https://ria.ru/20220204/turtsiya-1770995300.html

В Турции ратифицировали декларацию о военном сотрудничестве с Азербайджаном

В Турции ратифицировали декларацию о военном сотрудничестве с Азербайджаном - РИА Новости, 04.02.2022

В Турции ратифицировали декларацию о военном сотрудничестве с Азербайджаном

Парламент Турции ратифицировал Шушинскую декларацию о военном сотрудничестве с Азербайджаном, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T07:26

2022-02-04T07:26

2022-02-04T07:42

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АНКАРА, 4 фев - РИА Новости. Парламент Турции ратифицировал Шушинскую декларацию о военном сотрудничестве с Азербайджаном, передает корреспондент РИА Новости.Ранее Милли Меджлис (парламент Азербайджана) утвердил Шушинскую декларацию о союзнических отношениях с Турцией.Внесенная ранее на обсуждение в комиссии по иностранным делам за подписью спикера парламента Мустафы Шентопа Шушинская декларация была высоко оценена комиссией по внешним связям и передана для обсуждения в парламенте в качестве исторически важного документа.За принятие документа проголосовали 266 депутатов.В тексте Шушинской декларации, подписанной президентами Турции и Азербайджана Тайипом Эрдоганом и Ильхамом Алиевым 15 июня прошлого года, в частности, отмечается, что обе страны будут действовать совместно в случае угрозы или агрессии со стороны третьего государства. Также в декларации отмечено, что "стороны продолжат совместные усилия по модернизации вооруженных сил двух братских стран в соответствии с современными требованиями".

https://ria.ru/20220127/turtsiya-1769707929.html

https://ria.ru/20210410/nato-1727730064.html

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в мире, турция, азербайджан, ильхам алиев, реджеп тайип эрдоган