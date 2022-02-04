09:32 04.02.2022 (обновлено: 12:31 04.02.2022)
Посол России не исключил возможности визита Джонсона в Москву
Посол в Лондоне Келин: визит Джонсона в Москву пока не обсуждался, но исключить его нельзя
© AP Photo / Alastair GrantПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон, Лондон
© AP Photo / Alastair Grant
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, Лондон
ЛОНДОН, 4 фев – РИА Новости. Вопрос о возможном визите премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в Москву пока не обсуждался, но ничего исключать нельзя, заявил посол России в Лондоне Андрей Келин в интервью РИА Новости.
Ранее на этой неделе, 2 февраля, состоялся разговор лидеров России и Британии. Как ранее информировал Кремль, президент РФ Владимир Путин и Джонсон в ходе телефонного разговора подробно обменялись мнениями в контексте внутриукраинского кризиса и гарантий безопасности РФ. Путин отметил неготовность НАТО адекватно реагировать на обоснованные российские озабоченности, а также обратил внимание Джонсона на хронический саботаж Киевом минских договорённостей.
По словам Келина, разговор был полезным и конструктивным.
Отвечая на вопрос, рассматривается ли после разговора двух лидеров возможность визита Джонсона в Москву, посол сказал: "Насколько я знаю, такой вопрос пока не вставал, хотя нельзя ничего исключать – сейчас в Москву целый ряд президентов уже запросились, насколько я знаю: президент Франции Макрон и канцлер Германии Шольц. Но пока этот вопрос не обсуждался".
Ранее пресс-служба премьер-министра Великобритании сообщила, что главы МИД и минобороны отправятся в Москву на переговоры в ближайшие несколько дней. Однако министр иностранных дел Лиз Трасс 31 января сообщила, что заразилась коронавирусом и будет работать из дома. При этом глава минобороны Великобритании Бен Уоллес собирается посетить Москву на следующей неделе.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.