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В США исключили появление постоянных военных баз в Словакии
В США исключили появление постоянных военных баз в Словакии - РИА Новости, 04.02.2022
В США исключили появление постоянных военных баз в Словакии
Госсекретарь Энтони Блинкен заверил, что военное соглашение, подписанное со Словакией, не ведет к появлению в этой стране постоянных баз США и не означает... РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T03:59
2022-02-04T03:59
в мире
иван корчок
сша
европа
нато
словакия
энтони блинкен
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ВАШИНГТОН, 4 фев – РИА Новости. Госсекретарь Энтони Блинкен заверил, что военное соглашение, подписанное со Словакией, не ведет к появлению в этой стране постоянных баз США и не означает "реального присутствия" там американских сил.Документ, подписанный на фоне кризиса безопасности в Восточной Европе, неоднозначно воспринимается в Словакии, где проходят митинги протеста, а оппозиционные партии призывают к референдуму."Оно было написано вместе Словакией и США как полноправными, равными и суверенными партнерами. Оно отражает интересы обоих наших правительств, наших народов и наших стран. Ничто в сегодняшнем соглашении не создает постоянных американских баз или реального присутствия в Словакии", - добавил он.На подписание документа в Вашингтон прилетели глава МИД Словакии Иван Корчок и министр обороны Ярослав Надь."Присутствие США в Европе имеет жизненно важное значение для обеих сторон Атлантики, оно способствует укреплению безопасности и стабильности Европы, альянса. В Центральной Европе мы на горьком опыте постигли, что это значит, когда США не присутствуют или активно не вовлечены", - сказал Корчок.Снова взяв слово в конце церемонии, Блинкен выразил "восхищение" лидерскими качествами, которые, по его словам, продемонстрировали Корчок и Надь.Десятилетнее соглашение, проект которого две недели назад одобрило правительство Словакии, позволит США бесплатно использовать военные аэродромы Малацки-Кухиня на востоке страны и Слиач в ее центральной части. Оно также предусматривает выделение американской стороной 100 миллионов долларов на модернизацию оборонной инфраструктуры своего союзника по НАТО. Вступление документа в силу еще требует ратификации в словацком парламенте и утверждения президентом страны.
https://radiosputnik.ria.ru/20220203/perebroska-1770972165.html
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в мире, иван корчок, сша, европа, нато, словакия, энтони блинкен
03:59 04.02.2022
 
В США исключили появление постоянных военных баз в Словакии

Госсекретарь Блинкен: соглашение со Словакией не ведет к "реальному присутствию" сил США

© REUTERS / POOLГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© REUTERS / POOL
Государственный секретарь США Энтони Блинкен . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 фев – РИА Новости. Госсекретарь Энтони Блинкен заверил, что военное соглашение, подписанное со Словакией, не ведет к появлению в этой стране постоянных баз США и не означает "реального присутствия" там американских сил.
Документ, подписанный на фоне кризиса безопасности в Восточной Европе, неоднозначно воспринимается в Словакии, где проходят митинги протеста, а оппозиционные партии призывают к референдуму.
"Мы видим много дезинформации, направленной на подрыв этого соглашения и в более широком смысле – выгод трансатлантического партнерства", - заявил Блинкен на церемонии подписания.
"Оно было написано вместе Словакией и США как полноправными, равными и суверенными партнерами. Оно отражает интересы обоих наших правительств, наших народов и наших стран. Ничто в сегодняшнем соглашении не создает постоянных американских баз или реального присутствия в Словакии", - добавил он.
На подписание документа в Вашингтон прилетели глава МИД Словакии Иван Корчок и министр обороны Ярослав Надь.
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"Присутствие США в Европе имеет жизненно важное значение для обеих сторон Атлантики, оно способствует укреплению безопасности и стабильности Европы, альянса. В Центральной Европе мы на горьком опыте постигли, что это значит, когда США не присутствуют или активно не вовлечены", - сказал Корчок.
Снова взяв слово в конце церемонии, Блинкен выразил "восхищение" лидерскими качествами, которые, по его словам, продемонстрировали Корчок и Надь.
Десятилетнее соглашение, проект которого две недели назад одобрило правительство Словакии, позволит США бесплатно использовать военные аэродромы Малацки-Кухиня на востоке страны и Слиач в ее центральной части. Оно также предусматривает выделение американской стороной 100 миллионов долларов на модернизацию оборонной инфраструктуры своего союзника по НАТО. Вступление документа в силу еще требует ратификации в словацком парламенте и утверждения президентом страны.
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