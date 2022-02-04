https://ria.ru/20220204/yaponiya-1771040972.html

Посольство в Японии предупредило о риске антироссийских провокаций

Посольство в Японии предупредило о риске антироссийских провокаций - РИА Новости, 04.02.2022

Посольство в Японии предупредило о риске антироссийских провокаций

Посольство России в Японии предупредило о возможности "усиления на сей раз опасного и провокационного характера выступлений радикальных элементов" в ходе... РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T12:04

2022-02-04T12:04

2022-02-04T12:04

в мире

россия

токио

кунашир (остров)

владимир путин

синдзо абэ

япония

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ТОКИО, 4 фев – РИА Новости. Посольство России в Японии предупредило о возможности "усиления на сей раз опасного и провокационного характера выступлений радикальных элементов" в ходе антироссийских акций 7 февраля и обратилось к проживающим в стране гражданам с просьбой проявлять осторожность и избегать мест выступлений японских националистов."Правоохранительные органы Японии информировали о подготовке японскими ультраправыми организациями 7 февраля серии антироссийских акций в районе посольства России в Токио, торгового представительства, генеральных консульств в Саппоро, Осаке и Ниигате", - отмечается в сообщении диппредставительства.В послании отмечается, что "на фоне нагнетания недружественных России настроений, в том числе со стороны дипмиссий США и Украины в Токио, нельзя исключать усиления на сей раз опасного и провокационного характера выступлений радикальных элементов"."Просим всех проживающих в Японии соотечественников учитывать указанные обстоятельства при пребывании вне мест своего проживания и посещении посольства и генконсульств России, проявлять повышенную бдительность и осторожность, избегать мест выступлений японских националистов", - призвали в посольстве.В Японии 7 февраля, в годовщину подписания с Россией Симодского трактата 1855 года, по которому Японии отошли Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи - острова, возвращения которых она требует от России в послевоенный период, отмечается день "северных территорий".Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Существует точка зрения, что серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году — ред.). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.В 2018 году в Сингапуре по итогам встречи на высшем уровне между президентом России Владимиром Путиным и Синдзо Абэ премьер Японии заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года. Это стало серьезной уступкой со стороны Японии, так как до сих пор ее официальной позицией было требование возвращения четырех островов и только после этого — заключение мирного договора.

https://ria.ru/20220203/kurily-1770833405.html

https://ria.ru/20220129/yaponiya-1770124889.html

россия

токио

кунашир (остров)

япония

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в мире, россия, токио, кунашир (остров), владимир путин, синдзо абэ, япония