https://ria.ru/20220204/sud-1771119418.html

Суд оставил в СИЗО американца, напавшего на полицейского в Воронеже

Суд оставил в СИЗО американца, напавшего на полицейского в Воронеже - РИА Новости, 04.02.2022

Суд оставил в СИЗО американца, напавшего на полицейского в Воронеже

Воронежский областной суд оставил в силе меру пресечения в виде заключения под стражу гражданину США Роберту Гилману, обвиняемому в нападении на полицейского,... РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T17:03

2022-02-04T17:03

2022-02-04T17:03

происшествия

сша

россия

воронежская область

следственный комитет россии (ск рф)

воронежский областной суд

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ВОРОНЕЖ, 4 фев - РИА Новости. Воронежский областной суд оставил в силе меру пресечения в виде заключения под стражу гражданину США Роберту Гилману, обвиняемому в нападении на полицейского, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Лада Петина.В отношении 27-летнего Гилмана возбуждено уголовное дело по статье "применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им должностных обязанностей". Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Как ранее информировал СК РФ, 17 января американец в пьяном виде устроил дебош в вагоне поезда, был доставлен в дежурную часть, где несколько раз ногой ударил полицейского. Центральный районный суд Воронежа арестовал Гилмана. Рассмотрение апелляционной жалобы защиты состоялось сегодня."По Гилману все без изменений. Постановление (суда первой инстанции – ред.) оставлено в силе, жалоба - без удовлетворения", - сказала Петина.Как пояснила РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Воронежской области Ольга Бовт, Гилману предъявлено обвинение по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия к представителю власти, не опасного для жизни или здоровья).Еще до заключения в СИЗО, 20 января, Центральный райсуд по административному протоколу арестовал Гилмана на пять суток за мелкое хулиганство. Впоследствии Воронежский областной суд отклонил апелляционную жалобу на арест, оставив решение в силе.Как сообщал РИА Новости пресс-секретарь посольства США в Москве Джейсон Ребхольц, дипломатическая миссия отслеживает ситуацию с Гилманом.

https://ria.ru/20220128/arest-1769927601.html

сша

россия

воронежская область

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происшествия, сша, россия, воронежская область, следственный комитет россии (ск рф), воронежский областной суд