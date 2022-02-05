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Израиль сделал прибалтийским странам предупреждение из-за Украины
СМИ: Израиль запретил странам Балтии поставлять свое оружие Украине - РИА Новости, 05.02.2022
Израиль сделал прибалтийским странам предупреждение из-за Украины
Тель-Авив запретил Латвии, Литве и Эстонии поставлять Украине проданное этим странам израильское оружие, пишет портал Breaking Defense со ссылкой на источники. РИА Новости, 05.02.2022
2022-02-05T13:09
2022-02-05T13:09
2022-02-05T16:23
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Тель-Авив запретил Латвии, Литве и Эстонии поставлять Украине проданное этим странам израильское оружие, пишет портал Breaking Defense со ссылкой на источники."Предупреждение Израиля было обосновано тем, что Украина может попытаться заполучить ПТРК "Спайк", — утверждает автор Ариэль Егози.Этот комплекс в различных вариантах имеется у всех Прибалтийских республик. Наиболее разнообразным арсеналом израильского оружия обладает Латвия, у которой есть варианты этих противотанковых систем под названиями LR, LR2, ER и SR.Как заявляют источники, Тель-Авив выдвинул свое требование еще в декабре. Это было сделано, чтобы не портить отношения с Москвой, считает журналист.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность из-за усиления "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
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13:09 05.02.2022 (обновлено: 16:23 05.02.2022)
СМИ: Израиль запретил странам Балтии поставлять свое оружие Украине
Breaking Defense: Тель-Авив запретил странам Балтии поставлять израильское оружие Украине