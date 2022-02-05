https://ria.ru/20220205/publikatsii-1771233690.html

МИД назвал публикации в западных СМИ по Украине информационным давлением

МИД назвал публикации в западных СМИ по Украине информационным давлением - РИА Новости, 05.02.2022

МИД назвал публикации в западных СМИ по Украине информационным давлением

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, говоря о кампании в западных СМИ по якобы готовящемуся вторжению России на Украину, заявила, что логики и... РИА Новости, 05.02.2022

2022-02-05T14:23

2022-02-05T14:23

2022-02-05T14:38

в мире

мария захарова

украина

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, говоря о кампании в западных СМИ по якобы готовящемуся вторжению России на Украину, заявила, что логики и фактов нет, это информационно-политическое давление на Москву."Это способ ведения борьбы в условиях, когда законными способами конкуренцию никак не выдержать, применяется такой, ставший уже классическим, подход информационно-политического давления, кампании и так далее... Сейчас это стало уже такой мировой кампанией в отношении нашей страны под лозунгом якобы российской готовящейся "агрессии" в отношении Украины. Логики нет, фактов нет, есть большое количество фейков, дезинформации, откровенного сумасшествия, помноженного, мне кажется, на какой-то бред", - сказала Захарова в эфире радиостанции "Радио России".Как отметила Захарова, обострение в западных СМИ связано с проведением Олимпиады в Китае. По ее словам, так бывает, когда Олимпийские игры проходят "не в тех странах", которые одобряет Запад.Ранее немецкий таблоид Bild опубликовал доклад неназванных секретных служб о якобы имеющемся у России "плане" по присоединению Украины. В этой же статье приводится комментарий посольства РФ в Германии, где изложенные изданием утверждения названы "странной смесью из спекуляций и слухов". Публикация Bild появилась после ночной публикации агентства Блумберг о якобы начале "вторжения" РФ на Украину. Агентство признало публикацию ошибочной и заверило, что разберётся в причинах.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя РИА Новости ошибочную публикацию Блумберг, отметил, что этот факт говорит об опасности агрессивных заявлений США и столиц Запада и иллюстрирует, как такие сообщения могут привести к непоправимым последствиям. По его словам, после ошибочной публикации термин фейк-ньюс можно заменить на Блумберг-ньюс.

https://ria.ru/20220204/germaniya-1771069489.html

https://ria.ru/20220205/agent-1771131328.html

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в мире, мария захарова, украина, ситуация в днр и лнр, россия, сша, германия