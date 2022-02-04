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Экипаж украинского патрульного катера провел учебные стрельбы в Черном море
Экипаж украинского патрульного катера провел учебные стрельбы в Черном море - РИА Новости, 04.02.2022
Экипаж украинского патрульного катера провел учебные стрельбы в Черном море
Экипаж украинского патрульного катера "Прилуки" провел учения со стрельбами в акватории Черного моря, сообщила в пятницу пресс-служба Военно-морских сил ВС... РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T13:59
2022-02-04T13:59
2022-02-04T13:59
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КИЕВ, 4 фев – РИА Новости. Экипаж украинского патрульного катера "Прилуки" провел учения со стрельбами в акватории Черного моря, сообщила в пятницу пресс-служба Военно-морских сил ВС Украины."На днях в акватории Черного моря экипаж патрульного катера "Прилуки" отработал ряд боевых упражнений с практическими артиллерийскими стрельбами из основного вооружения. Цель мероприятия – повышение уровня профессиональной подготовки военных моряков корабельного состава национального флота", - говорится в сообщении пресс-службы в Facebook.По данным пресс-службы, в рамках учений экипаж приготовил катер к бою и совершил выход в море, где комплексно отработал задачу по отражению нападения противника с выполнением артиллерийских стрельб. Кроме того, была проверена слаженность действий личного состава по борьбе за живучесть в случае получения катером боевого или аварийного повреждения, пожара или поступления внутрь корпуса забортной воды.
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в мире, черное море, украина, военно-морские силы украины
Экипаж украинского патрульного катера провел учебные стрельбы в Черном море
Экипаж украинского патрульного катера "Прилуки" провел учения со стрельбами в Черном море