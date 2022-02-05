https://ria.ru/20220205/otnosheniya-1771281039.html

Антонов рассказал, верит ли в полный разрыв отношений России и США

Антонов рассказал, верит ли в полный разрыв отношений России и США - РИА Новости, 05.02.2022

Антонов рассказал, верит ли в полный разрыв отношений России и США

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что не верит в то, что Вашингтон преследует цель полностью обрушить отношения с Москвой. РИА Новости, 05.02.2022

2022-02-05T22:57

2022-02-05T22:57

2022-02-05T22:57

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анатолий антонов

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что не верит в то, что Вашингтон преследует цель полностью обрушить отношения с Москвой.Отвечая на вопрос, просчитывают ли американские политики ответ Москвы на возможное расширение американских санкций из-за ситуации вокруг Украины, посол ответил утвердительно: "Просчитывают"."И, честно говоря, я не верю в то, что американцы готовы обрушить все отношения. Они считают, как мне кажется, что мы не пойдем до конца", - сказал Антонов в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

https://ria.ru/20220122/ssha-1768946291.html

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сша, россия, анатолий антонов, в мире