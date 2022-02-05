"Они сильные, но тупые". Французы рассказали, чего не достает США

16:08 05.02.2022 (обновлено: 23:20 05.02.2022)
Французы обвинили Байдена в том, что он подставил Европу
Читатели Le Figaro: США подставили Европу, подтолкнув Россию в объятия Китая
© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro пришли к выводу, что США самостоятельно подтолкнули Россию в объятия Китая.
Поводом для обсуждения стала статья, в которой оцениваются итоги прошедшей накануне встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина.
"Это вполне очевидное, я бы даже сказала — предсказуемое последствие наглого и настойчивого вмешательства США во внутриполитические дела азиатских стран, в частности России и Китая", — отметил runuser.
"Американская неуступчивость показала свою контрпродуктивность. Она лишь укрепляет связи между россиянами и китайцами!" — считает SYRIO.
"Друзья моих друзей — не всегда мои друзья, зато враги моих врагов часто бывают моими врагами. Пережив биполярный мир, мы движемся к миру, поделенному на четверых", — написал Georges Souriey.
"Кто-то сказал, мол, в дипломатии нет ни друзей, ни врагов, есть только интересы. Однако нет никаких сомнений, что в этой ситуации интересы европейцев не защищаются должным образом!" — подчеркнул Serge001001.
"Честно говоря, мне не очень нравятся Путин и Си, но они ни в чем не виноваты. США дестабилизируют мир в течение сорока лет. Они конечно сильные, но <…> тупые. Не в состоянии понять других", — обратил внимание tarte au marron.
"Мы никогда не простим Байдена за то, что он подтолкнул Москву в объятия Пекина, а также за то, что сделал из европейских стран своих вассалов", — заключила AdrenneAline.
Встреча президентов России и Китая прошла в Пекине в преддверии открытия Олимпиады-2022. По итогам переговоров лидеры двух стран подписали пакет документов и приняли совместное заявление. В нем отмечается, что международные отношения переживают масштабные перемены — формируется тенденция перераспределения баланса сил, растет запрос мирового сообщества на лидерство для мирного и поступательного развития.
Стороны договорились, в частности, противостоять вмешательству извне во внутренние дела государств, углубить кооперацию в Арктике, активизировать работу в ШОС и укрепить сотрудничество ЕАЭС и Китая.
Они также выступили против дальнейшего расширения НАТО и призвали альянс отказаться от идеологизированных подходов времен холодной войны.