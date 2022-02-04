Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220204/sobaki-1771093490.html
Куйвашев потребовал за две недели отловить всех бездомных собак в регионе
Куйвашев потребовал за две недели отловить всех бездомных собак в регионе - РИА Новости, 04.02.2022
Куйвашев потребовал за две недели отловить всех бездомных собак в регионе
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев после нападения собаки на трехлетнего ребенка в Забайкалье потребовал на своей странице в Instagram за две... РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T15:15
2022-02-04T15:15
общество
евгений куйвашев
свердловская область
собаки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729142680_0:0:3073:1730_1920x0_80_0_0_7e3684b3fb9a6966b020002d01a8322f.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 фев - РИА Новости. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев после нападения собаки на трехлетнего ребенка в Забайкалье потребовал на своей странице в Instagram за две недели отловить всех бездомных собак в регионе и стерилизовать их.В четверг пресс-служба СУСК РФ по Забайкалью сообщила, что собака породы алабай, у которой, по предварительным данным, имеются хозяева, напала на трехлетнего ребенка в поселке Кокуй Сретенского района. Ребенок получил травмы. Проводится проверка."Уважаемые мэры, вы хотите, чтобы у нас дошло до трагедии, как в Забайкалье? Я не хочу. Я поручаю вам лично проехать по всем передержкам и приютам, узнать, что там происходит. Найдите службам отлова собак волонтеров, дайте машины для поиска стай. В течение двух недель нужно отловить всех бездомных собак и стерилизовать их. После стерилизации отпускать их на волю нельзя, нужно держать в приютах", - написал глава региона.По его словам, ситуация с бродячими собаками в регионе непростая."Только за последний месяц в городах было несколько десятков инцидентов с животными. В Цементном стая бегает прямо по двору школы, в Нижнем Тагиле собаки бросились на восьмилетнюю девочку и укусили ее. На севере региона люди вообще боятся на улицу выходить!" - подчеркнул Куйвашев.Он поручил мэрам договориться с бизнесменами, чтобы те отдавали остатки еды из столовых, если понадобится дополнительная пища для пойманных собак."Договоритесь о строительстве временных деревянных вольеров. Вы же главы, в конце концов, это ваша ответственность. Всех собак нужно пересчитать и сообщить сумму, которая нужна на их содержание. Отдельно хочу обратиться к мэрам Североуральска, Серова, Нижнего Тагила, Красноуфимска и Краснотурьинска. Из ваших городов поступает больше всего жалоб. Придется лично отчитаться передо мной", - отметил губернатор.За последнее время в разных регионах России произошло несколько нападений бездомных собак на людей, в том числе со смертельным исходом. Так, в январе в селе Домна в Забайкалье животные загрызли семилетнюю девочку. Еще один инцидент произошёл 26 января, в Приволжском районе Астраханской области от нападения бездомных собак погиб местный житель, который шел на работу. По всем фактам были возбуждены уголовные дела о халатности. В свою очередь, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил подготовить предложения по изменению законодательства.
https://ria.ru/20220202/sobaki-1770594740.html
https://ria.ru/20220126/staya-1769532864.html
https://ria.ru/20220123/zhivotnye-1769167469.html
свердловская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729142680_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_aac526941ccec2f047fdb6b1e65568af.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, евгений куйвашев, свердловская область, собаки
15:15 04.02.2022
 
Куйвашев потребовал за две недели отловить всех бездомных собак в регионе

Свердловский губернатор Куйвашев потребовал за две недели отловить всех бездомных собак

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВетеринарная станция и приют для бродячих собак
Ветеринарная станция и приют для бродячих собак - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Ветеринарная станция и приют для бродячих собак. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 фев - РИА Новости. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев после нападения собаки на трехлетнего ребенка в Забайкалье потребовал на своей странице в Instagram за две недели отловить всех бездомных собак в регионе и стерилизовать их.
В четверг пресс-служба СУСК РФ по Забайкалью сообщила, что собака породы алабай, у которой, по предварительным данным, имеются хозяева, напала на трехлетнего ребенка в поселке Кокуй Сретенского района. Ребенок получил травмы. Проводится проверка.
Беспризорная собака - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
2 февраля, 03:35
Кинологи предложили решение проблемы бездомных собак
"Уважаемые мэры, вы хотите, чтобы у нас дошло до трагедии, как в Забайкалье? Я не хочу. Я поручаю вам лично проехать по всем передержкам и приютам, узнать, что там происходит. Найдите службам отлова собак волонтеров, дайте машины для поиска стай. В течение двух недель нужно отловить всех бездомных собак и стерилизовать их. После стерилизации отпускать их на волю нельзя, нужно держать в приютах", - написал глава региона.
По его словам, ситуация с бродячими собаками в регионе непростая.
"Только за последний месяц в городах было несколько десятков инцидентов с животными. В Цементном стая бегает прямо по двору школы, в Нижнем Тагиле собаки бросились на восьмилетнюю девочку и укусили ее. На севере региона люди вообще боятся на улицу выходить!" - подчеркнул Куйвашев.
Он поручил мэрам договориться с бизнесменами, чтобы те отдавали остатки еды из столовых, если понадобится дополнительная пища для пойманных собак.
Стая бродячих собак - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
26 января, 04:15
Кинолог рассказал, что делать при встрече с агрессивными бродячими собаками
"Договоритесь о строительстве временных деревянных вольеров. Вы же главы, в конце концов, это ваша ответственность. Всех собак нужно пересчитать и сообщить сумму, которая нужна на их содержание. Отдельно хочу обратиться к мэрам Североуральска, Серова, Нижнего Тагила, Красноуфимска и Краснотурьинска. Из ваших городов поступает больше всего жалоб. Придется лично отчитаться передо мной", - отметил губернатор.
За последнее время в разных регионах России произошло несколько нападений бездомных собак на людей, в том числе со смертельным исходом. Так, в январе в селе Домна в Забайкалье животные загрызли семилетнюю девочку. Еще один инцидент произошёл 26 января, в Приволжском районе Астраханской области от нападения бездомных собак погиб местный житель, который шел на работу. По всем фактам были возбуждены уголовные дела о халатности. В свою очередь, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил подготовить предложения по изменению законодательства.
Собака в вольере на территории приюта для бездомных животных - РИА Новости, 1920, 23.01.2022
23 января, 21:34
Володин прокомментировал ситуацию с бездомными животными
 
ОбществоЕвгений КуйвашевСвердловская областьсобаки
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала