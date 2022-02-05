https://ria.ru/20220205/blinken-1771245913.html
Зачем нам это? Украина посмеялась над поддержкой американцев
Украинцев возмутило видео Блинкена в поддержку Киева - РИА Новости, 05.02.2022
Зачем нам это? Украина посмеялась над поддержкой американцев
Видео госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена, снятое в поддержку Киева, вызвало неоднозначную реакцию у самих украинцев. Так, в новостном... РИА Новости, 05.02.2022
2022-02-05T16:09
2022-02-05T16:09
2022-02-05T16:44
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Видео госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена, снятое в поддержку Киева, вызвало неоднозначную реакцию у самих украинцев. Так, в новостном Telegram-канале "Украина 24/7" появились негативные комментарии под новостью о ролике.Видеоролик американского политика был опубликован накануне в его официальном Twitter-аккаунте. Там собрана нарезка из цитат западных политических лидеров, выражающих "солидарность с Украиной и ее народом".Однако жители страны посчитали такую поддержку недостаточной и приняли ее за издевательство."Зачем нам видео? Видео не стреляет и от танков не защищает", — написал один из украинцев."Многие, конечно, проявляют политическую поддержку, но ведь это просто слова", — согласились с предыдущим комментатором."Ролики, выступления и заявления ничего не значат", — отметил еще один пользователь.Другая часть подписчиков выразила мнение, что никто и не должен оказывать Украине помощь."Не все страны могут или хотят жертвовать своими ресурсами ради нас. Мы не состоим ни в одном военном союзе, чтобы за нас воевали", — заключил один из пользователей.В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе.В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов об "агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации напряженности — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
https://ria.ru/20220205/podstava-1771228370.html
https://ria.ru/20220204/vinovnik-1771009497.html
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в мире, россия, нато, сша, украина
16:09 05.02.2022 (обновлено: 16:44 05.02.2022)
Украинцев возмутило видео Блинкена в поддержку Киева
Украинцы раскритиковали видео госсекретаря США Блинкена в поддержку Киева
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости.
Видео госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена, снятое в поддержку Киева, вызвало неоднозначную реакцию у самих украинцев. Так, в новостном Telegram-канале "Украина 24/7"
появились негативные комментарии под новостью о ролике.
Видеоролик американского политика был опубликован накануне в его официальном Twitter-аккаунте. Там собрана нарезка из цитат западных политических лидеров, выражающих "солидарность с Украиной
и ее народом".
Однако жители страны посчитали такую поддержку недостаточной и приняли ее за издевательство.
"Зачем нам видео? Видео не стреляет и от танков не защищает", — написал один из украинцев.
"Многие, конечно, проявляют политическую поддержку, но ведь это просто слова", — согласились с предыдущим комментатором.
"Ролики, выступления и заявления ничего не значат", — отметил еще один пользователь.
Другая часть подписчиков выразила мнение, что никто и не должен оказывать Украине помощь.
"Не все страны могут или хотят жертвовать своими ресурсами ради нас. Мы не состоим ни в одном военном союзе, чтобы за нас воевали", — заключил один из пользователей.
В последние месяцы отношения России
и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон
и Брюссель
обвиняют Москву
в подготовке "вторжения" на Украину и на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе
.
В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев
не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.
В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов об "агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации напряженности — действия США
и НАТО
, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.