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Посол России не исключил возможности визита Джонсона в Москву

Посол России не исключил возможности визита Джонсона в Москву - РИА Новости, 04.02.2022

Посол России не исключил возможности визита Джонсона в Москву

Вопрос о возможном визите премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в Москву пока не обсуждался, но ничего исключать нельзя, заявил посол России в Лондоне РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T09:32

2022-02-04T09:32

2022-02-04T12:31

лондон

борис джонсон

бен уоллес

дмитрий песков

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россия

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ЛОНДОН, 4 фев – РИА Новости. Вопрос о возможном визите премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в Москву пока не обсуждался, но ничего исключать нельзя, заявил посол России в Лондоне Андрей Келин в интервью РИА Новости.Ранее на этой неделе, 2 февраля, состоялся разговор лидеров России и Британии. Как ранее информировал Кремль, президент РФ Владимир Путин и Джонсон в ходе телефонного разговора подробно обменялись мнениями в контексте внутриукраинского кризиса и гарантий безопасности РФ. Путин отметил неготовность НАТО адекватно реагировать на обоснованные российские озабоченности, а также обратил внимание Джонсона на хронический саботаж Киевом минских договорённостей.По словам Келина, разговор был полезным и конструктивным.Отвечая на вопрос, рассматривается ли после разговора двух лидеров возможность визита Джонсона в Москву, посол сказал: "Насколько я знаю, такой вопрос пока не вставал, хотя нельзя ничего исключать – сейчас в Москву целый ряд президентов уже запросились, насколько я знаю: президент Франции Макрон и канцлер Германии Шольц. Но пока этот вопрос не обсуждался".Ранее пресс-служба премьер-министра Великобритании сообщила, что главы МИД и минобороны отправятся в Москву на переговоры в ближайшие несколько дней. Однако министр иностранных дел Лиз Трасс 31 января сообщила, что заразилась коронавирусом и будет работать из дома. При этом глава минобороны Великобритании Бен Уоллес собирается посетить Москву на следующей неделе.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Читайте полный текст интервью Андрея Келина >>

https://radiosputnik.ria.ru/20220202/razgovor-1770751566.html

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