Zivert, Red Hot Chili Peppers и Niletto: музыкальные новинки недели

Zivert, Red Hot Chili Peppers и Niletto: музыкальные новинки недели

2022-02-05T00:44

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости, Галина Соколова. На этой неделе вышло несколько достойных каверов и оригинальных релизов. О них и других музыкальных новинках — в подборке РИА Новости. Zivert — "Astalavistalove" Новая музыка певицы Zivert (Юлия Зиверт) всегда радостное событие для ушей и души. Ведь почти каждый ее трек попадает в чарты, а после в караоке, на вечеринки и другие мероприятия, где без чувственных мелодий Zivert просто не обойтись. В этот раз исполнительница представила трек "Astalavistalove" — спокойный, романтичный, как говорится, "в лучших традициях". По словам Зиверт в этой песне используется "самая минималистичная аранжировка". Тренд на минимализм прослеживается и в тексте, в котором воедино сливаются слова "Hasta la vista". А уж прощаться под "Hasta la vista" или мириться с любимыми — решать слушателям.Mary Gu — "Если в сердце живет любовь"Мода на ремейки все еще актуальна. Это доказывают и создатели сериала "Моя любимая Страшко", который станет перезапуском популярной мелодрамы "Не родись красивой". Вскоре зрители снова увидят на экранах историю любви умной и скромной девушки и ее начальника.В саундтреке оставили хит "Не родись красивой". Только теперь вместо Юлии Савичевой эту жизнеутверждающую композицию поет Mary Gu (Мария Гусарова). Ее версия хотя и получилась более современной и бодрой, но в исполнении Савичевой она звучит роднее.Niletto — "Angels"Еще один ремикс недели — "Angels" румынской группы Morandi в подаче нашего Niletto (Данил Прытков). Замахнуться на этот хит 2007 года со стороны Прыткова была, конечно, рискованная затея. Все-таки на нем выросло практически целое поколение. Молодежь тех лет наверняка до сих пор в деталях помнит, как передавала "Angels" по Bluetooth или через ИК-порт, чтобы потом поплакать под нее. И тем не менее, Niletto справился с задачей. Его ремикс заряжен прежним вайбом, но при этом "цепляет" по-новому. То ли это из-за более медленного ритма, то ли приятного тембра Прыткова, то ли Morandi создали песню на все времена, которую ничем не испортишь.Но в комментариях слушатели отметили, что Данила — "молодец". "Десять лет назад была на повторе эта песня. В исполнении Дани задела по-новому", "Взял и вернул меня в мои студенческие годы", — поделились впечатлением слушатели.Ремикс, кстати, войдет в грядущий альбом музыканта "Криолит", релиз которого намечен на 18 февраля. Григорий Лепс — "Круги на воде"Один из самых узнаваемых отечественных певцов поучаствовал в записи трибьют-альбома рок-группы "Слот" и перепел по этому случаю песню "Круги на воде".Композиция вошла в сборник "Два разных XX. The Best", приуроченная к 20-летию коллектива. Он состоит из лучших песен группы c разных альбомов. Из всего плейлиста особенно выделяется ремикс Лепса. В 2016-м году вокалистка "Слота" Дария "Нуки" Ставрович была участницей шоу "Голос" в составе команды Григория Лепса. Тогда она считалась одной из самых ярких и харизматичных участниц, но в финал не прошла. Зато сохранила хорошие отношения со своим наставником. "Круги на воде" в исполнении Лепса звучат не менее экспрессивно и напряженно, чем в оригинале. С другой стороны, иначе и быть не могло. Кажется, что Григорий Лепс без труда может быть кем угодно от эстрадника до рокера. Red Hot Chili Peppers — "Black Summer"Участники этой американской рок-группы вернулись с первым с 2016 года новым синглом и клипом на него. Трек "Black Summer" также возглавит новый альбом Red Hot Chili Peppers "Unlimited Love", который выйдет 1 апреля. Рокеры также анонсировали, что к ними выступит легендарный гитарист Джон Фрушанте. По словам музыкантов они сделали все возможное, чтобы записать "лучший альбом, на который были способны". И слушая "Black Summer" в это верится. Мелодия, ритмы и вибрации наполняют трек классическим рок-звучанием, под которое хочется мчаться куда-нибудь и забыть о проблемах.Таким, кстати, получился и видеоклип, снятый Деборой Чоу. Он буквально пропитан дзеном. В ролике музыканты появляются в разных сюрреалистических, но при этом безмятежных местах вроде леса, океана или космоса. А в конце рокеры оказываются на сцене в окружении нескольких заходящих солнц. Rosalía — "Saoko"Испанская певица Rosalía (Розалия Тобелья) поделилась новой песней со своего грядущего мини-альбома "Motomami", который выйдет 18 марта.Взяв за основу джазовые ритмы певица из Барселоны зачитывает чувственную, временами психоделическую, "скороговорку" о том, что, как "бабочка трансформирует себя". Вместе с песней вышел и клип, снятый Валентином Пети. В нем Розалия вместе со своей бандой мчится на мотоцикле по ночному городу, что напоминает сцену из экшенов про ограбления или уличные гонки. За несколько часов с момента размещения видео набрало на YouTube более полутора миллиона просмотров и около ста тысяч лайков.

