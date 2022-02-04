https://ria.ru/20220204/zayavlenie-1771114155.html

Слуцкий прокомментировал совместное заявление России и Китая

Слуцкий прокомментировал совместное заявление России и Китая - РИА Новости, 04.02.2022

Слуцкий прокомментировал совместное заявление России и Китая

Глава международного комитета ГД Леонид Слуцкий считает, что совместное заявление России и Китая, принятое в рамках визита российского президента Владимира... РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T16:44

2022-02-04T16:44

2022-02-04T16:44

в мире

россия

китай

шос

владимир путин

си цзиньпин

леонид слуцкий (политик)

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Глава международного комитета ГД Леонид Слуцкий считает, что совместное заявление России и Китая, принятое в рамках визита российского президента Владимира Путина в Пекин, является важным сигналом западным партнерам в "условиях беспрецедентного давления стран, присвоивших себе роль демократического светоча", оно знаменует новую эпоху в международных отношениях.РФ и КНР в рамках визита Путина приняли в пятницу совместное заявление о международных отношениях. В документе, в частности, говорится, что стороны нацелены на укрепление ШОС и повышение ее роли в формировании полицентричного миропорядка."Совместное заявление России и Китая – важный сигнал так называемым западным партнерам. Оно, действительно, знаменует новую эпоху в международных отношениях и закладывает принципы взаимодействия двух мировых держав в условиях беспрецедентного давления стран, присвоившего себе роль демократического светоча", - написал Слуцкий в своем telegram-канале.

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россия

китай

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в мире, россия, китай, шос, владимир путин, си цзиньпин, леонид слуцкий (политик)