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Нижегородская область ввела в эксплуатацию 25 животноводческих объектов
Нижегородская область ввела в эксплуатацию 25 животноводческих объектов - РИА Новости, 04.02.2022
Нижегородская область ввела в эксплуатацию 25 животноводческих объектов
Двадцать пять животноводческих объектов введено в эксплуатацию в 2021 году в регионе по госпрограмме "Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской... РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T19:40
2022-02-04T19:40
экономика
нижегородская область
россия
глеб никитин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 фев - РИА Новости. Двадцать пять животноводческих объектов введено в эксплуатацию в 2021 году в регионе по госпрограмме "Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области", сообщил глава региона Глеб Никитин."В Нижегородской области в минувшем году построен 21 новый животноводческий объект и четыре реконструированы. Их общая мощность превышает 10 тысяч голов крупного рогатого скота. На возведение объектов предприятия агропрома направили 2 миллиарда рублей, из которых более 650 миллионов рублей было компенсировано им за счет средств областного бюджета. Для региона развитие агропромышленного комплекса - очень важное направление, потому что от него зависит продовольственная безопасность региона и качество продукции на прилавках", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.Губернатор Нижегородской области отметил, что в минувшем году на поддержку АПК и развитие сельских территорий в Нижегородской области было направлено более 5 миллиардов рублей, 1,8 миллиарда рублей из этой суммы - на поддержку животноводческих предприятий, что на 25% больше, чем в 2020 году. Эта работа будет продолжена."При необходимости, программы поддержки будут корректироваться так, чтобы оставаться актуальными для сельхозпроизводителей", - подчеркнул Никитин.Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов рассказал, что появление современных ферм позволяет предприятиям агропрома не только увеличить производство сельхозпродукции, но и выйти на новый уровень качества по содержанию животных, а также значительно улучшать условия труда работников.
https://ria.ru/20220128/investitsii-1769996269.html
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экономика, нижегородская область, россия, глеб никитин
19:40 04.02.2022
 
Нижегородская область ввела в эксплуатацию 25 животноводческих объектов

Нижегородская область ввела в эксплуатацию 25 животноводческих объектов в 2021 году

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкКоровы черно-пестрой породы
Коровы черно-пестрой породы - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Коровы черно-пестрой породы
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 фев - РИА Новости. Двадцать пять животноводческих объектов введено в эксплуатацию в 2021 году в регионе по госпрограмме "Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области", сообщил глава региона Глеб Никитин.
Нижегородской области в минувшем году построен 21 новый животноводческий объект и четыре реконструированы. Их общая мощность превышает 10 тысяч голов крупного рогатого скота. На возведение объектов предприятия агропрома направили 2 миллиарда рублей, из которых более 650 миллионов рублей было компенсировано им за счет средств областного бюджета. Для региона развитие агропромышленного комплекса - очень важное направление, потому что от него зависит продовольственная безопасность региона и качество продукции на прилавках", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.
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Губернатор Нижегородской области отметил, что в минувшем году на поддержку АПК и развитие сельских территорий в Нижегородской области было направлено более 5 миллиардов рублей, 1,8 миллиарда рублей из этой суммы - на поддержку животноводческих предприятий, что на 25% больше, чем в 2020 году. Эта работа будет продолжена.
"При необходимости, программы поддержки будут корректироваться так, чтобы оставаться актуальными для сельхозпроизводителей", - подчеркнул Никитин.
Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов рассказал, что появление современных ферм позволяет предприятиям агропрома не только увеличить производство сельхозпродукции, но и выйти на новый уровень качества по содержанию животных, а также значительно улучшать условия труда работников.
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ЭкономикаНижегородская областьРоссияГлеб Никитин
 
 
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