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И.о гендиректора госпредприятия, связанного с Минэнерго, задержали
И.о гендиректора госпредприятия, связанного с Минэнерго, задержали - РИА Новости, 04.02.2022
И.о гендиректора госпредприятия, связанного с Минэнерго, задержали
Исполняющий обязанности гендиректора госпредприятия, связанного с Минэнерго, задержан по подозрению в мошенничестве на 25 миллионов рублей, сообщила журналистам РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T16:38
2022-02-04T18:26
происшествия
москва
россия
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Исполняющий обязанности гендиректора госпредприятия, связанного с Минэнерго, задержан по подозрению в мошенничестве на 25 миллионов рублей, сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк."Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из СЭБ ФСБ России и при содействии департамента экономической безопасности в ТЭК Минэнерго России задержан исполняющий обязанности генерального директора государственного унитарного предприятия, подозреваемый в мошенничестве в особо крупном размере", - сказала она.По данным правоохранителей, фигурант обманом и злоупотреблением доверием руководства Минэнерго с 2018 по 2021 год представлял в организацию, проводящую оценку стоимости транспортных средств, "подложные ведомости о необходимости ремонтных работ более 185 автомобилей, находящихся в 24 субъектах РФ". Таким образом, стоимость имущества была снижена на 90% от рыночной, что позволяло злоумышленнику не проводить согласования сделок с Минэнерго России."При реализации транспорта руководитель унитарного предприятия получал от покупателей наличные денежные средства, равные фактической стоимости имущества, часть из которых присваивал. По предварительным подсчетам, сумма ущерба превышает 25 миллионов рублей", - сказала Волк.По данному факту заведено дело о мошенничестве. Добавляется, что полицейские в Москве, а также в Московской, Саратовской, Самарской областях и Пермском крае провели обыски.Ранее в пятницу "Коммерсант" сообщил со ссылкой на источники, что в Москве задержали гендиректора подведомственной Минэнерго Федеральной энергосервисной компании Николая Мягких, который, по данным издания, был вовлечен в аферу по продаже машин ведомственного автопарка; вину Мягких отрицает.
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Кадры задержания и. о. гендиректора госпредприятия, связанного с Минэнерго
Исполняющий обязанности гендиректора госпредприятия, связанного с Минэнерго, задержан по подозрению в мошенничестве на 25 миллионов рублей, сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
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происшествия, москва, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
16:38 04.02.2022 (обновлено: 18:26 04.02.2022)
 
И.о гендиректора госпредприятия, связанного с Минэнерго, задержали

И.о гендиректора госпредприятия, связанного с Минэнерго, задержали за мошенничество

© МВД РоссииЗадержание исполняющего обязанности гендиректора госпредприятия, связанного с Минэнерго. Кадр видео
Задержание исполняющего обязанности гендиректора госпредприятия, связанного с Минэнерго. Кадр видео
© МВД России
Задержание исполняющего обязанности гендиректора госпредприятия, связанного с Минэнерго. Кадр видео
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Исполняющий обязанности гендиректора госпредприятия, связанного с Минэнерго, задержан по подозрению в мошенничестве на 25 миллионов рублей, сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из СЭБ ФСБ России и при содействии департамента экономической безопасности в ТЭК Минэнерго России задержан исполняющий обязанности генерального директора государственного унитарного предприятия, подозреваемый в мошенничестве в особо крупном размере", - сказала она.
По данным правоохранителей, фигурант обманом и злоупотреблением доверием руководства Минэнерго с 2018 по 2021 год представлял в организацию, проводящую оценку стоимости транспортных средств, "подложные ведомости о необходимости ремонтных работ более 185 автомобилей, находящихся в 24 субъектах РФ". Таким образом, стоимость имущества была снижена на 90% от рыночной, что позволяло злоумышленнику не проводить согласования сделок с Минэнерго России.
"При реализации транспорта руководитель унитарного предприятия получал от покупателей наличные денежные средства, равные фактической стоимости имущества, часть из которых присваивал. По предварительным подсчетам, сумма ущерба превышает 25 миллионов рублей", - сказала Волк.
Владимир Токарев - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
19 января, 18:59
СМИ сообщили о задержании замминистра транспорта Токарева
По данному факту заведено дело о мошенничестве. Добавляется, что полицейские в Москве, а также в Московской, Саратовской, Самарской областях и Пермском крае провели обыски.
Ранее в пятницу "Коммерсант" сообщил со ссылкой на источники, что в Москве задержали гендиректора подведомственной Минэнерго Федеральной энергосервисной компании Николая Мягких, который, по данным издания, был вовлечен в аферу по продаже машин ведомственного автопарка; вину Мягких отрицает.
 
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