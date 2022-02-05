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Сенатор назвал публикации о "вторжении" России на Украину провокацией
Сенатор назвал публикации о "вторжении" России на Украину провокацией - РИА Новости, 05.02.2022
Сенатор назвал публикации о "вторжении" России на Украину провокацией
Публикации западных СМИ о якобы имеющихся у России планах вторгнуться на Украину — это провокации, направленные на разжигание антироссийских настроений среди... РИА Новости, 05.02.2022
2022-02-05T21:37
2022-02-05T21:38
в мире
ситуация в днр и лнр
россия
украина
киев
сша
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Публикации западных СМИ о якобы имеющихся у России планах вторгнуться на Украину — это провокации, направленные на разжигание антироссийских настроений среди украинцев, считает сенатор от Крыма Сергей Цеков.Немецкий таблоид Bild опубликовал в субботу доклад неназванных секретных служб о якобы имеющемся у России "плане" по присоединению Украины. В этой же статье приводится комментарий посольства РФ в Германии, где изложенные изданием утверждения названы спекуляциями. Публикация появилась после ночной публикации агентства Блумберг о якобы начале "вторжения" РФ на Украину. Агентство признало публикацию ошибочной и заверило, что разберётся в причинах."Иначе, как провокацией, статью Bild назвать нельзя", - заявил РИА Новости Цеков.По его словам, такие публикации нацелены на разжигание антироссийских настроений на Украине."И эти провокации идут уже давно, поэтому неожиданными для нас они не являются. Мы слышим, что они говорят", - сказал сенатор.Цеков подчеркнул, что, по его мнению, Украина действительно будет в составе единой с Россией страны, но не военным путём. "Я верю, что придёт время, когда все здравомыслящие украинцы поймут, что будущее ее может быть только с Россией", - сказал он.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
https://ria.ru/20220205/amerika-1771272371.html
https://ria.ru/20220205/agent-1771131328.html
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в мире, ситуация в днр и лнр, россия, украина, киев, сша, германия
21:37 05.02.2022 (обновлено: 21:38 05.02.2022)
 
Сенатор назвал публикации о "вторжении" России на Украину провокацией

Сенатор Цеков назвал публикации о якобы подготовке вторжения России на Украину провокацией

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкДом в поселке Веселое Донецкой области, получивший повреждения во время боевых действий
Дом в поселке Веселое Донецкой области, получивший повреждения во время боевых действий - РИА Новости, 1920, 05.02.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Дом в поселке Веселое Донецкой области, получивший повреждения во время боевых действий
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Публикации западных СМИ о якобы имеющихся у России планах вторгнуться на Украину — это провокации, направленные на разжигание антироссийских настроений среди украинцев, считает сенатор от Крыма Сергей Цеков.
Немецкий таблоид Bild опубликовал в субботу доклад неназванных секретных служб о якобы имеющемся у России "плане" по присоединению Украины. В этой же статье приводится комментарий посольства РФ в Германии, где изложенные изданием утверждения названы спекуляциями. Публикация появилась после ночной публикации агентства Блумберг о якобы начале "вторжения" РФ на Украину. Агентство признало публикацию ошибочной и заверило, что разберётся в причинах.
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"Иначе, как провокацией, статью Bild назвать нельзя", - заявил РИА Новости Цеков.
По его словам, такие публикации нацелены на разжигание антироссийских настроений на Украине.
"И эти провокации идут уже давно, поэтому неожиданными для нас они не являются. Мы слышим, что они говорят", - сказал сенатор.
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Цеков подчеркнул, что, по его мнению, Украина действительно будет в составе единой с Россией страны, но не военным путём. "Я верю, что придёт время, когда все здравомыслящие украинцы поймут, что будущее ее может быть только с Россией", - сказал он.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
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