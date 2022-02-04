В США исключили появление постоянных военных баз в Словакии
Госсекретарь Блинкен: соглашение со Словакией не ведет к "реальному присутствию" сил США
Государственный секретарь США Энтони Блинкен . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 фев – РИА Новости. Госсекретарь Энтони Блинкен заверил, что военное соглашение, подписанное со Словакией, не ведет к появлению в этой стране постоянных баз США и не означает "реального присутствия" там американских сил.
Документ, подписанный на фоне кризиса безопасности в Восточной Европе, неоднозначно воспринимается в Словакии, где проходят митинги протеста, а оппозиционные партии призывают к референдуму.
"Мы видим много дезинформации, направленной на подрыв этого соглашения и в более широком смысле – выгод трансатлантического партнерства", - заявил Блинкен на церемонии подписания.
"Оно было написано вместе Словакией и США как полноправными, равными и суверенными партнерами. Оно отражает интересы обоих наших правительств, наших народов и наших стран. Ничто в сегодняшнем соглашении не создает постоянных американских баз или реального присутствия в Словакии", - добавил он.
На подписание документа в Вашингтон прилетели глава МИД Словакии Иван Корчок и министр обороны Ярослав Надь.
"Присутствие США в Европе имеет жизненно важное значение для обеих сторон Атлантики, оно способствует укреплению безопасности и стабильности Европы, альянса. В Центральной Европе мы на горьком опыте постигли, что это значит, когда США не присутствуют или активно не вовлечены", - сказал Корчок.
Снова взяв слово в конце церемонии, Блинкен выразил "восхищение" лидерскими качествами, которые, по его словам, продемонстрировали Корчок и Надь.
Десятилетнее соглашение, проект которого две недели назад одобрило правительство Словакии, позволит США бесплатно использовать военные аэродромы Малацки-Кухиня на востоке страны и Слиач в ее центральной части. Оно также предусматривает выделение американской стороной 100 миллионов долларов на модернизацию оборонной инфраструктуры своего союзника по НАТО. Вступление документа в силу еще требует ратификации в словацком парламенте и утверждения президентом страны.