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Суд оставил в СИЗО американца, напавшего на полицейского в Воронеже
Суд оставил в СИЗО американца, напавшего на полицейского в Воронеже - РИА Новости, 04.02.2022
Суд оставил в СИЗО американца, напавшего на полицейского в Воронеже
Воронежский областной суд оставил в силе меру пресечения в виде заключения под стражу гражданину США Роберту Гилману, обвиняемому в нападении на полицейского,... РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T17:03
2022-02-04T17:03
происшествия
сша
россия
воронежская область
следственный комитет россии (ск рф)
воронежский областной суд
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ВОРОНЕЖ, 4 фев - РИА Новости. Воронежский областной суд оставил в силе меру пресечения в виде заключения под стражу гражданину США Роберту Гилману, обвиняемому в нападении на полицейского, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Лада Петина.В отношении 27-летнего Гилмана возбуждено уголовное дело по статье "применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им должностных обязанностей". Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Как ранее информировал СК РФ, 17 января американец в пьяном виде устроил дебош в вагоне поезда, был доставлен в дежурную часть, где несколько раз ногой ударил полицейского. Центральный районный суд Воронежа арестовал Гилмана. Рассмотрение апелляционной жалобы защиты состоялось сегодня."По Гилману все без изменений. Постановление (суда первой инстанции – ред.) оставлено в силе, жалоба - без удовлетворения", - сказала Петина.Как пояснила РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Воронежской области Ольга Бовт, Гилману предъявлено обвинение по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия к представителю власти, не опасного для жизни или здоровья).Еще до заключения в СИЗО, 20 января, Центральный райсуд по административному протоколу арестовал Гилмана на пять суток за мелкое хулиганство. Впоследствии Воронежский областной суд отклонил апелляционную жалобу на арест, оставив решение в силе.Как сообщал РИА Новости пресс-секретарь посольства США в Москве Джейсон Ребхольц, дипломатическая миссия отслеживает ситуацию с Гилманом.
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сша
россия
воронежская область
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происшествия, сша, россия, воронежская область, следственный комитет россии (ск рф), воронежский областной суд
17:03 04.02.2022
 
Суд оставил в СИЗО американца, напавшего на полицейского в Воронеже

Суд оставил в СИЗО американца, устроившего дебош и напавшего на полицейского в Воронеже

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 4 фев - РИА Новости. Воронежский областной суд оставил в силе меру пресечения в виде заключения под стражу гражданину США Роберту Гилману, обвиняемому в нападении на полицейского, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Лада Петина.
В отношении 27-летнего Гилмана возбуждено уголовное дело по статье "применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им должностных обязанностей". Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Как ранее информировал СК РФ, 17 января американец в пьяном виде устроил дебош в вагоне поезда, был доставлен в дежурную часть, где несколько раз ногой ударил полицейского. Центральный районный суд Воронежа арестовал Гилмана. Рассмотрение апелляционной жалобы защиты состоялось сегодня.
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Защита устроившего дебош в Воронеже американца обжаловала его арест
"По Гилману все без изменений. Постановление (суда первой инстанции – ред.) оставлено в силе, жалоба - без удовлетворения", - сказала Петина.
Как пояснила РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Воронежской области Ольга Бовт, Гилману предъявлено обвинение по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия к представителю власти, не опасного для жизни или здоровья).
Еще до заключения в СИЗО, 20 января, Центральный райсуд по административному протоколу арестовал Гилмана на пять суток за мелкое хулиганство. Впоследствии Воронежский областной суд отклонил апелляционную жалобу на арест, оставив решение в силе.
Как сообщал РИА Новости пресс-секретарь посольства США в Москве Джейсон Ребхольц, дипломатическая миссия отслеживает ситуацию с Гилманом.
 
ПроисшествияСШАРоссияВоронежская областьСледственный комитет России (СК РФ)Воронежский областной суд
 
 
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