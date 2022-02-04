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Малайзия планирует два министерских визита в Россию

Малайзия планирует два министерских визита в Россию - РИА Новости, 04.02.2022

Малайзия планирует два министерских визита в Россию

Малайзия планирует два министерских визита в Россию в 2022 году, целями которых будет развитие связей между молодежью двух стран, а также укрепление... РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T07:03

2022-02-04T07:03

2022-02-04T07:03

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Малайзия планирует два министерских визита в Россию в 2022 году, целями которых будет развитие связей между молодежью двух стран, а также укрепление политических и экономических отношений, сообщило РИА Новости малайзийское посольство в Москве.По его словам, приоритеты, связанные с этими визитами, будут заключаться "в укреплении связей между молодежью России и Малайзии посредством спортивных и культурных мероприятий", а также "в развитии политических и экономических отношений".Посольство также планирует ряд мероприятий в Москве, посвященных 55-летию двусторонних отношений с Россией. Однако, по словам представителя малайзийской стороны, подготовка мероприятий также пока еще не завершена.

https://ria.ru/20210111/vaktsina-1592570797.html

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