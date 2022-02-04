https://ria.ru/20220204/spasateli-1771489722.html

Более 600 выездов за год совершили дорожные спасатели для помощи при ДТП

Более 600 выездов за год совершили дорожные спасатели для помощи при ДТП - РИА Новости, 07.02.2022

Более 600 выездов за год совершили дорожные спасатели для помощи при ДТП

Более 600 выездов совершили дорожные спасатели для оказания первой помощи пострадавшим в ДТП в 2021 году в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-04T15:56

2022-02-04T15:56

2022-02-07T14:58

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происшествия

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Более 600 выездов совершили дорожные спасатели для оказания первой помощи пострадавшим в ДТП в 2021 году в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что дорожные спасатели оказывают первую помощь пострадавшим в авариях, ликвидируют последствия происшествий.

https://ria.ru/20211223/spasateli-1764943727.html

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происшествия, городское хозяйство москвы, москва