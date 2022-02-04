https://ria.ru/20220204/slovakiya-1770988301.html

В США исключили появление постоянных военных баз в Словакии

В США исключили появление постоянных военных баз в Словакии - РИА Новости, 04.02.2022

В США исключили появление постоянных военных баз в Словакии

Госсекретарь Энтони Блинкен заверил, что военное соглашение, подписанное со Словакией, не ведет к появлению в этой стране постоянных баз США и не означает... РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T03:59

2022-02-04T03:59

2022-02-04T03:59

в мире

иван корчок

сша

европа

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словакия

энтони блинкен

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ВАШИНГТОН, 4 фев – РИА Новости. Госсекретарь Энтони Блинкен заверил, что военное соглашение, подписанное со Словакией, не ведет к появлению в этой стране постоянных баз США и не означает "реального присутствия" там американских сил.Документ, подписанный на фоне кризиса безопасности в Восточной Европе, неоднозначно воспринимается в Словакии, где проходят митинги протеста, а оппозиционные партии призывают к референдуму."Оно было написано вместе Словакией и США как полноправными, равными и суверенными партнерами. Оно отражает интересы обоих наших правительств, наших народов и наших стран. Ничто в сегодняшнем соглашении не создает постоянных американских баз или реального присутствия в Словакии", - добавил он.На подписание документа в Вашингтон прилетели глава МИД Словакии Иван Корчок и министр обороны Ярослав Надь."Присутствие США в Европе имеет жизненно важное значение для обеих сторон Атлантики, оно способствует укреплению безопасности и стабильности Европы, альянса. В Центральной Европе мы на горьком опыте постигли, что это значит, когда США не присутствуют или активно не вовлечены", - сказал Корчок.Снова взяв слово в конце церемонии, Блинкен выразил "восхищение" лидерскими качествами, которые, по его словам, продемонстрировали Корчок и Надь.Десятилетнее соглашение, проект которого две недели назад одобрило правительство Словакии, позволит США бесплатно использовать военные аэродромы Малацки-Кухиня на востоке страны и Слиач в ее центральной части. Оно также предусматривает выделение американской стороной 100 миллионов долларов на модернизацию оборонной инфраструктуры своего союзника по НАТО. Вступление документа в силу еще требует ратификации в словацком парламенте и утверждения президентом страны.

https://radiosputnik.ria.ru/20220203/perebroska-1770972165.html

https://ria.ru/20220203/vozvraschenie-1770891450.html

сша

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словакия

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в мире, иван корчок, сша, европа, нато, словакия, энтони блинкен