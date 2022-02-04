https://ria.ru/20220204/vaktsinatsiya-1770992305.html

Минобороны начало вакцинацию подростков от COVID-19

Минобороны начало вакцинацию подростков от COVID-19 - РИА Новости, 04.02.2022

Минобороны начало вакцинацию подростков от COVID-19

Минобороны России приступило к массовой вакцинации воспитанников довузовских учебных учреждений от COVID-19, сообщили журналистам в пресс-службе военного... РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T06:41

2022-02-04T06:41

2022-02-04T06:41

распространение коронавируса

россия

коронавирус covid-19

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общество

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Минобороны России приступило к массовой вакцинации воспитанников довузовских учебных учреждений от COVID-19, сообщили журналистам в пресс-службе военного ведомства.Отмечается, что учащиеся ведомственных образовательных учреждений в возрасте от 12 до 17 лет проходят иммунизацию против коронавирусной инфекции отечественной вакциной для подростков "Гам-Ковид-Вак-М". Она была зарегистрирована Минздравом РФ в ноябре 2021 года, прошла две фазы клинических испытаний и уже показала свою безопасность и эффективность, напомнили в Минобороны."Вакцинация воспитанников проводится исключительно с согласия родителей, а с 15 лет только при наличии собственного письменного информированного добровольного согласия подростка и при отсутствии у него медицинских противопоказаний", - подчеркнули в военном ведомстве.В целях защиты здоровья воспитанников в учреждениях с круглосуточным проживанием введены дополнительные меры по предотвращению инфекции, организовано превентивное тестирование как переменного, так и постоянного состава. При малейших недомоганиях все учащиеся незамедлительно проходят медицинское обследование и обязательное тестирование, рассказали в Минобороны.Масштабная прививочная кампания против коронавируса личного состава старше 18 лет проводится в Вооруженных силах РФ с августа 2020 года. Полный курс вакцинации прошли более 1,5 миллиона военнослужащих и гражданского персонала Минобороны. Ревакцинацию прошли уже почти 600 тысяч человек.В ВС РФ сформирован коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции. При этом уровень заболеваемости в Вооруженных силах многократно ниже, чем в целом по РФ.

https://ria.ru/20220203/vaktsina-1770862273.html

https://ria.ru/20220204/deti-1770989006.html

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