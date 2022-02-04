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Слуцкий прокомментировал совместное заявление России и Китая
Слуцкий прокомментировал совместное заявление России и Китая - РИА Новости, 04.02.2022
Слуцкий прокомментировал совместное заявление России и Китая
Глава международного комитета ГД Леонид Слуцкий считает, что совместное заявление России и Китая, принятое в рамках визита российского президента Владимира... РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T16:44
2022-02-04T16:44
в мире
россия
китай
шос
владимир путин
си цзиньпин
леонид слуцкий (политик)
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Глава международного комитета ГД Леонид Слуцкий считает, что совместное заявление России и Китая, принятое в рамках визита российского президента Владимира Путина в Пекин, является важным сигналом западным партнерам в "условиях беспрецедентного давления стран, присвоивших себе роль демократического светоча", оно знаменует новую эпоху в международных отношениях.РФ и КНР в рамках визита Путина приняли в пятницу совместное заявление о международных отношениях. В документе, в частности, говорится, что стороны нацелены на укрепление ШОС и повышение ее роли в формировании полицентричного миропорядка."Совместное заявление России и Китая – важный сигнал так называемым западным партнерам. Оно, действительно, знаменует новую эпоху в международных отношениях и закладывает принципы взаимодействия двух мировых держав в условиях беспрецедентного давления стран, присвоившего себе роль демократического светоча", - написал Слуцкий в своем telegram-канале.
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в мире, россия, китай, шос, владимир путин, си цзиньпин, леонид слуцкий (политик)
16:44 04.02.2022
 
Слуцкий прокомментировал совместное заявление России и Китая

Депутат Слуцкий: заявление России и Китая знаменует новую эпоху в международных отношениях

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время переговоров в государственной резиденции "Дяоюйтай" в Пекине
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время переговоров в государственной резиденции Дяоюйтай в Пекине - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время переговоров в государственной резиденции "Дяоюйтай" в Пекине
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Глава международного комитета ГД Леонид Слуцкий считает, что совместное заявление России и Китая, принятое в рамках визита российского президента Владимира Путина в Пекин, является важным сигналом западным партнерам в "условиях беспрецедентного давления стран, присвоивших себе роль демократического светоча", оно знаменует новую эпоху в международных отношениях.
РФ и КНР в рамках визита Путина приняли в пятницу совместное заявление о международных отношениях. В документе, в частности, говорится, что стороны нацелены на укрепление ШОС и повышение ее роли в формировании полицентричного миропорядка.
"Совместное заявление России и Китая – важный сигнал так называемым западным партнерам. Оно, действительно, знаменует новую эпоху в международных отношениях и закладывает принципы взаимодействия двух мировых держав в условиях беспрецедентного давления стран, присвоившего себе роль демократического светоча", - написал Слуцкий в своем telegram-канале.
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В миреРоссияКитайШОСВладимир ПутинСи ЦзиньпинЛеонид Слуцкий (политик)
 
 
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