https://ria.ru/20220204/vengriya-1771084905.html

Венгрия заблокировала участие Украины в киберцентре при НАТО, сообщили СМИ

Венгрия заблокировала участие Украины в киберцентре при НАТО, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.02.2022

Венгрия заблокировала участие Украины в киберцентре при НАТО, сообщили СМИ

Украина не получила членства в объединенном центре передовых технологий по киберобороне НАТО из-за Венгрии, сообщило интернет-издание "Европейская правда" со... РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T14:45

2022-02-04T14:45

2022-02-04T16:55

в мире

венгрия

украина

йенс столтенберг

алексей данилов

нато

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КИЕВ, 4 фев — РИА Новости. Украина не получила членства в объединенном центре передовых технологий по киберобороне НАТО из-за Венгрии, сообщило интернет-издание "Европейская правда" со ссылкой на собственный источник."Венгрия заблокировала присоединение Украины к Объединенному центру передовых технологий по киберобороне НАТО (CCDCOE)", — пишет издание.О самом факте блокировки рассказал ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, но какая именно страна сделала это, он не уточнил.По сведениям "Европейской правды", Киев подал официальный запрос о присоединении к работе центра, базирующегося в Таллине, еще в августе. Процедура одобрения заявки началась в октябре, и в случае успеха Украина стала бы членом центра уже с 1 января.CCDCOE официально не входит в структуры НАТО.Напряженность между Украиной и Венгрией возникла на фоне принятия киевскими властями закона об образовании, который существенно сократил возможность обучения на языках национальных меньшинств. Документ вступил в силу в сентябре 2017 года и вводился в действие поэтапно до конца 2020-го.Генсек НАТО Йенс Столтенберг, со своей стороны, заявлял, что альянс находится в тесном контакте с Будапештом и Киевом для урегулирования разногласий по языковому вопросу.

https://radiosputnik.ria.ru/20220202/feldman-1770754848.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220203/ukraina-1770889120.html

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в мире, венгрия, украина, йенс столтенберг, алексей данилов, нато