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Россия и КНР призвали страны снижать роль ядерного оружия в своей политике
Россия и КНР призвали страны снижать роль ядерного оружия в своей политике - РИА Новости, 04.02.2022
Россия и КНР призвали страны снижать роль ядерного оружия в своей политике
Всем ядерным государствам надо отказаться от менталитета "холодной войны", снижать роль ядерного оружия в своей политике. Текст соответствующего заявления о... РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T13:31
2022-02-04T13:31
в мире
россия
китай
ядерное оружие
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Всем ядерным государствам надо отказаться от менталитета "холодной войны", снижать роль ядерного оружия в своей политике. Текст соответствующего заявления о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии опубликован на сайте Кремля."Стороны приветствуют принятое совместное заявление лидеров пяти государств, обладающих ядерным оружием, о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений и считают, что всем ядерным государствам следует отказаться от менталитета "холодной войны" и "игр с нулевой суммой", снижать роль ядерного оружия в своей политике по обеспечению национальной безопасности, вывести развернутые за рубежом ядерные вооружения, исключить ничем не ограниченное развитие глобальной противоракетной обороны (ПРО), предпринять действенные шаги для снижения рисков возникновения ядерных войн и любых вооруженных конфликтов между странами, обладающими военными ядерными потенциалами", - говорится в заявлении.
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в мире, россия, китай, ядерное оружие
13:31 04.02.2022
 
Россия и КНР призвали страны снижать роль ядерного оружия в своей политике

Россия и Китай призвали ядерные государства отказаться от менталитета холодной войны

© Фото : U.S. Navy / John KowalskiПуск ракеты подводного базирования Trident II D5
Пуск ракеты подводного базирования Trident II D5 - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© Фото : U.S. Navy / John Kowalski
Пуск ракеты подводного базирования Trident II D5 . Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Всем ядерным государствам надо отказаться от менталитета "холодной войны", снижать роль ядерного оружия в своей политике. Текст соответствующего заявления о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии опубликован на сайте Кремля.
"Стороны приветствуют принятое совместное заявление лидеров пяти государств, обладающих ядерным оружием, о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений и считают, что всем ядерным государствам следует отказаться от менталитета "холодной войны" и "игр с нулевой суммой", снижать роль ядерного оружия в своей политике по обеспечению национальной безопасности, вывести развернутые за рубежом ядерные вооружения, исключить ничем не ограниченное развитие глобальной противоракетной обороны (ПРО), предпринять действенные шаги для снижения рисков возникновения ядерных войн и любых вооруженных конфликтов между странами, обладающими военными ядерными потенциалами", - говорится в заявлении.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
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Путин и Си Цзиньпин подписали заявление о международных отношениях
 
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