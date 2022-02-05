https://ria.ru/20220205/puteshestviya-1770934073.html

Эксперты выяснили, как туристы относятся к знакомствам в путешествиях

Эксперты выяснили, как туристы относятся к знакомствам в путешествиях - РИА Новости, 05.02.2022

Эксперты выяснили, как туристы относятся к знакомствам в путешествиях

Исследователи рассказали, как туристы относятся к новым знакомствам в поездках, сообщает Express. РИА Новости, 05.02.2022

2022-02-05T00:44

2022-02-05T00:44

2022-02-05T00:44

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туризм

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Исследователи рассказали, как туристы относятся к новым знакомствам в поездках, сообщает Express.Специалисты сервиса по бронированию отелей провели исследование среди двух тысяч пользователей и выяснили, что большинство из них с удовольствием заводят в путешествиях новых приятелей. Так, каждый пятый мечтает об интересной встрече. Треть не прочь пригласить новых знакомых присоединиться в баре или за ужином.Четверть туристов рассказали, что добавляют приятелей, с которыми осматривали достопримечательности или отдыхали на пляже, в число друзей в соцсетях. Столько же — продолжают периодически встречаться после возвращения домой.Путешественники сейчас открыты для новых знакомств как никогда ранее, отмечают эксперты. Анализируя британский рынок, они поняли, что растет интерес к традиционным местам для веселого активного отдыха — Ибице, Дублину, Амстердаму, Миконосу.Ценность общения настолько выросла, что треть путешественников сказали, что готовы больше разговаривать с персоналом отелей, хотя не делали этого раньше, и активнее знакомиться с другими постояльцами у бассейна. Число желающих поехать в организованный групповой тур за время пандемии выросло на 27 процентов, говорят аналитики.Среди самых популярных тем для разговоров с новыми приятелями — местные достопримечательности. Так ответили 54 процента пользователей. Чуть меньше готовы обсуждать еду, напитки и погоду. Более четверти считают приемлемым рассказывать о своей семье, любимом виде спорта и телепрограммах. Самые подходящие места для знакомств в гостинице — бар и бассейн.

https://ria.ru/20220116/sloveniya-1767728016.html

https://ria.ru/20220203/tallin-1562450223.html

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