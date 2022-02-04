https://ria.ru/20220204/zhivotnovodstvo-1771153353.html

Нижегородская область ввела в эксплуатацию 25 животноводческих объектов

Нижегородская область ввела в эксплуатацию 25 животноводческих объектов - РИА Новости, 04.02.2022

Нижегородская область ввела в эксплуатацию 25 животноводческих объектов

Двадцать пять животноводческих объектов введено в эксплуатацию в 2021 году в регионе по госпрограмме "Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской... РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T19:40

2022-02-04T19:40

2022-02-04T19:40

экономика

нижегородская область

россия

глеб никитин

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 фев - РИА Новости. Двадцать пять животноводческих объектов введено в эксплуатацию в 2021 году в регионе по госпрограмме "Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области", сообщил глава региона Глеб Никитин."В Нижегородской области в минувшем году построен 21 новый животноводческий объект и четыре реконструированы. Их общая мощность превышает 10 тысяч голов крупного рогатого скота. На возведение объектов предприятия агропрома направили 2 миллиарда рублей, из которых более 650 миллионов рублей было компенсировано им за счет средств областного бюджета. Для региона развитие агропромышленного комплекса - очень важное направление, потому что от него зависит продовольственная безопасность региона и качество продукции на прилавках", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.Губернатор Нижегородской области отметил, что в минувшем году на поддержку АПК и развитие сельских территорий в Нижегородской области было направлено более 5 миллиардов рублей, 1,8 миллиарда рублей из этой суммы - на поддержку животноводческих предприятий, что на 25% больше, чем в 2020 году. Эта работа будет продолжена."При необходимости, программы поддержки будут корректироваться так, чтобы оставаться актуальными для сельхозпроизводителей", - подчеркнул Никитин.Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов рассказал, что появление современных ферм позволяет предприятиям агропрома не только увеличить производство сельхозпродукции, но и выйти на новый уровень качества по содержанию животных, а также значительно улучшать условия труда работников.

https://ria.ru/20220128/investitsii-1769996269.html

https://ria.ru/20211223/natsproekty-1765232023.html

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экономика, нижегородская область, россия, глеб никитин