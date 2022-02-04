Посольство в Японии предупредило о риске антироссийских провокаций
Посольство России в Японии предупредило о возможных провокациях во время акций 7 февраля
© AP Photo / Koji SasaharaВетераны имперских вооруженных сил Японии с флагом Императорской армии
© AP Photo / Koji Sasahara
Ветераны имперских вооруженных сил Японии с флагом Императорской армии
ТОКИО, 4 фев – РИА Новости. Посольство России в Японии предупредило о возможности "усиления на сей раз опасного и провокационного характера выступлений радикальных элементов" в ходе антироссийских акций 7 февраля и обратилось к проживающим в стране гражданам с просьбой проявлять осторожность и избегать мест выступлений японских националистов.
"Просим всех проживающих в Японии соотечественников учитывать указанные обстоятельства при пребывании вне мест своего проживания и посещении посольства и генконсульств России, проявлять повышенную бдительность и осторожность, избегать мест выступлений японских националистов", - призвали в посольстве.
Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.
Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Существует точка зрения, что серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году — ред.). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.
В 2018 году в Сингапуре по итогам встречи на высшем уровне между президентом России Владимиром Путиным и Синдзо Абэ премьер Японии заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года. Это стало серьезной уступкой со стороны Японии, так как до сих пор ее официальной позицией было требование возвращения четырех островов и только после этого — заключение мирного договора.