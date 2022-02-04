https://ria.ru/20220204/sobaki-1771093490.html

Куйвашев потребовал за две недели отловить всех бездомных собак в регионе

Куйвашев потребовал за две недели отловить всех бездомных собак в регионе - РИА Новости, 04.02.2022

Куйвашев потребовал за две недели отловить всех бездомных собак в регионе

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев после нападения собаки на трехлетнего ребенка в Забайкалье потребовал на своей странице в Instagram за две... РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T15:15

2022-02-04T15:15

2022-02-04T15:15

общество

евгений куйвашев

свердловская область

собаки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729142680_0:0:3073:1730_1920x0_80_0_0_7e3684b3fb9a6966b020002d01a8322f.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 фев - РИА Новости. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев после нападения собаки на трехлетнего ребенка в Забайкалье потребовал на своей странице в Instagram за две недели отловить всех бездомных собак в регионе и стерилизовать их.В четверг пресс-служба СУСК РФ по Забайкалью сообщила, что собака породы алабай, у которой, по предварительным данным, имеются хозяева, напала на трехлетнего ребенка в поселке Кокуй Сретенского района. Ребенок получил травмы. Проводится проверка."Уважаемые мэры, вы хотите, чтобы у нас дошло до трагедии, как в Забайкалье? Я не хочу. Я поручаю вам лично проехать по всем передержкам и приютам, узнать, что там происходит. Найдите службам отлова собак волонтеров, дайте машины для поиска стай. В течение двух недель нужно отловить всех бездомных собак и стерилизовать их. После стерилизации отпускать их на волю нельзя, нужно держать в приютах", - написал глава региона.По его словам, ситуация с бродячими собаками в регионе непростая."Только за последний месяц в городах было несколько десятков инцидентов с животными. В Цементном стая бегает прямо по двору школы, в Нижнем Тагиле собаки бросились на восьмилетнюю девочку и укусили ее. На севере региона люди вообще боятся на улицу выходить!" - подчеркнул Куйвашев.Он поручил мэрам договориться с бизнесменами, чтобы те отдавали остатки еды из столовых, если понадобится дополнительная пища для пойманных собак."Договоритесь о строительстве временных деревянных вольеров. Вы же главы, в конце концов, это ваша ответственность. Всех собак нужно пересчитать и сообщить сумму, которая нужна на их содержание. Отдельно хочу обратиться к мэрам Североуральска, Серова, Нижнего Тагила, Красноуфимска и Краснотурьинска. Из ваших городов поступает больше всего жалоб. Придется лично отчитаться передо мной", - отметил губернатор.За последнее время в разных регионах России произошло несколько нападений бездомных собак на людей, в том числе со смертельным исходом. Так, в январе в селе Домна в Забайкалье животные загрызли семилетнюю девочку. Еще один инцидент произошёл 26 января, в Приволжском районе Астраханской области от нападения бездомных собак погиб местный житель, который шел на работу. По всем фактам были возбуждены уголовные дела о халатности. В свою очередь, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил подготовить предложения по изменению законодательства.

https://ria.ru/20220202/sobaki-1770594740.html

https://ria.ru/20220126/staya-1769532864.html

https://ria.ru/20220123/zhivotnye-1769167469.html

свердловская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, евгений куйвашев, свердловская область, собаки