https://ria.ru/20220204/vkontakte-1771125879.html

Пользователи ВКонтакте рассказали, будут ли следить за Олимпиадой в Пекине

Пользователи ВКонтакте рассказали, будут ли следить за Олимпиадой в Пекине - РИА Новости, 04.02.2022

Пользователи ВКонтакте рассказали, будут ли следить за Олимпиадой в Пекине

РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T17:30

2022-02-04T17:30

2022-02-04T17:30

олимпийские игры

пекин

вконтакте

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости предложило своим подписчикам рассказать, будут ли они следить за Зимними Олимпийскими играми. Варианты ответа были: да; только за успехами россиян; за конкретным видом спорта. Также можно было ответить, что пользователь вообще не будет следить за Играми.В итоге большинство подписчиков ответили, что не собираются смотреть Олимпиаду в Пекине. Так проголосовали 46% опрошенных. На втором месте оказались те, кто будет наблюдать за Играми — около 30% проголосовавших. Меньше всего подписчиков будут следить только за конкретным видос спорта — чуть меньше 9%.Олимпиада стартовала 4 февраля. Огонь XXIV Олимпийских игр зажгли на национальном стадионе в Пекине.

пекин

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2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

олимпийские игры, пекин, вконтакте