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Бортпроводник рассказал, что раздражает его в поведении пассажиров
Бортпроводник рассказал, что раздражает его в поведении пассажиров - РИА Новости, 05.02.2022
Бортпроводник рассказал, что раздражает его в поведении пассажиров
Бортпроводник Дейв Аника рассказал, что во время полета больше всего раздражает его и коллег в поведении пассажиров, пишет The Sun. РИА Новости, 05.02.2022
2022-02-05T05:00
2022-02-05T05:00
2022-02-05T05:00
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Бортпроводник Дейв Аника рассказал, что во время полета больше всего раздражает его и коллег в поведении пассажиров, пишет The Sun.Во-первых, когда путешественники злятся на то, что исправить члены экипажа заведомо не могут. В пример Дейв приводит разговор с одной из пассажирок, которая захотела приобрести товар на борту."Боже мой, почему так дорого?" — возмущается женщина, когда бортпроводник озвучивает ей сумму. "Но я же не сам устанавливаю цены!" — удивляется Дейв.Также его и сотрудников экипажа раздражает, когда пассажиры вскакивают со своих мест сразу же после приземления. Особенно те, кто сидит в хвостовой части. Если такое случается, Дейв обычно объявляет по громкой связи: "Мы приземлились. Пассажиры сзади, пожалуйста, присядьте, не нужно стоять в проходе. Вы все равно выходите последними".
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новости - туризм, tiktok, видео, пассажиры, туризм, путешествия
Бортпроводник рассказал, что раздражает его в поведении пассажиров
Бортпроводник составил топ самых раздражающих вопросов и поступков пассажиров
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости.
Бортпроводник Дейв Аника рассказал, что во время полета больше всего раздражает его и коллег в поведении пассажиров, пишет
The Sun.
Во-первых, когда путешественники злятся на то, что исправить члены экипажа заведомо не могут. В пример Дейв приводит разговор с одной из пассажирок, которая захотела приобрести товар на борту.
"Боже мой, почему так дорого?" — возмущается женщина, когда бортпроводник озвучивает ей сумму. "Но я же не сам устанавливаю цены!" — удивляется Дейв.
Также его и сотрудников экипажа раздражает, когда пассажиры вскакивают со своих мест сразу же после приземления. Особенно те, кто сидит в хвостовой части. Если такое случается, Дейв обычно объявляет по громкой связи: "Мы приземлились. Пассажиры сзади, пожалуйста, присядьте, не нужно стоять в проходе. Вы все равно выходите последними".