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В горах Сочи объявили штормовое предупреждение

В горах Сочи объявили штормовое предупреждение - РИА Новости, 04.02.2022

В горах Сочи объявили штормовое предупреждение

Синоптики прогнозируют сход снежных лавин на горной территории Сочи до 4 февраля, сообщает пресс-служба ГУМЧС России по Краснодарскому краю. РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T11:20

2022-02-04T11:20

2022-02-04T11:30

общество

сочи

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

краснодарский край

новости - туризм

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СОЧИ, 4 фев – РИА Новости. Синоптики прогнозируют сход снежных лавин на горной территории Сочи до 4 февраля, сообщает пресс-служба ГУМЧС России по Краснодарскому краю."По данным ФГБУ "СЦГМС ЧАМ": в период с 18 часов 4 февраля до 18 часов 5 февраля 2022 года в горах города Сочи выше 500 метров лавиноопасно", - отмечается в релизе.Спасатели просят горожан не выходить в горы во время снегопада. В случае нахождения в горах курорта ГУМЧС рекомендует отслеживать погодные изменения.

сочи

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, сочи, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), краснодарский край, новости - туризм