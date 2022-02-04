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Новая меры поддержки появилась при переселении из аварийного жилья в МО

Новая меры поддержки появилась при переселении из аварийного жилья в МО - РИА Новости, 04.02.2022

Новая меры поддержки появилась при переселении из аварийного жилья в МО

Новая мера поддержки появилась в Подмосковье для жителей аварийных домов. Они смогут получить денежные сертификаты. Об этом рассказал телеканал "360". РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T20:06

2022-02-04T20:06

2022-02-04T20:06

новости подмосковья

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Новая мера поддержки появилась в Подмосковье для жителей аварийных домов. Они смогут получить денежные сертификаты. Об этом рассказал телеканал "360".Теперь жильцам аварийных домов не нужно ждать расселения. Они смогут получит 84 тысячи рублей за квадратный метр и купить новую квартиру.Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой мере поддержки на заседании коллегии региональной прокуратуры. Глава региона подчеркнул, что необходимо помочь людям разобраться во всех деталях.Он отметил, что в регионе есть еще много ветхого жилья, и эта проблема тоже требует решения."Мы часто видим те или иные выступления жителей, где они справедливо требуют, обращают внимание: „Помогите нам“. Для этого федеральным законом предусмотрена реновация", – уточнил губернатор.Он попросил коллег доступно объяснить всем последовательность действий и детали."Переселение – это всегда очень важная коммуникационная составляющая. Каждому человеку нужно понять, где он будет жить, когда он переедет и при каких условиях. Вот эту работу мы будем проводить. В Балашихе одна ситуация, в Раменском – другая, в Пушкино – третья", – заключил Воробьев.

московская область (подмосковье)

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андрей воробьев, московская область (подмосковье)