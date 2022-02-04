https://ria.ru/20220204/zhivotnovodstvo-1771153353.html
Нижегородская область ввела в эксплуатацию 25 животноводческих объектов
Нижегородская область ввела в эксплуатацию 25 животноводческих объектов - РИА Новости, 04.02.2022
Нижегородская область ввела в эксплуатацию 25 животноводческих объектов
Двадцать пять животноводческих объектов введено в эксплуатацию в 2021 году в регионе по госпрограмме "Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской... РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T19:40
2022-02-04T19:40
2022-02-04T19:40
экономика
нижегородская область
россия
глеб никитин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0f/1579977939_0:371:2982:2048_1920x0_80_0_0_54c2c959944cedc4c5d195556e5846c6.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 фев - РИА Новости. Двадцать пять животноводческих объектов введено в эксплуатацию в 2021 году в регионе по госпрограмме "Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области", сообщил глава региона Глеб Никитин."В Нижегородской области в минувшем году построен 21 новый животноводческий объект и четыре реконструированы. Их общая мощность превышает 10 тысяч голов крупного рогатого скота. На возведение объектов предприятия агропрома направили 2 миллиарда рублей, из которых более 650 миллионов рублей было компенсировано им за счет средств областного бюджета. Для региона развитие агропромышленного комплекса - очень важное направление, потому что от него зависит продовольственная безопасность региона и качество продукции на прилавках", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.Губернатор Нижегородской области отметил, что в минувшем году на поддержку АПК и развитие сельских территорий в Нижегородской области было направлено более 5 миллиардов рублей, 1,8 миллиарда рублей из этой суммы - на поддержку животноводческих предприятий, что на 25% больше, чем в 2020 году. Эта работа будет продолжена."При необходимости, программы поддержки будут корректироваться так, чтобы оставаться актуальными для сельхозпроизводителей", - подчеркнул Никитин.Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов рассказал, что появление современных ферм позволяет предприятиям агропрома не только увеличить производство сельхозпродукции, но и выйти на новый уровень качества по содержанию животных, а также значительно улучшать условия труда работников.
https://ria.ru/20220128/investitsii-1769996269.html
https://ria.ru/20211223/natsproekty-1765232023.html
нижегородская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0f/1579977939_41:0:2772:2048_1920x0_80_0_0_39f0cd8bac5ce257f70975295ef66507.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, нижегородская область, россия, глеб никитин
Нижегородская область ввела в эксплуатацию 25 животноводческих объектов
Нижегородская область ввела в эксплуатацию 25 животноводческих объектов в 2021 году
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 фев - РИА Новости.
Двадцать пять животноводческих объектов введено в эксплуатацию в 2021 году в регионе по госпрограмме "Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области", сообщил
глава региона Глеб Никитин.
"В Нижегородской области
в минувшем году построен 21 новый животноводческий объект и четыре реконструированы. Их общая мощность превышает 10 тысяч голов крупного рогатого скота. На возведение объектов предприятия агропрома направили 2 миллиарда рублей, из которых более 650 миллионов рублей было компенсировано им за счет средств областного бюджета. Для региона развитие агропромышленного комплекса - очень важное направление, потому что от него зависит продовольственная безопасность региона и качество продукции на прилавках", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.
Губернатор Нижегородской области отметил, что в минувшем году на поддержку АПК и развитие сельских территорий в Нижегородской области было направлено более 5 миллиардов рублей, 1,8 миллиарда рублей из этой суммы - на поддержку животноводческих предприятий, что на 25% больше, чем в 2020 году. Эта работа будет продолжена.
"При необходимости, программы поддержки будут корректироваться так, чтобы оставаться актуальными для сельхозпроизводителей", - подчеркнул Никитин.
Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов рассказал, что появление современных ферм позволяет предприятиям агропрома не только увеличить производство сельхозпродукции, но и выйти на новый уровень качества по содержанию животных, а также значительно улучшать условия труда работников.