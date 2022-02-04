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Пентагон раскрыл детали расследования взрыва около аэропорта Кабула

Пентагон раскрыл детали расследования взрыва около аэропорта Кабула - РИА Новости, 04.02.2022

Пентагон раскрыл детали расследования взрыва около аэропорта Кабула

Проведенное США расследование установило, что причиной гибели 13 американских военнослужащих и по меньшей мере 170 афганцев на подступах к аэропорту Кабула... РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T21:39

2022-02-04T21:39

2022-02-04T22:00

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ВАШИНГТОН, 4 фев – РИА Новости. Проведенное США расследование установило, что причиной гибели 13 американских военнослужащих и по меньшей мере 170 афганцев на подступах к аэропорту Кабула стало единственное взрывное устройство и не нашло жертв от огнестрельного оружия, сообщил глава Центрального командования Кеннет Маккензи.Пентагон представляет в пятницу результаты разбора трагедии, которая произошла 26 августа во время массовой эвакуации из Афганистана иностранцев и уязвимых категорий местного населения при поддержке войск США.Взрывное устройство, по его словам, было приведено в действие смертников и начинено металлическими подшипниками диаметром в пять миллиметров, от которых не могли защитить бронежилеты и каски военнослужащих. Ответственность за взрыв, произошедший у КПП "Эбби Гейт" кабульского аэропорта имени Хамида Карзая, американские власти возложили террористическую группировку ИГ* (запрещена в России).Военные опровергли бытовавшую вначале версию о многочисленных жертвах от огнестрельного оружия. Со стороны американцев, по их словам, были только предупредительные выстрелы, а боевики огня не открывали."В первичных сообщениях это описывалось как комплексная атака со стрельбой и огнестрельными ранениями. Мы знаем теперь, что это не так", - сказали военные. Они пояснили, что раны от металлических подшипников внешне похожи на пулевые, и это могло ввести в заблуждение афганских врачей."Службы экстренного реагирования, прибывшие к "Эбби Гейт", могли перепутать причины ранений. Помимо этого, врачи, которые лечили пострадавших, открыто описывали ранения как огнестрельные", - сказал один из участников брифинга.Журналистам показали единственное видео атаки – короткий ролик, на котором за спинами пары военных можно разглядеть выходящую из толпы фигуру смертника в черном. Военные предполагают, что тому удалось обойти кордоны талибов** (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность), пользуясь общей неразберихой и сложным рельефом местности вблизи аэропорта.Они добавили, что выяснением личности террориста занимается ФБР, которое ведет параллельное расследование.Еще одно видео, снятое камерой беспилотного летательного аппарата через три минуты после взрыва, запечатлело толпы афганцев, покидающих место трагедии, и эвакуацию американскими военными своих пострадавших товарищей.* Запрещенная в России террористическая организация** Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20220203/raskhody-1770780367.html

https://ria.ru/20220131/afganistan-1770281934.html

https://ria.ru/20220115/taliby-1768027482.html

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в мире, сша, министерство обороны сша, афганистан, кабул (город), фбр