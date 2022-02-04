https://ria.ru/20220204/ugroza-1771045682.html
Россия и Китай назвали военно-биологическую деятельность США угрозой
Россия и Китай назвали военно-биологическую деятельность США угрозой - РИА Новости, 04.02.2022
Россия и Китай назвали военно-биологическую деятельность США угрозой
Военно-биологическая деятельность США и союзников вызывает серьезные опасения и вопросы, представляет угрозу РФ и КНР. РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T12:20
2022-02-04T12:20
2022-02-04T13:35
в мире
россия
китай
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/04/1771022844_0:83:3188:1876_1920x0_80_0_0_d0d4d5980af0df4cdd31e0e9be12982f.jpg
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Военно-биологическая деятельность США и союзников вызывает серьезные опасения и вопросы, представляет угрозу РФ и КНР.Текст соответствующего заявления РФ и КНР о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии опубликован на сайте Кремля."Стороны подчеркивают, что внутренняя и зарубежная военно-биологическая деятельность США и их союзников вызывает у международного сообщества серьезные опасения и вопросы относительно соблюдения ими КБТО", - говорится в сообщении.РФ и Китай призвали США надлежащим образом информировать о военно-биологической деятельности, действуя открыто и прозрачно."Стороны призывают США и их союзников действовать открыто, прозрачно и ответственно, надлежащим образом информируя о своей военно-биологической деятельности, осуществляемой за рубежом и на их национальной территории, а также поддержав возобновление переговоров по юридически обязывающему Протоколу к КБТО с эффективным механизмом проверки", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20211206/terrorizm-1762461578.html
россия
китай
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/04/1771022844_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_d251905f2f38a9891203dbd70a005aa0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, китай, сша
12:20 04.02.2022 (обновлено: 13:35 04.02.2022)
Россия и Китай назвали военно-биологическую деятельность США угрозой
Россия и Китай назвали военно-биологическую деятельность США и союзников угрозой