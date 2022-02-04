https://ria.ru/20220204/zayavlenie-1771042757.html

Путин и Си Цзиньпин подписали заявление о международных отношениях

Путин и Си Цзиньпин подписали заявление о международных отношениях - РИА Новости, 04.02.2022

Путин и Си Цзиньпин подписали заявление о международных отношениях

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали совместное заявление о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T12:09

2022-02-04T12:09

2022-02-04T15:40

в мире

владимир путин

си цзиньпин

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали совместное заявление о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии, сообщили в Кремле."Стороны едины в понимании того, что демократия является общечеловеческой ценностью, а не привилегией отдельных государств, ее продвижение и защита — общая задача всего мирового сообщества", — сказано в тексте.Среди ключевых положений документа — заявления о том, что Москва и Пекин Часть заявления посвящена международной обстановке. В тексте подчеркивается: ни одна страна не может и не должна обеспечивать свою безопасность в отрыве от безопасности всего мира и за счет безопасности других."Отдельные государства, военно-политические союзы или коалиции преследуют цель получения прямо или косвенно односторонних военных преимуществ в ущерб безопасности других, в том числе методами недобросовестной конкуренции, усиливают геополитическое соперничество, раздувают антагонизм и конфронтацию, серьезно подрывают порядок в сфере международной безопасности и глобальную стратегическую стабильность", — сказано в публикации.В этой связи стороны:"Россия и Китай прилагают последовательные усилия в интересах строительства равноправной, открытой, инклюзивной, не направленной против третьих стран системы безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), обеспечивающей мир, стабильность и процветание", — отмечено в заявлении.КНР относится с пониманием и поддерживает выдвинутые Российской Федерацией предложения по формированию долгосрочных юридически обязательных гарантий безопасности в Европе, добавляется в тексте.Сегодня Путин прибыл в Пекин с визитом, в повестке — общение с китайским лидером и участие в церемонии открытия Олимпийских игр.

https://ria.ru/20220204/diplomatiya-1770651649.html

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в мире, владимир путин, си цзиньпин