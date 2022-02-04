https://ria.ru/20220204/ugroza-1771045682.html

Россия и Китай назвали военно-биологическую деятельность США угрозой

Россия и Китай назвали военно-биологическую деятельность США угрозой - РИА Новости, 04.02.2022

Россия и Китай назвали военно-биологическую деятельность США угрозой

Военно-биологическая деятельность США и союзников вызывает серьезные опасения и вопросы, представляет угрозу РФ и КНР. РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T12:20

2022-02-04T12:20

2022-02-04T13:35

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Военно-биологическая деятельность США и союзников вызывает серьезные опасения и вопросы, представляет угрозу РФ и КНР.Текст соответствующего заявления РФ и КНР о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии опубликован на сайте Кремля."Стороны подчеркивают, что внутренняя и зарубежная военно-биологическая деятельность США и их союзников вызывает у международного сообщества серьезные опасения и вопросы относительно соблюдения ими КБТО", - говорится в сообщении.РФ и Китай призвали США надлежащим образом информировать о военно-биологической деятельности, действуя открыто и прозрачно."Стороны призывают США и их союзников действовать открыто, прозрачно и ответственно, надлежащим образом информируя о своей военно-биологической деятельности, осуществляемой за рубежом и на их национальной территории, а также поддержав возобновление переговоров по юридически обязывающему Протоколу к КБТО с эффективным механизмом проверки", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20211206/terrorizm-1762461578.html

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в мире, россия, китай, сша