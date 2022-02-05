https://ria.ru/20220205/rakov-1770828757.html

Биография Виктора Ракова

Биография Виктора Ракова - РИА Новости, 05.02.2022

Биография Виктора Ракова

Актер театра и кино, народный артист России Виктор Викторович Раков родился 5 февраля 1962 года в Москве. РИА Новости, 05.02.2022

2022-02-05T07:23

2022-02-05T07:23

2022-02-05T07:23

справки

москва

виктор раков

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Актер театра и кино, народный артист России Виктор Викторович Раков родился 5 февраля 1962 года в Москве.В 1984 году окончил Российский институт театрального искусства (ГИТИС), курс Владимира Андреева. После окончания института был принят в Московский театр имени Ленинского комсомола (с 1990 года – "Ленком", с 2019 года – Московский государственный театр "Ленком Марка Захарова"). Первой театральной ролью актера стал Глумов в спектакле "Мудрец" по мотивам пьесы Александра Островского "На всякого мудреца довольно простоты" в постановке режиссера Марка Захарова. Спектакль стал одним из наиболее популярных и любимых зрителями и в 2004 году обрел телеверсию. Среди других театральных работ Виктора Ракова − Лаэрт в "Гамлете" (режиссер Глеб Панфилов), Хоакин Мурьета в рок-опере "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты" (композитор Алексей Рыбников), Фернандо Лопес и Человек от театра, Пылающий еретик, граф Николай Резанов в спектакле "Юнона и Авось" и Томас Кромвель в "Королевских играх" (оба спектакля в постановках Марка Захарова), Орлов в "Капкане" (постановка Марка и Александры Захаровых) и другие.В настоящее время актер занят в спектаклях "Ложь во спасение" (сеньор Бальбоа, сценическая версия режиссера Глеба Панфилова по мотивам Алехандро Касоны), "Поминальная молитва" (Урядник, по пьесе Григория Горина), "Шут Балакирев" (Меншиков, по пьесе Григория Горина), "Ва-банк" (Дульчин, Прибытков, по пьесе Александра Островского "Последняя жертва"), "Женитьба" (Подколесин, по пьесе Николая Гоголя) в постановках Марка Захарова. В кино начал сниматься в 1983 году. Дебютной стала роль Гаврилы в телефильме "Клятвенная запись" (режиссеры – Амиран Дарсавелидзе, Гига Лордкипанидзе). В 1988 году получил первую большую роль в фильме Марка Захарова "Убить дракона", сыграв Генриха. Среди других киноработ: "Мать" (1989) по роману Максима Горького, "Мастер и Маргарита" (1993, вышел на экраны в 2011 году) по роману Михаила Булгакова, "Любить по-русски" (1995) в трилогии Евгения Матвеева, "Барханов и его телохранитель" (1996) Валерия Лонского. Играл в сериалах "Петербургские тайны" (1994), "Сыщики" (2001-2005), "Каменская" (2003), "Сатисфакция" (2005), "Вольф Мессинг" (2009), "Дом с лилиями" (2014) и других. В 2015 году в исторической драме "Великая", посвященной Екатерине II, сыграл Алексея Разумовского.В 2018 году Раков принял участие в проекте Валерия Тодоровского по роману Захара Прилепина "Обитель" (2020), сыграв одного из заключенных Соловецкого лагеря Василия Вершинина. В 2021 году работой актера в телевизионном кино стал персонаж из драматической саги "Угрюм-река" по роману Вячеслава Шишкова. Всего на счету актера свыше 100 ролей в кино. В 2009-2018 годах работал на телеканале "ТВ Центр", где записывал анонсы программ и фильмов.Виктор Раков периодически выступает с концертами, исполняя песни композиторов Яна Френкеля, Андрея Петрова, Елены Суржиковой, Николая Парфенюка.Актер занимается живописью: его картины выставлялись в различных галереях, в том числе в Бахрушинском музее и в Доме-музее Ермоловой в Москве.Народный артист России (2003). Награжден орденами Дружбы (2013), Почета (2019). Лауреат театральных премий "Чайка" (1997), "Хрустальная Турандот" (2017), Российской национальной актерской премии "Фигаро" (2021).Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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справки, москва, виктор раков