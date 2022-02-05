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Антонов рассказал, верит ли в полный разрыв отношений России и США
Антонов рассказал, верит ли в полный разрыв отношений России и США - РИА Новости, 05.02.2022
Антонов рассказал, верит ли в полный разрыв отношений России и США
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что не верит в то, что Вашингтон преследует цель полностью обрушить отношения с Москвой. РИА Новости, 05.02.2022
2022-02-05T22:57
2022-02-05T22:57
сша
россия
анатолий антонов
в мире
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что не верит в то, что Вашингтон преследует цель полностью обрушить отношения с Москвой.Отвечая на вопрос, просчитывают ли американские политики ответ Москвы на возможное расширение американских санкций из-за ситуации вокруг Украины, посол ответил утвердительно: "Просчитывают"."И, честно говоря, я не верю в то, что американцы готовы обрушить все отношения. Они считают, как мне кажется, что мы не пойдем до конца", - сказал Антонов в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".
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сша, россия, анатолий антонов, в мире
22:57 05.02.2022
 
Антонов рассказал, верит ли в полный разрыв отношений России и США

Посол Антонов не верит, что США готовы полностью обрушить отношения с Россией

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПосол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 05.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Посол РФ в США Анатолий Антонов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что не верит в то, что Вашингтон преследует цель полностью обрушить отношения с Москвой.
Отвечая на вопрос, просчитывают ли американские политики ответ Москвы на возможное расширение американских санкций из-за ситуации вокруг Украины, посол ответил утвердительно: "Просчитывают".
"И, честно говоря, я не верю в то, что американцы готовы обрушить все отношения. Они считают, как мне кажется, что мы не пойдем до конца", - сказал Антонов в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".
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