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Правительство Германии опровергло данные о запрете DW сопровождать Шольца
Правительство Германии опровергло данные о запрете DW сопровождать Шольца - РИА Новости, 05.02.2022
Правительство Германии опровергло данные о запрете DW сопровождать Шольца
Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт опроверг сообщения СМИ о том, что представителей немецкой Deutsche Welle не будет в числе журналистов,... РИА Новости, 05.02.2022
2022-02-05T21:05
2022-02-05T21:05
в мире
берлин (город)
владимир путин
олаф шольц
deutsche welle
россия
москва
германия
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БЕРЛИН, 5 фев - РИА Новости. Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт опроверг сообщения СМИ о том, что представителей немецкой Deutsche Welle не будет в числе журналистов, сопровождающих канцлера ФРГ Олафа Шольца во время визита в Москву.Ранее газета Tagesspiegel сообщила, что управление прессы и информации федерального правительства отказало DW в поездке."Во избежание недоразумений: Deutsche Welle пригласили на поездку канцлера в Москву", - написал Хебештрайт в Twitter.Шольц встретится с российским президентом Владимиром Путиным 15 февраля в Москве.МИД РФ ранее заявил, что Россия в ответ на прекращение вещания телеканала RT DE, в частности, закрывает корпункт Deutsche Welle в РФ и аннулирует аккредитации всех сотрудников его российского бюро, а также прекращает спутниковое и иное вещание канала в России. При этом высокопоставленный источник в российском МИД сообщил РИА Новости, что меры, предпринятые в отношении немецких СМИ в России, являются ответными, и в случае, если Германия изменит свою позицию в отношении RT DE, то и Россия ответит позитивно. Источник также отметил, что в ходе визита главы МИД Германии Анналены Бербок в Москву были предложены пути выхода из кризиса вокруг RT DE, но Берлин отказался это обсуждать.Комиссия регистрации и надзора медиарегуляторов ФРГ 1 февраля официально запретила вещание телеканала RT DE в Германии, заявив, что у организаторов вещания нет необходимого разрешения. RT DE Productions обжалует в суде решение немецкого регулятора. В МИД РФ пояснили, что телеканал осуществлял деятельность на основе выданной Сербией лицензии и в полном соответствии с Европейской конвенцией о трансграничном телевидении, участницей которой является и ФРГ. МИД заявил, что приступает к реализации ответных мер в отношении аккредитованных в России германских СМИ, а также интернет-посредников, произвольно и безосновательно удаливших аккаунты телеканала со своих платформ.
https://ria.ru/20220204/germaniya-1770984526.html
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в мире, берлин (город), владимир путин, олаф шольц, deutsche welle, россия, москва, германия
21:05 05.02.2022
 
Правительство Германии опровергло данные о запрете DW сопровождать Шольца

Правительство Германии опровергло данные о запрете DW сопровождать Шольца в Москву

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкЖурналист телерадиокомпании Deutsche Welle
Журналист телерадиокомпании Deutsche Welle - РИА Новости, 1920, 05.02.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Журналист телерадиокомпании Deutsche Welle
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БЕРЛИН, 5 фев - РИА Новости. Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт опроверг сообщения СМИ о том, что представителей немецкой Deutsche Welle не будет в числе журналистов, сопровождающих канцлера ФРГ Олафа Шольца во время визита в Москву.
Ранее газета Tagesspiegel сообщила, что управление прессы и информации федерального правительства отказало DW в поездке.
Стенд телеканала Deutsche Welle - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
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Удивить и возмутить Германию: Россия остановила "Немецкую волну"
"Во избежание недоразумений: Deutsche Welle пригласили на поездку канцлера в Москву", - написал Хебештрайт в Twitter.
Шольц встретится с российским президентом Владимиром Путиным 15 февраля в Москве.
МИД РФ ранее заявил, что Россия в ответ на прекращение вещания телеканала RT DE, в частности, закрывает корпункт Deutsche Welle в РФ и аннулирует аккредитации всех сотрудников его российского бюро, а также прекращает спутниковое и иное вещание канала в России. При этом высокопоставленный источник в российском МИД сообщил РИА Новости, что меры, предпринятые в отношении немецких СМИ в России, являются ответными, и в случае, если Германия изменит свою позицию в отношении RT DE, то и Россия ответит позитивно. Источник также отметил, что в ходе визита главы МИД Германии Анналены Бербок в Москву были предложены пути выхода из кризиса вокруг RT DE, но Берлин отказался это обсуждать.
Комиссия регистрации и надзора медиарегуляторов ФРГ 1 февраля официально запретила вещание телеканала RT DE в Германии, заявив, что у организаторов вещания нет необходимого разрешения. RT DE Productions обжалует в суде решение немецкого регулятора. В МИД РФ пояснили, что телеканал осуществлял деятельность на основе выданной Сербией лицензии и в полном соответствии с Европейской конвенцией о трансграничном телевидении, участницей которой является и ФРГ. МИД заявил, что приступает к реализации ответных мер в отношении аккредитованных в России германских СМИ, а также интернет-посредников, произвольно и безосновательно удаливших аккаунты телеканала со своих платформ.
Журналист Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 05.02.2022
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В миреБерлин (город)Владимир ПутинОлаф ШольцDeutsche WelleРоссияМоскваГермания
 
 
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