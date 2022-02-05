https://ria.ru/20220205/frantsiya-1771278772.html

Ле Пен нашла замену Евросоюзу

Ле Пен нашла замену Евросоюзу - РИА Новости, 05.02.2022

Ле Пен нашла замену Евросоюзу

Кандидат в президенты Франции от правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила, что предложит заменить Евросоюз на Европейский альянс наций в... РИА Новости, 05.02.2022

2022-02-05T22:22

2022-02-05T22:22

2022-02-05T22:22

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ПАРИЖ, 5 фев - РИА Новости. Кандидат в президенты Франции от правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила, что предложит заменить Евросоюз на Европейский альянс наций в случае ее избрания президентом."В этом мире, который придумывает новые холодные войны, Франция должна сделать так, чтобы ее сильный и независимый голос был услышан, в частности, через свое дипломатическое место в Совете Безопасности…В Европе мы реформируем Европейский союз, чтобы заменить его Европейским альянсом наций", - сказала Ле Пен в субботу, выступая в Реймсе перед своими избирателями.Она добавила, что функционирование Европейского альянса наций "будет основано на суверенитете народов".Президентские выборы во Франции пройдут в апреле 2022 года. О желании баллотироваться на президентский пост уже заявили целый ряд кандидатов. Среди них - Ле Пен, кандидат от правоцентристской партии "Республиканцы" Валери Пекресс, крайне правый лидер партии "Отвоевание" (Reconquête) Эрик Земмур, глава левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, член партии "Европа - Экология - Зеленые" Янник Жадо, национальный секретарь коммунистической партии Фабьен Руссель, мэр Парижа Анн Идальго, которая баллотируется на выборах от Социалистической партии, бывший министр юстиции Франции Кристиан Тобира.Действующий президент Эммануэль Макрон пока официально не объявил об участии в предвыборной гонке.

https://ria.ru/20220124/frantsiya-1769277300.html

https://ria.ru/20211205/zemmur-1762294199.html

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в мире, франция, европа, реймс, марин ле пен