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https://ria.ru/20220205/metodika-1771070131.html
Быстрее, лучше, умнее: как в казачьем образовании внедряют новую методику
Быстрее, лучше, умнее: как в казачьем образовании внедряют новую методику - РИА Новости, 05.02.2022
Быстрее, лучше, умнее: как в казачьем образовании внедряют новую методику
Аспирант кафедры педагогики и психологии профессионального образования Московского государственного университета технологий и управления имени К. Г... РИА Новости, 05.02.2022
2022-02-05T10:00
2022-02-05T10:00
российское казачество
российское казачество
россия
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Аспирант кафедры педагогики и психологии профессионального образования Московского государственного университета технологий и управления имени К. Г. Разумовского (Первый казачий университет) Александр Мясоедов активно внедряет новаторскую методику казачьего образования. С помощью нее он повышает эмоциональный интеллект кадетов, а также развивает их психологическую устойчивость и физическую выносливость.Александр Мясоедов свою семью называет классической: мама учитель, папа офицер. Именно синтез занятий родителей и стал для него делом жизни – аспирант занимается с ребятами из московских казачьих классов. Для учеников Александр разработал специальную методику, позволяющую побороть психологическое сопротивление. Этот метод помогает школьникам добиваться высоких результатов в учебе и спорте.Внедрение методики началось недавно – всего год назад. Однако она уже дает ощутимые результаты. Все подопечные Мясоедова за это время смогли улучшить свои показатели в знаниях по истории, ориентированию, основам первой помощи, а еще в беге, стрельбе и других спортивных дисциплинах.Марш-бросок к новым знаниямСуть системы заключается в том, что участники готовятся к стрессовой ситуации. Они получают разрозненную информацию, однако о полной картине событий и предстоящей ситуации даже не подозревают."В процессе обучения они получили все необходимые знания и навыки, чтобы справиться с этой ситуацией или выполнить необходимые задания. Их поведение в смоделированной нами ситуации помогает проверить и в дальнейшем укрепить их психологическую устойчивость", – рассказал Александр.Свою методику он объясняет на конкретном примере. Кадеты на протяжении года готовятся к марш-броску. Они пошагово отрабатывают все элементы, но в каком порядке их ждут испытания на марш-броске, они не знают."Здесь получается, что те тактические команды, которые им поступают в зависимости от ситуации, позволяют проверить, насколько ребята, с одной стороны, усвоили знания, навыки, необходимые компетенции, а с другой стороны, мы понимаем, насколько они в этой ситуации остаются уравновешенными", – сказал Мясоедов.Александр поясняет, что в процессе подготовки к тому или иному испытанию постепенно наращивается интенсивность и сложность задач."И когда они прошли весь курс обучения, они попадают на марш-бросок, который на 10–15% сложнее их максимальной готовности. И вот это как раз является той стрессовой ситуацией, которая позволяет проверить эффективность методики", – подчеркнул он.Впервые на федеральном уровнеБлагодаря методике удается разглядеть слабые места в подготовке ребят и в дальнейшем их проработать. Занятия повышают не только индивидуальные показатели, но и командные результаты. Так, впервые в истории Москвы команда подшефных казачьих классов вышла в лидеры на всероссийском слете казачьей молодежи "Готов к труду и обороне – 2021"."Результатами стало то, что ребята, которые прияли участие в этом моем проекте, сначала заняли призовое место в Москве, а потом вошли в число призеров и на федеральном уровне. Отмечу, что до этого представители казачьих кадетских классов Москвы на мероприятия такого уровня просто не выезжали, поскольку не добирали необходимых в этих соревнованиях проходных баллов", – сообщил Мясоедов.Методика Александра родилась из идеи заниматься с кадетами чем-то полезным. К тому же сейчас он пишет кандидатскую о методике и теории профессионального образования. Да и тематика казачества не чужда Мясоедову – его предки были донскими казаками. При этом аспирант признается, что его методику нельзя считать каким-то ноу-хау."По сути, механизмы этой практики не уникальны. Подобные проекты, но для разных возрастов, с разной спецификой, с разными уклонами реализуются и в других субъектах РФ. Но для города Москвы именно в том формате, в котором этот проект я реализую, она уникальна", – пояснил он.Версия 2.0Метод является частью проекта "Квалификационные испытания на право ношения особого кадетского шеврона". Его суть в том, что на протяжении всего учебного года кадеты школы №2089 готовятся к экзамену, на котором должны показать знания истории и традиций казачества, владение оружием, навыки выживания в экстремальных условиях. Сам шеврон представляет собой перекрещенные шашки в обрамлении лавровой ветви.На данный момент Александр работает над усовершенствованием своей методики. В новой версии упор будет сделан на развитии интеллектуальных способностей.При этом Александр уточняет, что новая методика будет не только помощником в развитии школьников, но и просто интересным и увлекательным времяпрепровождением. Планируется, что в грядущей версии кадеты смогут улучшать свои навыки с помощью интеллектуальных игр.
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российское казачество, россия
10:00 05.02.2022
 

Быстрее, лучше, умнее: как в казачьем образовании внедряют новую методику

© Фото из личного архива Александра МясоедоваАлександр Мясоедов во время занятий с кадетами
Александр Мясоедов во время занятий с кадетами
© Фото из личного архива Александра Мясоедова
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Аспирант кафедры педагогики и психологии профессионального образования Московского государственного университета технологий и управления имени К. Г. Разумовского (Первый казачий университет) Александр Мясоедов активно внедряет новаторскую методику казачьего образования. С помощью нее он повышает эмоциональный интеллект кадетов, а также развивает их психологическую устойчивость и физическую выносливость.
Александр Мясоедов свою семью называет классической: мама учитель, папа офицер. Именно синтез занятий родителей и стал для него делом жизни – аспирант занимается с ребятами из московских казачьих классов. Для учеников Александр разработал специальную методику, позволяющую побороть психологическое сопротивление. Этот метод помогает школьникам добиваться высоких результатов в учебе и спорте.
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Внедрение методики началось недавно – всего год назад. Однако она уже дает ощутимые результаты. Все подопечные Мясоедова за это время смогли улучшить свои показатели в знаниях по истории, ориентированию, основам первой помощи, а еще в беге, стрельбе и других спортивных дисциплинах.

Марш-бросок к новым знаниям

Суть системы заключается в том, что участники готовятся к стрессовой ситуации. Они получают разрозненную информацию, однако о полной картине событий и предстоящей ситуации даже не подозревают.
"В процессе обучения они получили все необходимые знания и навыки, чтобы справиться с этой ситуацией или выполнить необходимые задания. Их поведение в смоделированной нами ситуации помогает проверить и в дальнейшем укрепить их психологическую устойчивость", – рассказал Александр.
© Фото из личного архива Александра МясоедоваАспирант кафедры педагогики и психологии профессионального образования Московского государственного университета технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет) Александр Мясоедов
Аспирант кафедры педагогики и психологии профессионального образования Московского государственного университета технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет) Александр Мясоедов
© Фото из личного архива Александра Мясоедова
Аспирант кафедры педагогики и психологии профессионального образования Московского государственного университета технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет) Александр Мясоедов
Свою методику он объясняет на конкретном примере. Кадеты на протяжении года готовятся к марш-броску. Они пошагово отрабатывают все элементы, но в каком порядке их ждут испытания на марш-броске, они не знают.
"Здесь получается, что те тактические команды, которые им поступают в зависимости от ситуации, позволяют проверить, насколько ребята, с одной стороны, усвоили знания, навыки, необходимые компетенции, а с другой стороны, мы понимаем, насколько они в этой ситуации остаются уравновешенными", – сказал Мясоедов.
Александр поясняет, что в процессе подготовки к тому или иному испытанию постепенно наращивается интенсивность и сложность задач.
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"И когда они прошли весь курс обучения, они попадают на марш-бросок, который на 10–15% сложнее их максимальной готовности. И вот это как раз является той стрессовой ситуацией, которая позволяет проверить эффективность методики", – подчеркнул он.

Впервые на федеральном уровне

Благодаря методике удается разглядеть слабые места в подготовке ребят и в дальнейшем их проработать. Занятия повышают не только индивидуальные показатели, но и командные результаты. Так, впервые в истории Москвы команда подшефных казачьих классов вышла в лидеры на всероссийском слете казачьей молодежи "Готов к труду и обороне – 2021".
"Результатами стало то, что ребята, которые прияли участие в этом моем проекте, сначала заняли призовое место в Москве, а потом вошли в число призеров и на федеральном уровне. Отмечу, что до этого представители казачьих кадетских классов Москвы на мероприятия такого уровня просто не выезжали, поскольку не добирали необходимых в этих соревнованиях проходных баллов", – сообщил Мясоедов.
© Фото из личного архива Александра МясоедоваАлександр Мясоедов во время занятий с кадетами
Александр Мясоедов во время занятий с кадетами
© Фото из личного архива Александра Мясоедова
Александр Мясоедов во время занятий с кадетами
Методика Александра родилась из идеи заниматься с кадетами чем-то полезным. К тому же сейчас он пишет кандидатскую о методике и теории профессионального образования. Да и тематика казачества не чужда Мясоедову – его предки были донскими казаками. При этом аспирант признается, что его методику нельзя считать каким-то ноу-хау.
"По сути, механизмы этой практики не уникальны. Подобные проекты, но для разных возрастов, с разной спецификой, с разными уклонами реализуются и в других субъектах РФ. Но для города Москвы именно в том формате, в котором этот проект я реализую, она уникальна", – пояснил он.

Версия 2.0

Метод является частью проекта "Квалификационные испытания на право ношения особого кадетского шеврона". Его суть в том, что на протяжении всего учебного года кадеты школы №2089 готовятся к экзамену, на котором должны показать знания истории и традиций казачества, владение оружием, навыки выживания в экстремальных условиях. Сам шеврон представляет собой перекрещенные шашки в обрамлении лавровой ветви.
На данный момент Александр работает над усовершенствованием своей методики. В новой версии упор будет сделан на развитии интеллектуальных способностей.
"Сейчас я пытаюсь эту методику немного развить. Она будет направлена не столько на развитие эмоционального интеллекта, командное образование, сколько именно на развитие интеллекта и внимательности", – сообщил он.
При этом Александр уточняет, что новая методика будет не только помощником в развитии школьников, но и просто интересным и увлекательным времяпрепровождением. Планируется, что в грядущей версии кадеты смогут улучшать свои навыки с помощью интеллектуальных игр.
 
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