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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220205/puteshestviya-1770934073.html
Эксперты выяснили, как туристы относятся к знакомствам в путешествиях
Эксперты выяснили, как туристы относятся к знакомствам в путешествиях - РИА Новости, 05.02.2022
Эксперты выяснили, как туристы относятся к знакомствам в путешествиях
Исследователи рассказали, как туристы относятся к новым знакомствам в поездках, сообщает Express. РИА Новости, 05.02.2022
2022-02-05T00:44
2022-02-05T00:44
туризм
туризм
новости - туризм
дублин
ибица
амстердам
коронавирус covid-19
стиль жизни
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Исследователи рассказали, как туристы относятся к новым знакомствам в поездках, сообщает Express.Специалисты сервиса по бронированию отелей провели исследование среди двух тысяч пользователей и выяснили, что большинство из них с удовольствием заводят в путешествиях новых приятелей. Так, каждый пятый мечтает об интересной встрече. Треть не прочь пригласить новых знакомых присоединиться в баре или за ужином.Четверть туристов рассказали, что добавляют приятелей, с которыми осматривали достопримечательности или отдыхали на пляже, в число друзей в соцсетях. Столько же — продолжают периодически встречаться после возвращения домой.Путешественники сейчас открыты для новых знакомств как никогда ранее, отмечают эксперты. Анализируя британский рынок, они поняли, что растет интерес к традиционным местам для веселого активного отдыха — Ибице, Дублину, Амстердаму, Миконосу.Ценность общения настолько выросла, что треть путешественников сказали, что готовы больше разговаривать с персоналом отелей, хотя не делали этого раньше, и активнее знакомиться с другими постояльцами у бассейна. Число желающих поехать в организованный групповой тур за время пандемии выросло на 27 процентов, говорят аналитики.Среди самых популярных тем для разговоров с новыми приятелями — местные достопримечательности. Так ответили 54 процента пользователей. Чуть меньше готовы обсуждать еду, напитки и погоду. Более четверти считают приемлемым рассказывать о своей семье, любимом виде спорта и телепрограммах. Самые подходящие места для знакомств в гостинице — бар и бассейн.
https://ria.ru/20220116/sloveniya-1767728016.html
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туризм, новости - туризм, дублин, ибица, амстердам, коронавирус covid-19, стиль жизни, знакомства, куда поехать, что посмотреть , отношения
00:44 05.02.2022
 
Эксперты выяснили, как туристы относятся к знакомствам в путешествиях

Исследование: каждый пятый турист едет в путешествие с надеждой на новые знакомства

© Depositphotos / Syda_ProductionsТуристы
Туристы - РИА Новости, 1920, 05.02.2022
© Depositphotos / Syda_Productions
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Исследователи рассказали, как туристы относятся к новым знакомствам в поездках, сообщает Express.
Специалисты сервиса по бронированию отелей провели исследование среди двух тысяч пользователей и выяснили, что большинство из них с удовольствием заводят в путешествиях новых приятелей. Так, каждый пятый мечтает об интересной встрече. Треть не прочь пригласить новых знакомых присоединиться в баре или за ужином.
Четверть туристов рассказали, что добавляют приятелей, с которыми осматривали достопримечательности или отдыхали на пляже, в число друзей в соцсетях. Столько же — продолжают периодически встречаться после возвращения домой.
Путешественники сейчас открыты для новых знакомств как никогда ранее, отмечают эксперты. Анализируя британский рынок, они поняли, что растет интерес к традиционным местам для веселого активного отдыха — Ибице, Дублину, Амстердаму, Миконосу.
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Ценность общения настолько выросла, что треть путешественников сказали, что готовы больше разговаривать с персоналом отелей, хотя не делали этого раньше, и активнее знакомиться с другими постояльцами у бассейна. Число желающих поехать в организованный групповой тур за время пандемии выросло на 27 процентов, говорят аналитики.
Среди самых популярных тем для разговоров с новыми приятелями — местные достопримечательности. Так ответили 54 процента пользователей. Чуть меньше готовы обсуждать еду, напитки и погоду. Более четверти считают приемлемым рассказывать о своей семье, любимом виде спорта и телепрограммах. Самые подходящие места для знакомств в гостинице — бар и бассейн.
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