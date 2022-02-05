https://ria.ru/20220205/pushkov-1771244326.html
Пушков поставил на место Bloomberg
Пушков объяснил, почему Bloomberg сделал публикацию о "вторжении" России - РИА Новости, 05.02.2022
Пушков поставил на место Bloomberg
Сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале назвал публикацию агентства Bloomberg о "вторжении" России на Украину закономерной ложью. РИА Новости, 05.02.2022
2022-02-05T15:57
2022-02-05T15:57
2022-02-05T15:57
в мире
дмитрий песков
россия
ирак
югославия
нато
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1e/1747875827_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_250c9189eea075b7cc92337194f10938.jpg
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале назвал публикацию агентства Bloomberg о "вторжении" России на Украину закономерной ложью."Ведь это закономерная ошибка, вытекающая из истеричного политического настроя американских СМИ, которые предвкушают войну, ждут ее, подталкивают к ней и только что не требуют прямого вмешательства США", — написал парламентарий.По его словам, это далеко не первая подобная ошибка американских СМИ. Такое случалось в ситуациях с Югославией, Сирией, Ливией и Ираком."А теперь открыли для себя новый фейковый фронт", — добавил Пушков.Ранее Bloomberg выпустило на своем сайте заголовок о "вторжении" России на Украину, затем признало ошибку и удалило его. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на фоне этого предложил использовать термин "блумберг-ньюз" вместо "фейк-ньюз". В Госдуме публикацию назвали провокацией, направленной против России.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность из-за усиления "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
https://ria.ru/20220205/agent-1771131328.html
россия
ирак
югославия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1e/1747875827_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e081fd34873f262505f0d4b4a959bb2a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дмитрий песков, россия, ирак, югославия, нато, госдума рф
Пушков объяснил, почему Bloomberg сделал публикацию о "вторжении" России
Сенатор Пушков назвал публикацию Bloomberg о "вторжении" России на Украину прямой ложью