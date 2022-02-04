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МВД Германии провело первый разговор с руководством Telegram
МВД Германии провело первый разговор с руководством Telegram - РИА Новости, 04.02.2022
МВД Германии провело первый разговор с руководством Telegram
Глава МВД Германии Нэнси Фезер заявила, что состоялся первый "конструктивный разговор" с руководством Telegram о сотрудничестве, стороны договорились продолжать РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T10:08
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в мире
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германия
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БЕРЛИН, 4 фев - РИА Новости. Глава МВД Германии Нэнси Фезер заявила, что состоялся первый "конструктивный разговор" с руководством Telegram о сотрудничестве, стороны договорились продолжать обмен мнениями."Мы наладили контакт с руководством Telegram. В первом конструктивном разговоре о дальнейшем сотрудничестве мы договорились продолжать обмен мнениями и сделать его более интенсивным. Этот шаг - успех, который мы можем развить", - написала политик в Twitter.
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в мире, telegram (приложение), германия
10:08 04.02.2022
 
МВД Германии провело первый разговор с руководством Telegram

Глава МВД Германии Фезер заявила о первом разговоре с руководством Telegram

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЛоготип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 4 фев - РИА Новости. Глава МВД Германии Нэнси Фезер заявила, что состоялся первый "конструктивный разговор" с руководством Telegram о сотрудничестве, стороны договорились продолжать обмен мнениями.
"Мы наладили контакт с руководством Telegram. В первом конструктивном разговоре о дальнейшем сотрудничестве мы договорились продолжать обмен мнениями и сделать его более интенсивным. Этот шаг - успех, который мы можем развить", - написала политик в Twitter.
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
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В миреTelegram (приложение)Германия
 
 
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