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ГП рассказала об итогах проверок жалоб на завышение цен на продукты
ГП рассказала об итогах проверок жалоб на завышение цен на продукты - РИА Новости, 04.02.2022
ГП рассказала об итогах проверок жалоб на завышение цен на продукты
В России в 2021 году 690 должностных лиц привлечены к ответственности за необоснованное завышение цен на продукты, всего выявлено более 1,5 тысячи нарушений,... РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T10:52
2022-02-04T10:52
2022-02-04T10:52
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россия
продукты
цены
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. В России в 2021 году 690 должностных лиц привлечены к ответственности за необоснованное завышение цен на продукты, всего выявлено более 1,5 тысячи нарушений, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.По информации ведомства, на основании представляемых Росстатом сведений о динамике цен на социально значимые продукты питания Генпрокуратурой России ежедневно направляются поручения о проведении проверок прокурорам регионов, на территории которых отмечено значительное увеличение цен. Кроме того, прокуроры ориентированы незамедлительно реагировать на обращения граждан по данному вопросу."В 2021 году прокурорами выявлено свыше 1,5 тысячи нарушений законодательства в указанной сфере. Для их устранения внесено более 700 представлений, по которым к дисциплинарной ответственности привлечено 382 лица. К административной ответственности по постановлениям прокуроров привлечено 308 лиц", - говорится в сообщении.
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происшествия, россия, продукты, цены, генеральная прокуратура рф
ГП рассказала об итогах проверок жалоб на завышение цен на продукты
ГП за год привлекла к ответственности 690 должностных лиц за завышение цен на продукты