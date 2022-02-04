https://ria.ru/20220204/vmeshatelstvo-1771047862.html

Россия и Китай намерены противостоять вмешательству во внутренние дела

Россия и Китай намерены противостоять вмешательству во внутренние дела - РИА Новости, 04.02.2022

Россия и Китай намерены противостоять вмешательству во внутренние дела

Россия и Китай намерены противостоять вмешательству внешних сил, под каким бы то ни было предлогом, во внутренние дела суверенных стран. Текст соответствующего... РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T12:26

2022-02-04T12:26

2022-02-04T12:26

китай

в мире

россия

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Россия и Китай намерены противостоять вмешательству внешних сил, под каким бы то ни было предлогом, во внутренние дела суверенных стран. Текст соответствующего заявления РФ и КНР о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии опубликован на сайте Кремля."Россия и Китай выступают против действий внешних сил по подрыву безопасности и стабильности в общих сопредельных регионах, намерены противостоять вмешательству внешних сил под каким бы то ни было предлогом во внутренние дела суверенных стран, выступают против "цветных революций" и будут наращивать взаимодействие в вышеупомянутых областях", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220204/diplomatiya-1770651649.html

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китай, в мире, россия