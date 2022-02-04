Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220204/vzryv-1771169100.html
Пентагон раскрыл детали расследования взрыва около аэропорта Кабула
Пентагон раскрыл детали расследования взрыва около аэропорта Кабула - РИА Новости, 04.02.2022
Пентагон раскрыл детали расследования взрыва около аэропорта Кабула
Проведенное США расследование установило, что причиной гибели 13 американских военнослужащих и по меньшей мере 170 афганцев на подступах к аэропорту Кабула... РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T21:39
2022-02-04T22:00
в мире
сша
министерство обороны сша
афганистан
кабул (город)
фбр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1a/1747394243_0:351:3017:2048_1920x0_80_0_0_d291c8af3abb33ad6747c9649d3ca802.jpg
ВАШИНГТОН, 4 фев – РИА Новости. Проведенное США расследование установило, что причиной гибели 13 американских военнослужащих и по меньшей мере 170 афганцев на подступах к аэропорту Кабула стало единственное взрывное устройство и не нашло жертв от огнестрельного оружия, сообщил глава Центрального командования Кеннет Маккензи.Пентагон представляет в пятницу результаты разбора трагедии, которая произошла 26 августа во время массовой эвакуации из Афганистана иностранцев и уязвимых категорий местного населения при поддержке войск США.Взрывное устройство, по его словам, было приведено в действие смертников и начинено металлическими подшипниками диаметром в пять миллиметров, от которых не могли защитить бронежилеты и каски военнослужащих. Ответственность за взрыв, произошедший у КПП "Эбби Гейт" кабульского аэропорта имени Хамида Карзая, американские власти возложили террористическую группировку ИГ* (запрещена в России).Военные опровергли бытовавшую вначале версию о многочисленных жертвах от огнестрельного оружия. Со стороны американцев, по их словам, были только предупредительные выстрелы, а боевики огня не открывали."В первичных сообщениях это описывалось как комплексная атака со стрельбой и огнестрельными ранениями. Мы знаем теперь, что это не так", - сказали военные. Они пояснили, что раны от металлических подшипников внешне похожи на пулевые, и это могло ввести в заблуждение афганских врачей."Службы экстренного реагирования, прибывшие к "Эбби Гейт", могли перепутать причины ранений. Помимо этого, врачи, которые лечили пострадавших, открыто описывали ранения как огнестрельные", - сказал один из участников брифинга.Журналистам показали единственное видео атаки – короткий ролик, на котором за спинами пары военных можно разглядеть выходящую из толпы фигуру смертника в черном. Военные предполагают, что тому удалось обойти кордоны талибов** (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность), пользуясь общей неразберихой и сложным рельефом местности вблизи аэропорта.Они добавили, что выяснением личности террориста занимается ФБР, которое ведет параллельное расследование.Еще одно видео, снятое камерой беспилотного летательного аппарата через три минуты после взрыва, запечатлело толпы афганцев, покидающих место трагедии, и эвакуацию американскими военными своих пострадавших товарищей.* Запрещенная в России террористическая организация** Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20220203/raskhody-1770780367.html
https://ria.ru/20220131/afganistan-1770281934.html
https://ria.ru/20220115/taliby-1768027482.html
сша
афганистан
кабул (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1a/1747394243_0:147:2535:2048_1920x0_80_0_0_c4665fc3f87fbebf8c2611d0571dd405.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, министерство обороны сша, афганистан, кабул (город), фбр
21:39 04.02.2022 (обновлено: 22:00 04.02.2022)
 
Пентагон раскрыл детали расследования взрыва около аэропорта Кабула

Пентагон: причиной взрыва около аэропорта Кабула стала бомба с металлическими подшипниками

© AP Photo / Wali SabawoonДым от взрыва возле аэропорта Кабула
Дым от взрыва возле аэропорта Кабула - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© AP Photo / Wali Sabawoon
Дым от взрыва возле аэропорта Кабула
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 4 фев – РИА Новости. Проведенное США расследование установило, что причиной гибели 13 американских военнослужащих и по меньшей мере 170 афганцев на подступах к аэропорту Кабула стало единственное взрывное устройство и не нашло жертв от огнестрельного оружия, сообщил глава Центрального командования Кеннет Маккензи.
Пентагон представляет в пятницу результаты разбора трагедии, которая произошла 26 августа во время массовой эвакуации из Афганистана иностранцев и уязвимых категорий местного населения при поддержке войск США.
"Расследование установило, что единственное взрывное устройство унесло жизни по меньшей мере 170 афганских граждан и 13 американских военнослужащих... Расследование не нашло убедительных доказательств того, что кто-либо был ранен или убит в результате применения огнестрельного оружия – нами или афганцами", - сказал Маккензи на брифинге.
Взрывное устройство, по его словам, было приведено в действие смертников и начинено металлическими подшипниками диаметром в пять миллиметров, от которых не могли защитить бронежилеты и каски военнослужащих. Ответственность за взрыв, произошедший у КПП "Эбби Гейт" кабульского аэропорта имени Хамида Карзая, американские власти возложили террористическую группировку ИГ* (запрещена в России).
Посольство Афганистана в Москве - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
Вчера, 05:31
Посольство Афганистана в России стремится максимально сократить расходы
Военные опровергли бытовавшую вначале версию о многочисленных жертвах от огнестрельного оружия. Со стороны американцев, по их словам, были только предупредительные выстрелы, а боевики огня не открывали.
"В первичных сообщениях это описывалось как комплексная атака со стрельбой и огнестрельными ранениями. Мы знаем теперь, что это не так", - сказали военные. Они пояснили, что раны от металлических подшипников внешне похожи на пулевые, и это могло ввести в заблуждение афганских врачей.
"Службы экстренного реагирования, прибывшие к "Эбби Гейт", могли перепутать причины ранений. Помимо этого, врачи, которые лечили пострадавших, открыто описывали ранения как огнестрельные", - сказал один из участников брифинга.
Талибы* в провинции Панджшер - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
31 января, 12:23
Талибы опровергли заявления об убийстве ста сотрудников бывших властей
Журналистам показали единственное видео атаки – короткий ролик, на котором за спинами пары военных можно разглядеть выходящую из толпы фигуру смертника в черном. Военные предполагают, что тому удалось обойти кордоны талибов** (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность), пользуясь общей неразберихой и сложным рельефом местности вблизи аэропорта.
Они добавили, что выяснением личности террориста занимается ФБР, которое ведет параллельное расследование.
Еще одно видео, снятое камерой беспилотного летательного аппарата через три минуты после взрыва, запечатлело толпы афганцев, покидающих место трагедии, и эвакуацию американскими военными своих пострадавших товарищей.
* Запрещенная в России террористическая организация
** Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
Талибы - РИА Новости, 1920, 15.01.2022
15 января, 21:13Захват власти в Афганистане талибами
Талибы призвали Китай содействовать признанию движения в мире
 
В миреСШАМинистерство обороны СШААфганистанКабул (город)ФБР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала