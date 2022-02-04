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Глава ЕК заявила, что Европа для Венгрии важнее России
Глава ЕК заявила, что Европа для Венгрии важнее России - РИА Новости, 04.02.2022
Глава ЕК заявила, что Европа для Венгрии важнее России
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в свете недавнего визита венгерского премьера Виктора Орбана в Москву заявила, что Европа для Венгрии важнее, чем РФ,... РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T10:00
2022-02-04T10:00
2022-02-04T10:01
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БЕРЛИН, 4 фев - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в свете недавнего визита венгерского премьера Виктора Орбана в Москву заявила, что Европа для Венгрии важнее, чем РФ, отрицательно ответив на вопрос о том, скоро ли европейскому единству придет конец."Венгрия до сих пор поддерживает все санкции. Кроме того, Европа для Венгрии важнее России", - сказала фон дер Ляйен в интервью газете Handelsblatt.Переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана состоялись в Москве на этой неделе. Встреча прошла в традиционно конструктивной и деловой атмосфере, заявил позднее Путин.
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в мире, владимир путин, виктор орбан, венгрия, европа, москва, россия, урсула фон дер ляйен
10:00 04.02.2022 (обновлено: 10:01 04.02.2022)
Глава ЕК заявила, что Европа для Венгрии важнее России
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен: Европа для Венгрии важнее, чем Россия