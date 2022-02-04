https://ria.ru/20220204/zayavlenie-1771148535.html

Россия и Китай в совместном заявлении послали сигнал США, считает эксперт

Россия и Китай в совместном заявлении послали сигнал США, считает эксперт - РИА Новости, 04.02.2022

Россия и Китай в совместном заявлении послали сигнал США, считает эксперт

Приняв совместное заявление, Россия и Китай направили США сигнал о том, что будут осуществлять еще более тесную координацию по охране стратегической... РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T19:17

2022-02-04T19:17

2022-02-04T19:17

владимир путин

россия

сша

европа

китай

си цзиньпин

в мире

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ПЕКИН, 4 фев - РИА Новости. Приняв совместное заявление, Россия и Китай направили США сигнал о том, что будут осуществлять еще более тесную координацию по охране стратегической безопасности в своих странах, так как в этом вопросе отступать им некуда, заявил РИА Новости младший научный сотрудник Центра по изучению России Восточно-китайского педагогического университета Вань Цинсун.РФ и КНР в рамках визита российского президента Владимира Путина в Пекин приняли в пятницу совместное заявление о международных отношениях. В документе, в частности, говорится, что стороны призывают США отказаться от планов разместить ракеты средней и меньшей дальности в АТР и Европе, а также, что страны будут укреплять координацию по этому вопросу. В заявлении также говорится, что Китай и Россия настаивают на том, чтобы США ускорили ликвидацию своих запасов химоружия и призвали США надлежащим образом информировать о военно-биологической деятельности, действуя открыто и прозрачно."Россия и Китай не только выразили недовольство по поводу того, что США в одностороннем порядке вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), несмотря на озабоченность всего мира, но и направили США своего рода сигнал о том, что будут осуществлять еще более тесную координацию по охране стратегической безопасности в своих странах, так как в этом вопросе отступать им некуда", - сказал Вань Цинсун, комментируя заявление, принятое Россией и Китаем в рамках встречи лидеров двух стран.По мнению эксперта, заявление также является ответом на отказ США вести диалог по формированию гарантий безопасности, предложенных Россией."Кроме того, после начала пандемии в мире обострилась проблема биологических угроз. В частности, под угрозой оказалась биологическая безопасность в лабораторных условиях, обострилась проблема биологического оружия", - сказал Вань Цинсун.По его словам, Россия и Китай разделяют обеспокоенность друг друга в этом вопросе, учитывая тот факт, что США создали множество секретных лабораторий у границ России и Китая, где проводят исследования в области микробиологии.Эксперт отметил, что Китай и Россия являются участниками конвенции о Запрещении химического оружия и часто выступают за прекращение его масштабного распространения. "Страны выступают резко против того, чтобы США под разными необоснованными предлогами нарушали международные запреты, в том числе на распространение химоружия, при этом оказывая давление на Россию и Китай, очерняя наши страны и пытаясь нарушить их безопасность. Россия и Китай не могут не дать на это свой ответ", - уверен Вань Цинсун.

https://ria.ru/20220204/diplomatiya-1771087475.html

https://ria.ru/20220203/olimpiada-1770715922.html

https://ria.ru/20220201/kitay-1770367014.html

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владимир путин, россия, сша, европа, китай, си цзиньпин, в мире