15:56 04.02.2022 (обновлено: 14:58 07.02.2022)
Более 600 выездов за год совершили дорожные спасатели для помощи при ДТП
Дорожный знак "Внимание ДТП"
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Более 600 выездов совершили дорожные спасатели для оказания первой помощи пострадавшим в ДТП в 2021 году в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Более 600 выездов совершили дорожные спасатели для оказания первой помощи пострадавшим в ДТП в 2021 году. Аварийно-спасательное формирование создано на базе ГБУ "Автомобильные дороги" в 2015 году. В нем 174 специалиста. Они проходят обучение у московских спасателей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что дорожные спасатели оказывают первую помощь пострадавшим в авариях, ликвидируют последствия происшествий.
"В распоряжении дорожников восемь аварийно-спасательных автомобилей с оборудованием для тушения возгораний и ликвидации последствий ДТП. Дежурные посты находятся в шести административных округах – на МКАД и прилегающих транспортных магистралях недалеко от станций метро "Ховрино" САО, "Щелковская" ВАО, "Красногвардейская" ЮАО, "Ясенево" ЮЗАО, "Кунцевская" ЗАО и "Строгино" СЗАО. Дежурство ведётся круглосуточно", - дополняется в сообщении.