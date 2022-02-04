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В горах Сочи объявили штормовое предупреждение
В горах Сочи объявили штормовое предупреждение - РИА Новости, 04.02.2022
В горах Сочи объявили штормовое предупреждение
Синоптики прогнозируют сход снежных лавин на горной территории Сочи до 4 февраля, сообщает пресс-служба ГУМЧС России по Краснодарскому краю. РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T11:20
2022-02-04T11:20
2022-02-04T11:30
общество
сочи
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
краснодарский край
новости - туризм
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СОЧИ, 4 фев – РИА Новости. Синоптики прогнозируют сход снежных лавин на горной территории Сочи до 4 февраля, сообщает пресс-служба ГУМЧС России по Краснодарскому краю."По данным ФГБУ "СЦГМС ЧАМ": в период с 18 часов 4 февраля до 18 часов 5 февраля 2022 года в горах города Сочи выше 500 метров лавиноопасно", - отмечается в релизе.Спасатели просят горожан не выходить в горы во время снегопада. В случае нахождения в горах курорта ГУМЧС рекомендует отслеживать погодные изменения.
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РИА Новости
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РИА Новости
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общество, сочи, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), краснодарский край, новости - туризм
11:20 04.02.2022 (обновлено: 11:30 04.02.2022)
В горах Сочи объявили штормовое предупреждение
МЧС объявило штормовое предупреждение из-за лавинной опасности в горах Сочи