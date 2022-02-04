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https://ria.ru/20220204/turtsiya-1770995300.html
В Турции ратифицировали декларацию о военном сотрудничестве с Азербайджаном
В Турции ратифицировали декларацию о военном сотрудничестве с Азербайджаном - РИА Новости, 04.02.2022
В Турции ратифицировали декларацию о военном сотрудничестве с Азербайджаном
Парламент Турции ратифицировал Шушинскую декларацию о военном сотрудничестве с Азербайджаном, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T07:26
2022-02-04T07:42
в мире
турция
азербайджан
ильхам алиев
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 4 фев - РИА Новости. Парламент Турции ратифицировал Шушинскую декларацию о военном сотрудничестве с Азербайджаном, передает корреспондент РИА Новости.Ранее Милли Меджлис (парламент Азербайджана) утвердил Шушинскую декларацию о союзнических отношениях с Турцией.Внесенная ранее на обсуждение в комиссии по иностранным делам за подписью спикера парламента Мустафы Шентопа Шушинская декларация была высоко оценена комиссией по внешним связям и передана для обсуждения в парламенте в качестве исторически важного документа.За принятие документа проголосовали 266 депутатов.В тексте Шушинской декларации, подписанной президентами Турции и Азербайджана Тайипом Эрдоганом и Ильхамом Алиевым 15 июня прошлого года, в частности, отмечается, что обе страны будут действовать совместно в случае угрозы или агрессии со стороны третьего государства. Также в декларации отмечено, что "стороны продолжат совместные усилия по модернизации вооруженных сил двух братских стран в соответствии с современными требованиями".
https://ria.ru/20220127/turtsiya-1769707929.html
https://ria.ru/20210410/nato-1727730064.html
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в мире, турция, азербайджан, ильхам алиев, реджеп тайип эрдоган
07:26 04.02.2022 (обновлено: 07:42 04.02.2022)
 
В Турции ратифицировали декларацию о военном сотрудничестве с Азербайджаном

Парламент Турции ратифицировал декларацию о военном сотрудничестве с Азербайджаном

© пресс-служба Минобороны Азербайджана / Перейти в фотобанкТурецкие военные, прибывшие на учения в Азербайджан
Турецкие военные, прибывшие на учения в Азербайджан
© пресс-служба Минобороны Азербайджана
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Турецкие военные, прибывшие на учения в Азербайджан. Архивное фото
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АНКАРА, 4 фев - РИА Новости. Парламент Турции ратифицировал Шушинскую декларацию о военном сотрудничестве с Азербайджаном, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее Милли Меджлис (парламент Азербайджана) утвердил Шушинскую декларацию о союзнических отношениях с Турцией.
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Внесенная ранее на обсуждение в комиссии по иностранным делам за подписью спикера парламента Мустафы Шентопа Шушинская декларация была высоко оценена комиссией по внешним связям и передана для обсуждения в парламенте в качестве исторически важного документа.
За принятие документа проголосовали 266 депутатов.
В тексте Шушинской декларации, подписанной президентами Турции и Азербайджана Тайипом Эрдоганом и Ильхамом Алиевым 15 июня прошлого года, в частности, отмечается, что обе страны будут действовать совместно в случае угрозы или агрессии со стороны третьего государства. Также в декларации отмечено, что "стороны продолжат совместные усилия по модернизации вооруженных сил двух братских стран в соответствии с современными требованиями".
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В миреТурцияАзербайджанИльхам АлиевРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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