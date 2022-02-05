Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220205/obvinenie-1771246099.html
"Они сильные, но тупые". Французы рассказали, чего не достает США
Французы обвинили Байдена в том, что он подставил Европу - РИА Новости, 05.02.2022
"Они сильные, но тупые". Французы рассказали, чего не достает США
Читатели французской газеты Le Figaro пришли к выводу, что США самостоятельно подтолкнули Россию в объятия Китая. РИА Новости, 05.02.2022
2022-02-05T16:08
2022-02-05T23:20
в мире
франция
сша
европа
джо байден
россия
владимир путин
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/14/1768689656_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_daaa895758d74ac0ea30311062d34bd3.jpg
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro пришли к выводу, что США самостоятельно подтолкнули Россию в объятия Китая.Поводом для обсуждения стала статья, в которой оцениваются итоги прошедшей накануне встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина."Американская неуступчивость показала свою контрпродуктивность. Она лишь укрепляет связи между россиянами и китайцами!" — считает SYRIO."Друзья моих друзей — не всегда мои друзья, зато враги моих врагов часто бывают моими врагами. Пережив биполярный мир, мы движемся к миру, поделенному на четверых", — написал Georges Souriey."Честно говоря, мне не очень нравятся Путин и Си, но они ни в чем не виноваты. США дестабилизируют мир в течение сорока лет. Они конечно сильные, но &lt;…&gt; тупые. Не в состоянии понять других", — обратил внимание tarte au marron."Мы никогда не простим Байдена за то, что он подтолкнул Москву в объятия Пекина, а также за то, что сделал из европейских стран своих вассалов", — заключила AdrenneAline.Встреча президентов России и Китая прошла в Пекине в преддверии открытия Олимпиады-2022. По итогам переговоров лидеры двух стран подписали пакет документов и приняли совместное заявление. В нем отмечается, что международные отношения переживают масштабные перемены — формируется тенденция перераспределения баланса сил, растет запрос мирового сообщества на лидерство для мирного и поступательного развития.Стороны договорились, в частности, противостоять вмешательству извне во внутренние дела государств, углубить кооперацию в Арктике, активизировать работу в ШОС и укрепить сотрудничество ЕАЭС и Китая.Они также выступили против дальнейшего расширения НАТО и призвали альянс отказаться от идеологизированных подходов времен холодной войны.
https://ria.ru/20220205/era-1771204057.html
https://ria.ru/20220205/demokratiya-1771155920.html
https://ria.ru/20220204/kitay-1771167461.html
франция
сша
европа
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/14/1768689656_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_6fd656e322a9fdf2cbca4e1a4fe6f277.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, сша, европа, джо байден, россия, владимир путин, китай, си цзиньпин
16:08 05.02.2022 (обновлено: 23:20 05.02.2022)
 
Французы обвинили Байдена в том, что он подставил Европу

Читатели Le Figaro: США подставили Европу, подтолкнув Россию в объятия Китая

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 05.02.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro пришли к выводу, что США самостоятельно подтолкнули Россию в объятия Китая.
Поводом для обсуждения стала статья, в которой оцениваются итоги прошедшей накануне встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина.

"Это вполне очевидное, я бы даже сказала — предсказуемое последствие наглого и настойчивого вмешательства США во внутриполитические дела азиатских стран, в частности России и Китая", — отметил runuser.

"Американская неуступчивость показала свою контрпродуктивность. Она лишь укрепляет связи между россиянами и китайцами!" — считает SYRIO.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в государственной резиденции Дяоюйтай в Пекине - РИА Новости, 1920, 05.02.2022
09:19
The Telegraph объявила о новой эре в геополитике из-за России и Китая
"Друзья моих друзей — не всегда мои друзья, зато враги моих врагов часто бывают моими врагами. Пережив биполярный мир, мы движемся к миру, поделенному на четверых", — написал Georges Souriey.

"Кто-то сказал, мол, в дипломатии нет ни друзей, ни врагов, есть только интересы. Однако нет никаких сомнений, что в этой ситуации интересы европейцев не защищаются должным образом!" — подчеркнул Serge001001.

"Честно говоря, мне не очень нравятся Путин и Си, но они ни в чем не виноваты. США дестабилизируют мир в течение сорока лет. Они конечно сильные, но <…> тупые. Не в состоянии понять других", — обратил внимание tarte au marron.
"Мы никогда не простим Байдена за то, что он подтолкнул Москву в объятия Пекина, а также за то, что сделал из европейских стран своих вассалов", — заключила AdrenneAline.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине - РИА Новости, 1920, 05.02.2022
08:00
Путин и Си защищают демократию от "демократов"
Встреча президентов России и Китая прошла в Пекине в преддверии открытия Олимпиады-2022. По итогам переговоров лидеры двух стран подписали пакет документов и приняли совместное заявление. В нем отмечается, что международные отношения переживают масштабные перемены — формируется тенденция перераспределения баланса сил, растет запрос мирового сообщества на лидерство для мирного и поступательного развития.
Стороны договорились, в частности, противостоять вмешательству извне во внутренние дела государств, углубить кооперацию в Арктике, активизировать работу в ШОС и укрепить сотрудничество ЕАЭС и Китая.
Они также выступили против дальнейшего расширения НАТО и призвали альянс отказаться от идеологизированных подходов времен холодной войны.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
Вчера, 21:18
США пригрозили Китаю в случае дестабилизации в Европе
 
В миреФранцияСШАЕвропаДжо БайденРоссияВладимир ПутинКитайСи Цзиньпин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала