https://ria.ru/20220205/pushkov-1771244326.html

Пушков поставил на место Bloomberg

Пушков объяснил, почему Bloomberg сделал публикацию о "вторжении" России - РИА Новости, 05.02.2022

Пушков поставил на место Bloomberg

Сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале назвал публикацию агентства Bloomberg о "вторжении" России на Украину закономерной ложью. РИА Новости, 05.02.2022

2022-02-05T15:57

2022-02-05T15:57

2022-02-05T15:57

в мире

дмитрий песков

россия

ирак

югославия

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госдума рф

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале назвал публикацию агентства Bloomberg о "вторжении" России на Украину закономерной ложью."Ведь это закономерная ошибка, вытекающая из истеричного политического настроя американских СМИ, которые предвкушают войну, ждут ее, подталкивают к ней и только что не требуют прямого вмешательства США", — написал парламентарий.По его словам, это далеко не первая подобная ошибка американских СМИ. Такое случалось в ситуациях с Югославией, Сирией, Ливией и Ираком."А теперь открыли для себя новый фейковый фронт", — добавил Пушков.Ранее Bloomberg выпустило на своем сайте заголовок о "вторжении" России на Украину, затем признало ошибку и удалило его. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на фоне этого предложил использовать термин "блумберг-ньюз" вместо "фейк-ньюз". В Госдуме публикацию назвали провокацией, направленной против России.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность из-за усиления "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.

https://ria.ru/20220205/agent-1771131328.html

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в мире, дмитрий песков, россия, ирак, югославия, нато, госдума рф