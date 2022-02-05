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Ле Пен нашла замену Евросоюзу
Ле Пен нашла замену Евросоюзу - РИА Новости, 05.02.2022
Ле Пен нашла замену Евросоюзу
Кандидат в президенты Франции от правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила, что предложит заменить Евросоюз на Европейский альянс наций в... РИА Новости, 05.02.2022
2022-02-05T22:22
2022-02-05T22:22
в мире
франция
европа
реймс
марин ле пен
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ПАРИЖ, 5 фев - РИА Новости. Кандидат в президенты Франции от правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила, что предложит заменить Евросоюз на Европейский альянс наций в случае ее избрания президентом."В этом мире, который придумывает новые холодные войны, Франция должна сделать так, чтобы ее сильный и независимый голос был услышан, в частности, через свое дипломатическое место в Совете Безопасности…В Европе мы реформируем Европейский союз, чтобы заменить его Европейским альянсом наций", - сказала Ле Пен в субботу, выступая в Реймсе перед своими избирателями.Она добавила, что функционирование Европейского альянса наций "будет основано на суверенитете народов".Президентские выборы во Франции пройдут в апреле 2022 года. О желании баллотироваться на президентский пост уже заявили целый ряд кандидатов. Среди них - Ле Пен, кандидат от правоцентристской партии "Республиканцы" Валери Пекресс, крайне правый лидер партии "Отвоевание" (Reconquête) Эрик Земмур, глава левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, член партии "Европа - Экология - Зеленые" Янник Жадо, национальный секретарь коммунистической партии Фабьен Руссель, мэр Парижа Анн Идальго, которая баллотируется на выборах от Социалистической партии, бывший министр юстиции Франции Кристиан Тобира.Действующий президент Эммануэль Макрон пока официально не объявил об участии в предвыборной гонке.
https://ria.ru/20220124/frantsiya-1769277300.html
https://ria.ru/20211205/zemmur-1762294199.html
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в мире, франция, европа, реймс, марин ле пен
22:22 05.02.2022
 
Ле Пен нашла замену Евросоюзу

Ле Пен предложила заменить Евросоюз на Европейский альянс наций

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Саммит ЕС в Брюсселе
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ПАРИЖ, 5 фев - РИА Новости. Кандидат в президенты Франции от правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила, что предложит заменить Евросоюз на Европейский альянс наций в случае ее избрания президентом.
"В этом мире, который придумывает новые холодные войны, Франция должна сделать так, чтобы ее сильный и независимый голос был услышан, в частности, через свое дипломатическое место в Совете Безопасности…В Европе мы реформируем Европейский союз, чтобы заменить его Европейским альянсом наций", - сказала Ле Пен в субботу, выступая в Реймсе перед своими избирателями.
Флаг Франции - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
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Она добавила, что функционирование Европейского альянса наций "будет основано на суверенитете народов".
Президентские выборы во Франции пройдут в апреле 2022 года. О желании баллотироваться на президентский пост уже заявили целый ряд кандидатов. Среди них - Ле Пен, кандидат от правоцентристской партии "Республиканцы" Валери Пекресс, крайне правый лидер партии "Отвоевание" (Reconquête) Эрик Земмур, глава левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, член партии "Европа - Экология - Зеленые" Янник Жадо, национальный секретарь коммунистической партии Фабьен Руссель, мэр Парижа Анн Идальго, которая баллотируется на выборах от Социалистической партии, бывший министр юстиции Франции Кристиан Тобира.
Действующий президент Эммануэль Макрон пока официально не объявил об участии в предвыборной гонке.
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В миреФранцияЕвропаРеймсМарин Ле Пен
 
 
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