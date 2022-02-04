https://ria.ru/20220204/vaktsinatsiya-1770992305.html
Минобороны начало вакцинацию подростков от COVID-19
Минобороны начало вакцинацию подростков от COVID-19 - РИА Новости, 04.02.2022
Минобороны начало вакцинацию подростков от COVID-19
Минобороны России приступило к массовой вакцинации воспитанников довузовских учебных учреждений от COVID-19, сообщили журналистам в пресс-службе военного... РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T06:41
2022-02-04T06:41
2022-02-04T06:41
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Минобороны России приступило к массовой вакцинации воспитанников довузовских учебных учреждений от COVID-19, сообщили журналистам в пресс-службе военного ведомства.Отмечается, что учащиеся ведомственных образовательных учреждений в возрасте от 12 до 17 лет проходят иммунизацию против коронавирусной инфекции отечественной вакциной для подростков "Гам-Ковид-Вак-М". Она была зарегистрирована Минздравом РФ в ноябре 2021 года, прошла две фазы клинических испытаний и уже показала свою безопасность и эффективность, напомнили в Минобороны."Вакцинация воспитанников проводится исключительно с согласия родителей, а с 15 лет только при наличии собственного письменного информированного добровольного согласия подростка и при отсутствии у него медицинских противопоказаний", - подчеркнули в военном ведомстве.В целях защиты здоровья воспитанников в учреждениях с круглосуточным проживанием введены дополнительные меры по предотвращению инфекции, организовано превентивное тестирование как переменного, так и постоянного состава. При малейших недомоганиях все учащиеся незамедлительно проходят медицинское обследование и обязательное тестирование, рассказали в Минобороны.Масштабная прививочная кампания против коронавируса личного состава старше 18 лет проводится в Вооруженных силах РФ с августа 2020 года. Полный курс вакцинации прошли более 1,5 миллиона военнослужащих и гражданского персонала Минобороны. Ревакцинацию прошли уже почти 600 тысяч человек.В ВС РФ сформирован коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции. При этом уровень заболеваемости в Вооруженных силах многократно ниже, чем в целом по РФ.
https://ria.ru/20220203/vaktsina-1770862273.html
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россия, коронавирус covid-19, вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, общество
Минобороны начало вакцинацию подростков от COVID-19
Минобороны начало вакцинацию воспитанников довузовских учебных учреждений от COVID-19
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Минобороны России приступило к массовой вакцинации воспитанников довузовских учебных учреждений от COVID-19, сообщили журналистам в пресс-службе военного ведомства.
"В Минобороны России приступили к массовой вакцинации воспитанников суворовских, нахимовских военно-морских училищ, президентских кадетских корпусов и пансионов воспитанниц МО РФ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что учащиеся ведомственных образовательных учреждений в возрасте от 12 до 17 лет проходят иммунизацию против коронавирусной инфекции отечественной вакциной для подростков "Гам-Ковид-Вак-М". Она была зарегистрирована Минздравом РФ
в ноябре 2021 года, прошла две фазы клинических испытаний и уже показала свою безопасность и эффективность, напомнили в Минобороны.
"Вакцинация воспитанников проводится исключительно с согласия родителей, а с 15 лет только при наличии собственного письменного информированного добровольного согласия подростка и при отсутствии у него медицинских противопоказаний", - подчеркнули в военном ведомстве.
В целях защиты здоровья воспитанников в учреждениях с круглосуточным проживанием введены дополнительные меры по предотвращению инфекции, организовано превентивное тестирование как переменного, так и постоянного состава. При малейших недомоганиях все учащиеся незамедлительно проходят медицинское обследование и обязательное тестирование, рассказали в Минобороны.
Масштабная прививочная кампания против коронавируса личного состава старше 18 лет проводится в Вооруженных силах РФ с августа 2020 года. Полный курс вакцинации прошли более 1,5 миллиона военнослужащих и гражданского персонала Минобороны. Ревакцинацию прошли уже почти 600 тысяч человек.
В ВС РФ
сформирован коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции. При этом уровень заболеваемости в Вооруженных силах многократно ниже, чем в целом по РФ.