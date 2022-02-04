09:06 04.02.2022 (обновлено: 12:32 04.02.2022)
Посол назвал сроки визитов глав МИД и Минобороны Британии в Москву
Посол Келин: визиты глав МИД и МО Британии Трасс и Уоллеса в Москву планируются в феврале
© AP Photo / Matt DunhamЛиз Трасс
© AP Photo / Matt Dunham
Лиз Трасс
ЛОНДОН, 4 фев – РИА Новости. Визиты глав МИД и минобороны Великобритании в Москву запланированы на середину февраля, заявил посол России в Лондоне Андрей Келин в интервью РИА Новости.
Ранее пресс-служба премьера Великобритании сообщила, что главы МИД и минобороны отправятся в Москву на переговоры в ближайшие несколько дней. Однако министр иностранных дел Лиз Трасс 31 января сообщила, что заразилась коронавирусом и будет работать из дома. При этом глава минобороны Великобритании Бен Уоллес, по информации ведомства, собирается посетить Москву на следующей неделе.
По словам Келина, даты визитов уже намечены. "Где-то это будет конец первой – начало второй декады февраля. Я бы не хотел говорить по конкретным дням, потому что, как вы знаете, Лиз Трасс внезапно заболела (коронавирусом – ред.). Я надеюсь, что она выздоровеет, и, по моим данным, она готовится к этой поездке, уже сформирована делегация", - сказал посол.
При этом он уточнил, что визиты Трасс и Уоллеса будут отдельными и последуют один за другим. "Вслед за Лиз Трасс в Москву собирается министр обороны", - отметил Келин.
Российский посол указал, что тематика будущих переговоров будет антикризисной. "Думаю, что эти визиты будут осуществлены в продолжение этого разговора и в развитие тех мыслей, которые прозвучали в среду (в ходе разговора президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Британии Бориса Джонсона – ред.)", - сказал он.
Ранее МО РФ сообщило, что глава ведомства Сергей Шойгу предложил британскому коллеге провести переговоры в Москве. Так российский министр ответил Уоллесу на приглашение встретиться в Лондоне, напомнив, что последний раз стороны встречались в 2013 году как раз в британской столице на переговорах глав МИД и Минобороны в формате "2+2".
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