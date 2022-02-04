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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20220204/soglashenie-1771030973.html
Москва подписала новое концессионное соглашение в сфере ЖКХ
Москва подписала новое концессионное соглашение в сфере ЖКХ - РИА Новости, 04.02.2022
Москва подписала новое концессионное соглашение в сфере ЖКХ
Москва подписала концессионное соглашение в сфере жилищно-коммунального хозяйства, согласно которому инвестор построит сооружения по извлечению соединений азота РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T11:26
2022-02-04T11:26
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
жкх
владимир ефимов (политик)
москва
александр прохоров
мосводоканал
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МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Москва подписала концессионное соглашение в сфере жилищно-коммунального хозяйства, согласно которому инвестор построит сооружения по извлечению соединений азота и фосфора из сточных вод, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."Соглашение с концессионером подписано на 27 лет. За два года он построит объекты, а следующие 25 лет будет осуществлять их эксплуатацию, техническое обслуживание и капитальный ремонт. Проект будет реализован полностью за счет инвестора, что позволит значительно сэкономить средства бюджета. При этом построенные объекты перейдут в собственность города с момента их запуска. А инвестор сможет получать доходы в рамках эксплуатации", – сказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводятся в сообщении.Отмечается, что похожие установки широко применяются на крупнейших предприятиях коммунальной сферы по всему миру, в том числе в Европе и США. Для России подобная технология станет новаторской. Проект реализуется совместно с АО "Мосводоканал", обеспечивающим сегодня очистку более трех миллионов кубических метров сточных вод в сутки."По условиям соглашения инвестор вложит 8,4 миллиарда рублей в модернизацию очистных сооружений. Проект предусматривает использование передовых, широко применяемых технологий для удаления из осадка сточных вод азота и извлечения фосфора для последующей его переработки в удобрения. Концессия будет реализована в рамках третьего этапа проводимой в настоящее время реконструкции Люберецких очистных сооружений", – пояснил рассказал руководитель ДИПП Александр Прохоров.Генеральный директор фирмы-концессионера Михаил Трошин, отметил, что использование адаптированного к реальным условиям технологического решения позволит получить "двойной эффект". Во-первых, удаление соединений азота и фосфора из сточных вод позволит значительно улучшить качество стока от очистных сооружений, что благоприятно скажется на экологической обстановке всего московского региона. Во-вторых, исключается возможность образования вторичных отходов: извлеченные загрязнения будут переработаны в минеральное азотно-фосфатно-магниевое удобрение, которое по своим характеристикам будет лучше природных аналогов, так как высвобождение полезных элементов будет происходить дозированно. Кроме того, фосфор – ценный невозобновляемый природный элемент.Таким образом, благодаря реализации концессионного проекта очистка сточных вод в Москве станет практически полностью безотходной, основанной на принципах "зелёных технологий".Это не первая концессия Москвы в сфере ЖКХ. В феврале 2021 года город подписал соглашение с компанией, которая построит на территории очистных сооружений Мосводоканала два завода по экологичной переработке илового осадка сточных вод. Инвестор вложит в проект почти 27 миллиардов рублей, а после ввода объектов в эксплуатацию возьмет на себя термическую обработку и последующую утилизацию осадка — его будут поставлять цементным заводам для использования в качестве твердого биотоплива.
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жкх, владимир ефимов (политик), москва, александр прохоров, мосводоканал
11:26 04.02.2022
 

Москва подписала новое концессионное соглашение в сфере ЖКХ

© РИА Новости / Максим БлиновВиды Москвы
Виды Москвы - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Москва подписала концессионное соглашение в сфере жилищно-коммунального хозяйства, согласно которому инвестор построит сооружения по извлечению соединений азота и фосфора из сточных вод, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"Соглашение с концессионером подписано на 27 лет. За два года он построит объекты, а следующие 25 лет будет осуществлять их эксплуатацию, техническое обслуживание и капитальный ремонт. Проект будет реализован полностью за счет инвестора, что позволит значительно сэкономить средства бюджета. При этом построенные объекты перейдут в собственность города с момента их запуска. А инвестор сможет получать доходы в рамках эксплуатации", – сказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводятся в сообщении.
Виды Москвы - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
17 января, 10:16Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
В Москве реорганизуют еще пять участков бывших промзон
Отмечается, что похожие установки широко применяются на крупнейших предприятиях коммунальной сферы по всему миру, в том числе в Европе и США. Для России подобная технология станет новаторской. Проект реализуется совместно с АО "Мосводоканал", обеспечивающим сегодня очистку более трех миллионов кубических метров сточных вод в сутки.
"По условиям соглашения инвестор вложит 8,4 миллиарда рублей в модернизацию очистных сооружений. Проект предусматривает использование передовых, широко применяемых технологий для удаления из осадка сточных вод азота и извлечения фосфора для последующей его переработки в удобрения. Концессия будет реализована в рамках третьего этапа проводимой в настоящее время реконструкции Люберецких очистных сооружений", – пояснил рассказал руководитель ДИПП Александр Прохоров.
Генеральный директор фирмы-концессионера Михаил Трошин, отметил, что использование адаптированного к реальным условиям технологического решения позволит получить "двойной эффект". Во-первых, удаление соединений азота и фосфора из сточных вод позволит значительно улучшить качество стока от очистных сооружений, что благоприятно скажется на экологической обстановке всего московского региона. Во-вторых, исключается возможность образования вторичных отходов: извлеченные загрязнения будут переработаны в минеральное азотно-фосфатно-магниевое удобрение, которое по своим характеристикам будет лучше природных аналогов, так как высвобождение полезных элементов будет происходить дозированно. Кроме того, фосфор – ценный невозобновляемый природный элемент.
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23 ноября 2021, 16:53Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
В Москве откроют пункты сбора вышедшей из строя электротехники
Таким образом, благодаря реализации концессионного проекта очистка сточных вод в Москве станет практически полностью безотходной, основанной на принципах "зелёных технологий".
Это не первая концессия Москвы в сфере ЖКХ. В феврале 2021 года город подписал соглашение с компанией, которая построит на территории очистных сооружений Мосводоканала два завода по экологичной переработке илового осадка сточных вод. Инвестор вложит в проект почти 27 миллиардов рублей, а после ввода объектов в эксплуатацию возьмет на себя термическую обработку и последующую утилизацию осадка — его будут поставлять цементным заводам для использования в качестве твердого биотоплива.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыЖКХВладимир Ефимов (политик)МоскваАлександр ПрохоровМосводоканал
 
 
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