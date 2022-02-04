https://ria.ru/20220204/voyna-1771052496.html

Россия и Китай намерены отстаивать незыблемость итогов Второй мировой войны

Россия и Китай намерены отстаивать незыблемость итогов Второй мировой войны - РИА Новости, 04.02.2022

Россия и Китай намерены отстаивать незыблемость итогов Второй мировой войны

РФ и Китай намерены твердо отстаивать незыблемость итогов Второй мировой войны и сложившийся послевоенный миропорядок. РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T12:45

2022-02-04T12:45

2022-02-04T12:45

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. РФ и Китай намерены твердо отстаивать незыблемость итогов Второй мировой войны и сложившийся послевоенный миропорядок.Текст соответствующего заявления РФ и КНР о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии опубликован на сайте Кремля."Стороны намерены твердо отстаивать незыблемость итогов Второй мировой войны и сложившийся послевоенный миропорядок, защищать авторитет ООН и справедливость в международных отношениях, противостоять попыткам отрицания, искажения и фальсификации истории Второй мировой войны", - говорится в заявлении.

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