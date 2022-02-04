https://ria.ru/20220204/vaktsinatsiya-1771008652.html
"Жалобы на самочувствие после прививки от COVID-19 вызваны эффектом ноцебо"
Иммунолог рассказал об эффекте ноцебо после вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 04.02.2022
"Жалобы на самочувствие после прививки от COVID-19 вызваны эффектом ноцебо"
У некоторых людей, прошедших вакцинацию от COVID-19, наблюдается эффект ноцебо, заявил в беседе с ura.ru иммунолог Николай Крючков. РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T09:48
2022-02-04T09:48
2022-02-04T15:20
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. У некоторых людей, прошедших вакцинацию от COVID-19, наблюдается эффект ноцебо, заявил в беседе с ura.ru иммунолог Николай Крючков.Это противоположный плацебо эффект, который характеризуется жалобами пациентов на ухудшение самочувствия, при этом по не связанным с препаратом причинам."Есть исследование о том, что, оказывается, очень значительная доля нежелательных явлений в результате применения вакцин, системных особенно, обусловлена эффектом ноцебо", — рассказал ученый.По его словам, это наблюдается даже после прививок против гриппа."Головные боли, недомогания, слабость могут быть связаны именно с эффектом ноцебо", — сказал Крючков.Наиболее эффективной защитой от коронавируса остается вакцина. Министр здравоохранения Михаил Мурашко подчеркивал, что большинство пациентов с COVID-19, которые поступают в российские стационары, не были привиты.
https://ria.ru/20220204/koronavirus-1770983655.html
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михаил мурашко, коронавирус covid-19, здоровье - общество, коронавирус в россии
09:48 04.02.2022 (обновлено: 15:20 04.02.2022)
Иммунолог рассказал об эффекте ноцебо после вакцинации от COVID-19
Иммунолог Крючков заявил о появлении эффекта ноцебо у людей, привитых от COVID-19