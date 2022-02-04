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Венгрия заблокировала участие Украины в киберцентре при НАТО, сообщили СМИ
Венгрия заблокировала участие Украины в киберцентре при НАТО, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.02.2022
Венгрия заблокировала участие Украины в киберцентре при НАТО, сообщили СМИ
Украина не получила членства в объединенном центре передовых технологий по киберобороне НАТО из-за Венгрии, сообщило интернет-издание "Европейская правда" со... РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T14:45
2022-02-04T16:55
в мире
венгрия
украина
йенс столтенберг
алексей данилов
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КИЕВ, 4 фев — РИА Новости. Украина не получила членства в объединенном центре передовых технологий по киберобороне НАТО из-за Венгрии, сообщило интернет-издание "Европейская правда" со ссылкой на собственный источник."Венгрия заблокировала присоединение Украины к Объединенному центру передовых технологий по киберобороне НАТО (CCDCOE)", — пишет издание.О самом факте блокировки рассказал ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, но какая именно страна сделала это, он не уточнил.По сведениям "Европейской правды", Киев подал официальный запрос о присоединении к работе центра, базирующегося в Таллине, еще в августе. Процедура одобрения заявки началась в октябре, и в случае успеха Украина стала бы членом центра уже с 1 января.CCDCOE официально не входит в структуры НАТО.Напряженность между Украиной и Венгрией возникла на фоне принятия киевскими властями закона об образовании, который существенно сократил возможность обучения на языках национальных меньшинств. Документ вступил в силу в сентябре 2017 года и вводился в действие поэтапно до конца 2020-го.Генсек НАТО Йенс Столтенберг, со своей стороны, заявлял, что альянс находится в тесном контакте с Будапештом и Киевом для урегулирования разногласий по языковому вопросу.
https://radiosputnik.ria.ru/20220202/feldman-1770754848.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220203/ukraina-1770889120.html
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в мире, венгрия, украина, йенс столтенберг, алексей данилов, нато
14:45 04.02.2022 (обновлено: 16:55 04.02.2022)
 
Венгрия заблокировала участие Украины в киберцентре при НАТО, сообщили СМИ

"Европейская правда": Венгрия заблокировала участие Украины в киберцентре при НАТО

© Flickr / katdoddФлаг Венгрии
Флаг Венгрии - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© Flickr / katdodd
Флаг Венгрии
Читать ria.ru в
КИЕВ, 4 фев — РИА Новости. Украина не получила членства в объединенном центре передовых технологий по киберобороне НАТО из-за Венгрии, сообщило интернет-издание "Европейская правда" со ссылкой на собственный источник.
"Венгрия заблокировала присоединение Украины к Объединенному центру передовых технологий по киберобороне НАТО (CCDCOE)", — пишет издание.
О самом факте блокировки рассказал ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, но какая именно страна сделала это, он не уточнил.
По сведениям "Европейской правды", Киев подал официальный запрос о присоединении к работе центра, базирующегося в Таллине, еще в августе. Процедура одобрения заявки началась в октябре, и в случае успеха Украина стала бы членом центра уже с 1 января.
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Политолог: Венгрия не хочет, чтобы Украина "взорвалась"
CCDCOE официально не входит в структуры НАТО.
Напряженность между Украиной и Венгрией возникла на фоне принятия киевскими властями закона об образовании, который существенно сократил возможность обучения на языках национальных меньшинств. Документ вступил в силу в сентябре 2017 года и вводился в действие поэтапно до конца 2020-го.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг, со своей стороны, заявлял, что альянс находится в тесном контакте с Будапештом и Киевом для урегулирования разногласий по языковому вопросу.
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Российский генерал перечислил риски возможного вступления Украины в НАТО
 
В миреВенгрияУкраинаЙенс СтолтенбергАлексей ДаниловНАТО
 
 
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