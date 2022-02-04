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Новости Подмосковья
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Новая меры поддержки появилась при переселении из аварийного жилья в МО
Новая меры поддержки появилась при переселении из аварийного жилья в МО - РИА Новости, 04.02.2022
Новая меры поддержки появилась при переселении из аварийного жилья в МО
Новая мера поддержки появилась в Подмосковье для жителей аварийных домов. Они смогут получить денежные сертификаты. Об этом рассказал телеканал "360". РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T20:06
2022-02-04T20:06
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Новая мера поддержки появилась в Подмосковье для жителей аварийных домов. Они смогут получить денежные сертификаты. Об этом рассказал телеканал "360".Теперь жильцам аварийных домов не нужно ждать расселения. Они смогут получит 84 тысячи рублей за квадратный метр и купить новую квартиру.Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой мере поддержки на заседании коллегии региональной прокуратуры. Глава региона подчеркнул, что необходимо помочь людям разобраться во всех деталях.Он отметил, что в регионе есть еще много ветхого жилья, и эта проблема тоже требует решения."Мы часто видим те или иные выступления жителей, где они справедливо требуют, обращают внимание: „Помогите нам“. Для этого федеральным законом предусмотрена реновация", – уточнил губернатор.Он попросил коллег доступно объяснить всем последовательность действий и детали."Переселение – это всегда очень важная коммуникационная составляющая. Каждому человеку нужно понять, где он будет жить, когда он переедет и при каких условиях. Вот эту работу мы будем проводить. В Балашихе одна ситуация, в Раменском – другая, в Пушкино – третья", – заключил Воробьев.
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андрей воробьев, московская область (подмосковье)
20:06 04.02.2022
 

Новая меры поддержки появилась при переселении из аварийного жилья в МО

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковВходная дверь в одной из квартир жилого дома
Входная дверь в одной из квартир жилого дома - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Новая мера поддержки появилась в Подмосковье для жителей аварийных домов. Они смогут получить денежные сертификаты. Об этом рассказал телеканал "360".
Теперь жильцам аварийных домов не нужно ждать расселения. Они смогут получит 84 тысячи рублей за квадратный метр и купить новую квартиру.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой мере поддержки на заседании коллегии региональной прокуратуры. Глава региона подчеркнул, что необходимо помочь людям разобраться во всех деталях.
"По аварийному жилью мы предусмотрели сертификат. Для чего? Какой смысл ждать несколько лет, когда расселят твое, извините, неприемлемое жилье? Не хочу выражаться. Лучше взять сертификат, и в любом уголке Подмосковья ты можешь эту проблему решить быстрее", – рассказал Воробьев.
Он отметил, что в регионе есть еще много ветхого жилья, и эта проблема тоже требует решения.
"Мы часто видим те или иные выступления жителей, где они справедливо требуют, обращают внимание: „Помогите нам“. Для этого федеральным законом предусмотрена реновация", – уточнил губернатор.
Он попросил коллег доступно объяснить всем последовательность действий и детали.
"Переселение – это всегда очень важная коммуникационная составляющая. Каждому человеку нужно понять, где он будет жить, когда он переедет и при каких условиях. Вот эту работу мы будем проводить. В Балашихе одна ситуация, в Раменском – другая, в Пушкино – третья", – заключил Воробьев.
 
Новости ПодмосковьяАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)
 
 
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