https://ria.ru/20220205/provokatsiya-1771276436.html

Сенатор назвал публикации о "вторжении" России на Украину провокацией

Сенатор назвал публикации о "вторжении" России на Украину провокацией - РИА Новости, 05.02.2022

Сенатор назвал публикации о "вторжении" России на Украину провокацией

Публикации западных СМИ о якобы имеющихся у России планах вторгнуться на Украину — это провокации, направленные на разжигание антироссийских настроений среди... РИА Новости, 05.02.2022

2022-02-05T21:37

2022-02-05T21:37

2022-02-05T21:38

в мире

ситуация в днр и лнр

россия

украина

киев

сша

германия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600714580_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7677360f5f24726996809050f1b9be0b.jpg

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Публикации западных СМИ о якобы имеющихся у России планах вторгнуться на Украину — это провокации, направленные на разжигание антироссийских настроений среди украинцев, считает сенатор от Крыма Сергей Цеков.Немецкий таблоид Bild опубликовал в субботу доклад неназванных секретных служб о якобы имеющемся у России "плане" по присоединению Украины. В этой же статье приводится комментарий посольства РФ в Германии, где изложенные изданием утверждения названы спекуляциями. Публикация появилась после ночной публикации агентства Блумберг о якобы начале "вторжения" РФ на Украину. Агентство признало публикацию ошибочной и заверило, что разберётся в причинах."Иначе, как провокацией, статью Bild назвать нельзя", - заявил РИА Новости Цеков.По его словам, такие публикации нацелены на разжигание антироссийских настроений на Украине."И эти провокации идут уже давно, поэтому неожиданными для нас они не являются. Мы слышим, что они говорят", - сказал сенатор.Цеков подчеркнул, что, по его мнению, Украина действительно будет в составе единой с Россией страны, но не военным путём. "Я верю, что придёт время, когда все здравомыслящие украинцы поймут, что будущее ее может быть только с Россией", - сказал он.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.

https://ria.ru/20220205/amerika-1771272371.html

https://ria.ru/20220205/agent-1771131328.html

https://ria.ru/20220205/pushkov-1771244326.html

россия

украина

киев

сша

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, ситуация в днр и лнр, россия, украина, киев, сша, германия