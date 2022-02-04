https://ria.ru/20220204/zaderzhanie-1771112591.html

И.о гендиректора госпредприятия, связанного с Минэнерго, задержали

И.о гендиректора госпредприятия, связанного с Минэнерго, задержали - РИА Новости, 04.02.2022

И.о гендиректора госпредприятия, связанного с Минэнерго, задержали

Исполняющий обязанности гендиректора госпредприятия, связанного с Минэнерго, задержан по подозрению в мошенничестве на 25 миллионов рублей, сообщила журналистам РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T16:38

2022-02-04T16:38

2022-02-04T18:26

происшествия

москва

россия

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/04/1771120153_56:0:1153:617_1920x0_80_0_0_476d6ed54da0f1da2e4493725138b6da.jpg

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Исполняющий обязанности гендиректора госпредприятия, связанного с Минэнерго, задержан по подозрению в мошенничестве на 25 миллионов рублей, сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк."Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из СЭБ ФСБ России и при содействии департамента экономической безопасности в ТЭК Минэнерго России задержан исполняющий обязанности генерального директора государственного унитарного предприятия, подозреваемый в мошенничестве в особо крупном размере", - сказала она.По данным правоохранителей, фигурант обманом и злоупотреблением доверием руководства Минэнерго с 2018 по 2021 год представлял в организацию, проводящую оценку стоимости транспортных средств, "подложные ведомости о необходимости ремонтных работ более 185 автомобилей, находящихся в 24 субъектах РФ". Таким образом, стоимость имущества была снижена на 90% от рыночной, что позволяло злоумышленнику не проводить согласования сделок с Минэнерго России."При реализации транспорта руководитель унитарного предприятия получал от покупателей наличные денежные средства, равные фактической стоимости имущества, часть из которых присваивал. По предварительным подсчетам, сумма ущерба превышает 25 миллионов рублей", - сказала Волк.По данному факту заведено дело о мошенничестве. Добавляется, что полицейские в Москве, а также в Московской, Саратовской, Самарской областях и Пермском крае провели обыски.Ранее в пятницу "Коммерсант" сообщил со ссылкой на источники, что в Москве задержали гендиректора подведомственной Минэнерго Федеральной энергосервисной компании Николая Мягких, который, по данным издания, был вовлечен в аферу по продаже машин ведомственного автопарка; вину Мягких отрицает.

https://ria.ru/20220119/tokarev-1768621594.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры задержания и. о. гендиректора госпредприятия, связанного с Минэнерго Исполняющий обязанности гендиректора госпредприятия, связанного с Минэнерго, задержан по подозрению в мошенничестве на 25 миллионов рублей, сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. 2022-02-04T16:38 true PT0M17S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)