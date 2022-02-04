https://ria.ru/20220204/vtb-1771123254.html

ВТБ Лизинг нарастил новый бизнес на 63% в 2021 году

ВТБ Лизинг нарастил новый бизнес на 63% в 2021 году - РИА Новости, 04.02.2022

ВТБ Лизинг нарастил новый бизнес на 63% в 2021 году

ВТБ Лизинг за 2021 год передал клиентам транспорт, технику и оборудование на общую сумму более 233 миллиардов рублей (с НДС), что на 63% превышает показатели... РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T17:21

2022-02-04T17:21

2022-02-04T17:20

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. ВТБ Лизинг за 2021 год передал клиентам транспорт, технику и оборудование на общую сумму более 233 миллиардов рублей (с НДС), что на 63% превышает показатели прошлого года, сообщает пресс-служба ВТБ.Компания заключила почти 37 тысяч новых договоров, это на 26% больше, чем годом ранее.Основным драйвером остался сегмент легкового и грузового автотранспорта – по сравнению с 2020 годом он вырос на 60% и составляет 42% от всего нового бизнеса компании (98,7 миллиарда рублей с НДС). При этом рост в сегменте легковых автомобилей составил 25% (48,4 миллиарда рублей с НДС), а общая стоимость переданных в лизинг грузовых машин увеличилась в 2,2 раза (до 50,3 миллиарда рублей с НДС)."В 2021 году рынок лизинга показал беспрецедентный рост, превысив показатели доковидного 2019 года. Мы видели оживление в разных сегментах, в первую очередь за счет роста популярности услуги, особенно в регионах. Постепенно бизнес осознает те преимущества, которые несет в себе лизинговое финансирование, и обращается к нам, когда возникает необходимость в обновлении и расширении материальной базы. Рост рынка поддерживают также такие важные тренды, как усиливающаяся ESG-повестка и необходимость замены устаревшей техники на более экологичную. В свою очередь мы постоянно улучшаем свои продукты и процессы, чтобы сделать получение лизинговой услуги более простым и комфортным", - сказал генеральный директор ГК ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер.

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