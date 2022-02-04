https://ria.ru/20220204/zayavlenie-1771064675.html

Россия и КНР призвали страны снижать роль ядерного оружия в своей политике

Россия и КНР призвали страны снижать роль ядерного оружия в своей политике - РИА Новости, 04.02.2022

Россия и КНР призвали страны снижать роль ядерного оружия в своей политике

Всем ядерным государствам надо отказаться от менталитета "холодной войны", снижать роль ядерного оружия в своей политике. Текст соответствующего заявления о... РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T13:31

2022-02-04T13:31

2022-02-04T13:31

в мире

россия

китай

ядерное оружие

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Всем ядерным государствам надо отказаться от менталитета "холодной войны", снижать роль ядерного оружия в своей политике. Текст соответствующего заявления о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии опубликован на сайте Кремля."Стороны приветствуют принятое совместное заявление лидеров пяти государств, обладающих ядерным оружием, о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений и считают, что всем ядерным государствам следует отказаться от менталитета "холодной войны" и "игр с нулевой суммой", снижать роль ядерного оружия в своей политике по обеспечению национальной безопасности, вывести развернутые за рубежом ядерные вооружения, исключить ничем не ограниченное развитие глобальной противоракетной обороны (ПРО), предпринять действенные шаги для снижения рисков возникновения ядерных войн и любых вооруженных конфликтов между странами, обладающими военными ядерными потенциалами", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20220204/zayavlenie-1771042757.html

россия

китай

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в мире, россия, китай, ядерное оружие