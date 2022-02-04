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Более 600 выездов за год совершили дорожные спасатели для помощи при ДТП
Более 600 выездов за год совершили дорожные спасатели для помощи при ДТП - РИА Новости, 07.02.2022
Более 600 выездов за год совершили дорожные спасатели для помощи при ДТП
Более 600 выездов совершили дорожные спасатели для оказания первой помощи пострадавшим в ДТП в 2021 году в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-04T15:56
2022-02-07T14:58
москва сегодня: мегаполис для жизни
происшествия
городское хозяйство москвы
москва
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Более 600 выездов совершили дорожные спасатели для оказания первой помощи пострадавшим в ДТП в 2021 году в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что дорожные спасатели оказывают первую помощь пострадавшим в авариях, ликвидируют последствия происшествий.
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происшествия, городское хозяйство москвы, москва
15:56 04.02.2022 (обновлено: 14:58 07.02.2022)
 

Более 600 выездов за год совершили дорожные спасатели для помощи при ДТП

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкДорожный знак "Внимание ДТП"
Дорожный знак Внимание ДТП - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Дорожный знак "Внимание ДТП"
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Более 600 выездов совершили дорожные спасатели для оказания первой помощи пострадавшим в ДТП в 2021 году в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Более 600 выездов совершили дорожные спасатели для оказания первой помощи пострадавшим в ДТП в 2021 году. Аварийно-спасательное формирование создано на базе ГБУ "Автомобильные дороги" в 2015 году. В нем 174 специалиста. Они проходят обучение у московских спасателей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что дорожные спасатели оказывают первую помощь пострадавшим в авариях, ликвидируют последствия происшествий.
"В распоряжении дорожников восемь аварийно-спасательных автомобилей с оборудованием для тушения возгораний и ликвидации последствий ДТП. Дежурные посты находятся в шести административных округах – на МКАД и прилегающих транспортных магистралях недалеко от станций метро "Ховрино" САО, "Щелковская" ВАО, "Красногвардейская" ЮАО, "Ясенево" ЮЗАО, "Кунцевская" ЗАО и "Строгино" СЗАО. Дежурство ведётся круглосуточно", - дополняется в сообщении.
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