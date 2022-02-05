https://ria.ru/20220205/obvinenie-1771246099.html

"Они сильные, но тупые". Французы рассказали, чего не достает США

Французы обвинили Байдена в том, что он подставил Европу - РИА Новости, 05.02.2022

"Они сильные, но тупые". Французы рассказали, чего не достает США

Читатели французской газеты Le Figaro пришли к выводу, что США самостоятельно подтолкнули Россию в объятия Китая. РИА Новости, 05.02.2022

2022-02-05T16:08

2022-02-05T16:08

2022-02-05T23:20

в мире

франция

сша

европа

джо байден

россия

владимир путин

китай

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro пришли к выводу, что США самостоятельно подтолкнули Россию в объятия Китая.Поводом для обсуждения стала статья, в которой оцениваются итоги прошедшей накануне встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина."Американская неуступчивость показала свою контрпродуктивность. Она лишь укрепляет связи между россиянами и китайцами!" — считает SYRIO."Друзья моих друзей — не всегда мои друзья, зато враги моих врагов часто бывают моими врагами. Пережив биполярный мир, мы движемся к миру, поделенному на четверых", — написал Georges Souriey."Честно говоря, мне не очень нравятся Путин и Си, но они ни в чем не виноваты. США дестабилизируют мир в течение сорока лет. Они конечно сильные, но <…> тупые. Не в состоянии понять других", — обратил внимание tarte au marron."Мы никогда не простим Байдена за то, что он подтолкнул Москву в объятия Пекина, а также за то, что сделал из европейских стран своих вассалов", — заключила AdrenneAline.Встреча президентов России и Китая прошла в Пекине в преддверии открытия Олимпиады-2022. По итогам переговоров лидеры двух стран подписали пакет документов и приняли совместное заявление. В нем отмечается, что международные отношения переживают масштабные перемены — формируется тенденция перераспределения баланса сил, растет запрос мирового сообщества на лидерство для мирного и поступательного развития.Стороны договорились, в частности, противостоять вмешательству извне во внутренние дела государств, углубить кооперацию в Арктике, активизировать работу в ШОС и укрепить сотрудничество ЕАЭС и Китая.Они также выступили против дальнейшего расширения НАТО и призвали альянс отказаться от идеологизированных подходов времен холодной войны.

https://ria.ru/20220205/era-1771204057.html

https://ria.ru/20220205/demokratiya-1771155920.html

https://ria.ru/20220204/kitay-1771167461.html

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в мире, франция, сша, европа, джо байден, россия, владимир путин, китай, си цзиньпин