-2005), "Каменская" (2003), "Сатисфакция" (2005), "Вольф Мессинг" (2009), "Дом с лилиями" (2014) и других. В 2015 году в исторической драме "Великая", посвященной Екатерине II, сыграл Алексея Разумовского.В 2018 году Раков принял участие в проекте Валерия Тодоровского по роману Захара Прилепина "Обитель" (2020), сыграв одного из заключенных Соловецкого лагеря Василия Вершинина. В 2021 году работой актера в телевизионном кино стал персонаж из драматической саги "Угрюм-река" по роману Вячеслава Шишкова. Всего на счету актера свыше 100 ролей в кино. В 2009-2018 годах работал на телеканале "ТВ Центр", где записывал анонсы программ и фильмов.Виктор Раков периодически выступает с концертами, исполняя песни композиторов Яна Френкеля, Андрея Петрова, Елены Суржиковой, Николая Парфенюка.Актер занимается живописью: его картины выставлялись в различных галереях, в том числе в Бахрушинском музее и в Доме-музее Ермоловой в Москве.Народный артист России (2003). Награжден орденами Дружбы (2013), Почета (2019). Лауреат театральных премий "Чайка" (1997), "Хрустальная Турандот" (2017), Российской национальной актерской премии "Фигаро" (2021).Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
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справки, москва, виктор раков
Актер театра и кино, народный артист России Виктор Викторович Раков родился 5 февраля 1962 года
в Москве.
В 1984 году окончил Российский институт театрального искусства (ГИТИС), курс Владимира Андреева.
После окончания института был принят
в Московский театр имени Ленинского комсомола (с 1990 года – "Ленком", с 2019 года – Московский государственный театр "Ленком Марка Захарова").
Первой театральной ролью актера стал
Глумов в спектакле "Мудрец" по мотивам пьесы Александра Островского "На всякого мудреца довольно простоты" в постановке режиссера Марка Захарова. Спектакль стал одним из наиболее популярных и любимых зрителями и в 2004 году обрел телеверсию.
Среди других театральных работ Виктора Ракова
− Лаэрт в "Гамлете" (режиссер Глеб Панфилов), Хоакин Мурьета в рок-опере "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты" (композитор Алексей Рыбников)
, Фернандо Лопес и Человек от театра, Пылающий еретик, граф Николай Резанов в спектакле "Юнона и Авось" и Томас Кромвель в "Королевских играх" (оба спектакля в постановках Марка Захарова), Орлов в "Капкане" (постановка Марка и Александры Захаровых) и другие.
В настоящее время актер занят
в спектаклях "Ложь во спасение" (сеньор Бальбоа, сценическая версия режиссера Глеба Панфилова по мотивам Алехандро Касоны), "Поминальная молитва" (Урядник, по пьесе Григория Горина), "Шут Балакирев" (Меншиков, по пьесе Григория Горина), "Ва-банк" (Дульчин, Прибытков, по пьесе Александра Островского "Последняя жертва"), "Женитьба" (Подколесин, по пьесе Николая Гоголя) в постановках Марка Захарова.
В кино начал сниматься
в 1983 году. Дебютной стала роль Гаврилы в телефильме "Клятвенная запись" (режиссеры – Амиран Дарсавелидзе, Гига Лордкипанидзе). В 1988 году получил первую большую роль в фильме Марка Захарова "Убить дракона", сыграв Генриха. Среди других киноработ: "Мать" (1989) по роману Максима Горького, "Мастер и Маргарита" (1993, вышел на экраны в 2011 году) по роману Михаила Булгакова, "Любить по-русски" (1995) в трилогии Евгения Матвеева, "Барханов и его телохранитель" (1996) Валерия Лонского. Играл в сериалах "Петербургские тайны" (1994), "Сыщики" (2001-2005), "Каменская" (2003), "Сатисфакция" (2005), "Вольф Мессинг" (2009), "Дом с лилиями" (2014) и других. В 2015 году в исторической драме "Великая", посвященной Екатерине II, сыграл Алексея Разумовского.
В 2018 году Раков принял участие в проекте Валерия Тодоровского по роману Захара Прилепина "Обитель" (2020), сыграв одного из заключенных Соловецкого лагеря Василия Вершинина. В 2021 году работой актера в телевизионном кино стал персонаж из драматической саги "Угрюм-река" по роману Вячеслава Шишкова.
Всего на счету актера свыше 100 ролей в кино
.
В 2009-2018 годах работал
на телеканале "ТВ Центр", где записывал анонсы программ и фильмов.
Виктор Раков периодически выступает с концертами, исполняя песни композиторов Яна Френкеля, Андрея Петрова, Елены Суржиковой, Николая Парфенюка.
Актер занимается живописью: его картины выставлялись в различных галереях, в том числе в Бахрушинском музее и в Доме-музее Ермоловой в Москве.
Народный артист России (2003).
Награжден орденами Дружбы (2013
), Почета (2019
).
Лауреат театральных премий "Чайка" (1997), "Хрустальная Турандот" (2017), Российской национальной актерской премии "Фигаро" (2021).
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников