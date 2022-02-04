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Путин и Си Цзиньпин подписали заявление о международных отношениях
Путин и Си Цзиньпин подписали заявление о международных отношениях - РИА Новости, 04.02.2022
Путин и Си Цзиньпин подписали заявление о международных отношениях
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали совместное заявление о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T12:09
2022-02-04T15:40
в мире
владимир путин
си цзиньпин
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали совместное заявление о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии, сообщили в Кремле."Стороны едины в понимании того, что демократия является общечеловеческой ценностью, а не привилегией отдельных государств, ее продвижение и защита — общая задача всего мирового сообщества", — сказано в тексте.Среди ключевых положений документа — заявления о том, что Москва и Пекин Часть заявления посвящена международной обстановке. В тексте подчеркивается: ни одна страна не может и не должна обеспечивать свою безопасность в отрыве от безопасности всего мира и за счет безопасности других."Отдельные государства, военно-политические союзы или коалиции преследуют цель получения прямо или косвенно односторонних военных преимуществ в ущерб безопасности других, в том числе методами недобросовестной конкуренции, усиливают геополитическое соперничество, раздувают антагонизм и конфронтацию, серьезно подрывают порядок в сфере международной безопасности и глобальную стратегическую стабильность", — сказано в публикации.В этой связи стороны:"Россия и Китай прилагают последовательные усилия в интересах строительства равноправной, открытой, инклюзивной, не направленной против третьих стран системы безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), обеспечивающей мир, стабильность и процветание", — отмечено в заявлении.КНР относится с пониманием и поддерживает выдвинутые Российской Федерацией предложения по формированию долгосрочных юридически обязательных гарантий безопасности в Европе, добавляется в тексте.Сегодня Путин прибыл в Пекин с визитом, в повестке — общение с китайским лидером и участие в церемонии открытия Олимпийских игр.
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в мире, владимир путин, си цзиньпин
12:09 04.02.2022 (обновлено: 15:40 04.02.2022)
 
Путин и Си Цзиньпин подписали заявление о международных отношениях

Путин и Си Цзиньпин подписали заявление о вступающих в новую эру международных отношениях

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали совместное заявление о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии, сообщили в Кремле.
"Стороны едины в понимании того, что демократия является общечеловеческой ценностью, а не привилегией отдельных государств, ее продвижение и защита — общая задача всего мирового сообщества", — сказано в тексте.
Среди ключевых положений документа — заявления о том, что Москва и Пекин
  • намерены противостоять вмешательству извне во внутренние дела суверенных стран, выступают против подрыва мировой безопасности и против цветных революций;
  • нацелены на укрепление ШОС и повышение ее роли в формировании полицентричного миропорядка на принципах устойчивой безопасности;
  • призывают ядерные государства предпринять шаги для снижения рисков ядерных войн;
  • хотят активизировать работу по сопряжению планов развития Евразийского экономического союза и инициативы "Один пояс, один путь" для углубления практического сотрудничества между ЕАЭС и Китаем;
  • планируют углублять практическую кооперацию в области устойчивого развития Арктики;
  • собираются работать для укрепления роли АСЕАН в качестве ключевого элемента региональной архитектуры;
  • выступают за равные права на управление интернетом, а попытки ограничить право на регулирование национальных сегментов считают неприемлемыми;
  • намерены твердо отстаивать незыблемость итогов Второй мировой войны и сложившийся послевоенный миропорядок, защищать авторитет ООН и справедливость в международных отношениях, противостоять попыткам отрицания, искажения и фальсификации истории.
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Межгосударственные отношения России и Китая
Часть заявления посвящена международной обстановке. В тексте подчеркивается: ни одна страна не может и не должна обеспечивать свою безопасность в отрыве от безопасности всего мира и за счет безопасности других.
"Отдельные государства, военно-политические союзы или коалиции преследуют цель получения прямо или косвенно односторонних военных преимуществ в ущерб безопасности других, в том числе методами недобросовестной конкуренции, усиливают геополитическое соперничество, раздувают антагонизм и конфронтацию, серьезно подрывают порядок в сфере международной безопасности и глобальную стратегическую стабильность", — сказано в публикации.
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В этой связи стороны:
  • выступают против дальнейшего расширения НАТО;
  • призывают Североатлантический альянс отказаться от идеологизированных подходов времен холодной войны;
  • выступают против формирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе закрытых блоковых структур и противоборствующих лагерей.
"Россия и Китай прилагают последовательные усилия в интересах строительства равноправной, открытой, инклюзивной, не направленной против третьих стран системы безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), обеспечивающей мир, стабильность и процветание", — отмечено в заявлении.
КНР относится с пониманием и поддерживает выдвинутые Российской Федерацией предложения по формированию долгосрочных юридически обязательных гарантий безопасности в Европе, добавляется в тексте.
Сегодня Путин прибыл в Пекин с визитом, в повестке — общение с китайским лидером и участие в церемонии открытия Олимпийских игр.
Проект договора о гарантиях безопасности между Россией и СШАПроект договора о гарантиях безопасности между Россией и США
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