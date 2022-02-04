07:26 04.02.2022 (обновлено: 07:42 04.02.2022)
В Турции ратифицировали декларацию о военном сотрудничестве с Азербайджаном
Парламент Турции ратифицировал декларацию о военном сотрудничестве с Азербайджаном
© пресс-служба Минобороны Азербайджана / Перейти в фотобанкТурецкие военные, прибывшие на учения в Азербайджан
© пресс-служба Минобороны Азербайджана
Турецкие военные, прибывшие на учения в Азербайджан. Архивное фото
АНКАРА, 4 фев - РИА Новости. Парламент Турции ратифицировал Шушинскую декларацию о военном сотрудничестве с Азербайджаном, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее Милли Меджлис (парламент Азербайджана) утвердил Шушинскую декларацию о союзнических отношениях с Турцией.
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Внесенная ранее на обсуждение в комиссии по иностранным делам за подписью спикера парламента Мустафы Шентопа Шушинская декларация была высоко оценена комиссией по внешним связям и передана для обсуждения в парламенте в качестве исторически важного документа.
За принятие документа проголосовали 266 депутатов.
В тексте Шушинской декларации, подписанной президентами Турции и Азербайджана Тайипом Эрдоганом и Ильхамом Алиевым 15 июня прошлого года, в частности, отмечается, что обе страны будут действовать совместно в случае угрозы или агрессии со стороны третьего государства. Также в декларации отмечено, что "стороны продолжат совместные усилия по модернизации вооруженных сил двух братских стран в соответствии с современными требованиями".
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