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Пользователи ВКонтакте рассказали, будут ли следить за Олимпиадой в Пекине
Пользователи ВКонтакте рассказали, будут ли следить за Олимпиадой в Пекине - РИА Новости, 04.02.2022
Пользователи ВКонтакте рассказали, будут ли следить за Олимпиадой в Пекине
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T17:30
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олимпийские игры
пекин
вконтакте
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости предложило своим подписчикам рассказать, будут ли они следить за Зимними Олимпийскими играми. Варианты ответа были: да; только за успехами россиян; за конкретным видом спорта. Также можно было ответить, что пользователь вообще не будет следить за Играми.В итоге большинство подписчиков ответили, что не собираются смотреть Олимпиаду в Пекине. Так проголосовали 46% опрошенных. На втором месте оказались те, кто будет наблюдать за Играми — около 30% проголосовавших. Меньше всего подписчиков будут следить только за конкретным видос спорта — чуть меньше 9%.Олимпиада стартовала 4 февраля. Огонь XXIV Олимпийских игр зажгли на национальном стадионе в Пекине.
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олимпийские игры, пекин, вконтакте
17:30 04.02.2022
 

Пользователи ВКонтакте рассказали, будут ли следить за Олимпиадой в Пекине

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкЦеремония открытия XXIV Олимпийских игр в Пекине
Церемония открытия XXIV Олимпийских игр в Пекине - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.
На этой неделе РИА Новости предложило своим подписчикам рассказать, будут ли они следить за Зимними Олимпийскими играми.
Варианты ответа были: да; только за успехами россиян; за конкретным видом спорта. Также можно было ответить, что пользователь вообще не будет следить за Играми.
В итоге большинство подписчиков ответили, что не собираются смотреть Олимпиаду в Пекине. Так проголосовали 46% опрошенных. На втором месте оказались те, кто будет наблюдать за Играми — около 30% проголосовавших. Меньше всего подписчиков будут следить только за конкретным видос спорта — чуть меньше 9%.

Олимпиада стартовала 4 февраля. Огонь XXIV Олимпийских игр зажгли на национальном стадионе в Пекине.
 
Олимпийские игрыПекинВКонтакте
 
 
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