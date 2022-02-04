Куйвашев потребовал за две недели отловить всех бездомных собак в регионе
Свердловский губернатор Куйвашев потребовал за две недели отловить всех бездомных собак
Ветеринарная станция и приют для бродячих собак. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 фев - РИА Новости. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев после нападения собаки на трехлетнего ребенка в Забайкалье потребовал на своей странице в Instagram за две недели отловить всех бездомных собак в регионе и стерилизовать их.
В четверг пресс-служба СУСК РФ по Забайкалью сообщила, что собака породы алабай, у которой, по предварительным данным, имеются хозяева, напала на трехлетнего ребенка в поселке Кокуй Сретенского района. Ребенок получил травмы. Проводится проверка.
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"Уважаемые мэры, вы хотите, чтобы у нас дошло до трагедии, как в Забайкалье? Я не хочу. Я поручаю вам лично проехать по всем передержкам и приютам, узнать, что там происходит. Найдите службам отлова собак волонтеров, дайте машины для поиска стай. В течение двух недель нужно отловить всех бездомных собак и стерилизовать их. После стерилизации отпускать их на волю нельзя, нужно держать в приютах", - написал глава региона.
По его словам, ситуация с бродячими собаками в регионе непростая.
"Только за последний месяц в городах было несколько десятков инцидентов с животными. В Цементном стая бегает прямо по двору школы, в Нижнем Тагиле собаки бросились на восьмилетнюю девочку и укусили ее. На севере региона люди вообще боятся на улицу выходить!" - подчеркнул Куйвашев.
Он поручил мэрам договориться с бизнесменами, чтобы те отдавали остатки еды из столовых, если понадобится дополнительная пища для пойманных собак.
"Договоритесь о строительстве временных деревянных вольеров. Вы же главы, в конце концов, это ваша ответственность. Всех собак нужно пересчитать и сообщить сумму, которая нужна на их содержание. Отдельно хочу обратиться к мэрам Североуральска, Серова, Нижнего Тагила, Красноуфимска и Краснотурьинска. Из ваших городов поступает больше всего жалоб. Придется лично отчитаться передо мной", - отметил губернатор.
За последнее время в разных регионах России произошло несколько нападений бездомных собак на людей, в том числе со смертельным исходом. Так, в январе в селе Домна в Забайкалье животные загрызли семилетнюю девочку. Еще один инцидент произошёл 26 января, в Приволжском районе Астраханской области от нападения бездомных собак погиб местный житель, который шел на работу. По всем фактам были возбуждены уголовные дела о халатности. В свою очередь, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил подготовить предложения по изменению законодательства.
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