Слуцкий прокомментировал совместное заявление России и Китая
Депутат Слуцкий: заявление России и Китая знаменует новую эпоху в международных отношениях
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время переговоров в государственной резиденции "Дяоюйтай" в Пекине
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время переговоров в государственной резиденции "Дяоюйтай" в Пекине
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Глава международного комитета ГД Леонид Слуцкий считает, что совместное заявление России и Китая, принятое в рамках визита российского президента Владимира Путина в Пекин, является важным сигналом западным партнерам в "условиях беспрецедентного давления стран, присвоивших себе роль демократического светоча", оно знаменует новую эпоху в международных отношениях.
РФ и КНР в рамках визита Путина приняли в пятницу совместное заявление о международных отношениях. В документе, в частности, говорится, что стороны нацелены на укрепление ШОС и повышение ее роли в формировании полицентричного миропорядка.
"Совместное заявление России и Китая – важный сигнал так называемым западным партнерам. Оно, действительно, знаменует новую эпоху в международных отношениях и закладывает принципы взаимодействия двух мировых держав в условиях беспрецедентного давления стран, присвоившего себе роль демократического светоча", - написал Слуцкий в своем telegram-канале.