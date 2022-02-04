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В Иркутске учителя ОБЖ заподозрили в избиении учеников

В Иркутске учителя ОБЖ заподозрили в избиении учеников - РИА Новости, 04.02.2022

В Иркутске учителя ОБЖ заподозрили в избиении учеников

Проверка начата в Иркутске после размещения в соцсетях видео, на котором преподаватель во время урока бьет учеников, сообщает Иркутская областная прокуратура. РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T13:01

2022-02-04T13:01

2022-02-04T13:05

происшествия

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ИРКУТСК, 4 фев – РИА Новости. Проверка начата в Иркутске после размещения в соцсетях видео, на котором преподаватель во время урока бьет учеников, сообщает Иркутская областная прокуратура.В соцсетях размещено видео, где преподаватель ОБЖ одной из иркутских школ во время урока дает ученику подзатыльник, при этом нецензурно ругается. Затем он хватает второго ученика за рубашку, матерится и угрожает. Все это происходит на глазах у одноклассников."Прокуратурой Ленинского района г. Иркутска проводится проверка по факту размещения в социальной сети Instagram информации о применении насилия к учащимся одной из школ города Иркутска со стороны педагогического работника", - говорится в сообщении.Представитель прокуратуры уточнил, что речь идет об учителе ОБЖ.По данному факту региональное СУСК организовало доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, сообщило ведомство.

https://ria.ru/20220126/shkola-1769613097.html

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происшествия, иркутск, россия, иркутская область