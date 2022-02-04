Суд оставил в СИЗО американца, напавшего на полицейского в Воронеже
Суд оставил в СИЗО американца, устроившего дебош и напавшего на полицейского в Воронеже
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках
ВОРОНЕЖ, 4 фев - РИА Новости. Воронежский областной суд оставил в силе меру пресечения в виде заключения под стражу гражданину США Роберту Гилману, обвиняемому в нападении на полицейского, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Лада Петина.
В отношении 27-летнего Гилмана возбуждено уголовное дело по статье "применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им должностных обязанностей". Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Как ранее информировал СК РФ, 17 января американец в пьяном виде устроил дебош в вагоне поезда, был доставлен в дежурную часть, где несколько раз ногой ударил полицейского. Центральный районный суд Воронежа арестовал Гилмана. Рассмотрение апелляционной жалобы защиты состоялось сегодня.
"По Гилману все без изменений. Постановление (суда первой инстанции – ред.) оставлено в силе, жалоба - без удовлетворения", - сказала Петина.
Как пояснила РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Воронежской области Ольга Бовт, Гилману предъявлено обвинение по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия к представителю власти, не опасного для жизни или здоровья).
Еще до заключения в СИЗО, 20 января, Центральный райсуд по административному протоколу арестовал Гилмана на пять суток за мелкое хулиганство. Впоследствии Воронежский областной суд отклонил апелляционную жалобу на арест, оставив решение в силе.
Как сообщал РИА Новости пресс-секретарь посольства США в Москве Джейсон Ребхольц, дипломатическая миссия отслеживает ситуацию с Гилманом.